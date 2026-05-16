Lindsey Vonn s posebno vlogo pri LA Lakers, posebej ganljivo o LeBronu Jamesu

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn si je med okrevanjem po poškodbi vzela čas za obisk košarkarskega spektakla v Los Angelesu, toda večer se zanjo ni razpletel po željah. Njeni priljubljeni Los Angeles Lakers so po porazu proti branilcem lovorike, zvezdnikom kluba Oklahoma City Thunder, izpadli iz končnice lige NBA.

Vonnova je bila ena od številnih zvenečih imen na četrti tekmi serije v dvorani Crypto.com Arena, v kateri so bili med drugim tudi Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Eddie Murphy in Jaafar Jackson. Toda nekdanja olimpijska prvakinja ni bila le gledalka – Jezerniki so ji namenili posebno vlogo častne kapetanke moštva.

Vonnova je imela po tekmi mešane občutke. Kot je priznala, jo je izpad košarkarjev Los Angelesa razžalostil, hkrati pa je bila navdušena nad izkušnjo ob parketu. V pogovoru za ligo NBA je poudarila, da obožuje predvsem tekme končnice. »Rada imam košarko, še posebej končnico. Neverjetno je od blizu opazovati, kako telesno zahtevna je igra in koliko tekem igralci odigrajo v takšnem ritmu,« je dejala 41-letna Američanka.

LeBron James se zelo dobro razume z Lindsey Vonn. FOTO: Luke Hales/AFP

Med smučanjem in košarko vidi precej podobnosti

Ob tem je razkrila, da med vrhunskim smučanjem in košarko vidi precej podobnosti, saj oba športa zahtevata popolno predanost in izjemne telesne napore. Posebej ganljivo je govorila tudi o dolgoletni podpori, ki ji jo namenja LeBron James. Zvezdnika sta vrstnika, njuno prijateljstvo pa sega daleč v preteklost.

»LeBron me je vedno podpiral v karieri. Ko sem prvič zmagala, me je poklical. Veliko mi pomeni, da mi takšno spoštovanje izkaže eden od največjih košarkarjev v zgodovini,« je poudarila Vonnova.

Ena od najboljših alpskih smučark v zgodovini trenutno na družbenih omrežjih redno deli utrinke okrevanja po poškodbi, James pa jo pogosto spodbuja z motivacijskimi komentarji, češ da bo znova uspešno premagala vse ovire.