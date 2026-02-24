Ronaldo poslal čustveno sporočilo Lindsey Vonn: Gore, ki si jih osvojila ...

Eden najboljših nogometašev doslej Cristiano Ronaldo je poslal čustveno sporočilo Lindsey Vonn, potem ko je smučarska zvezdnica razkrila, da je bila na zimskih olimpijskih igrah le za las oddaljena od izgube noge.

Lindsey Vonn bi lahko amputirali nogo

Veteranka je doživela grozljiv padec na smuku v Cortini d'Ampezzo. Po več operacijah, med katerimi so ji nogo rešili pred amputacijo, so jo zdaj odpustili iz bolnišnice.

Med naporno potjo okrevanja je Vonnova dobila moralno spodbudo v obliki ganljivega sporočila nogometnega asa ter z 41 leti vrstnika Ronalda. Ta je na družbenih omrežjih zapisal: »Pravih prvakov ne določajo le trenutki, ko zmagujejo, temveč tudi trenutki, ko se nočejo predati. Lindsey, gore, ki si jih osvojila, niso bile nikoli večje od moči, ki jo nosiš v sebi. Bori se naprej. Legende se vedno znova dvignejo,« je zapisal CR7.

Vonnova je prejela tudi sporočilo Zlatana Ibrahimovića, ki je dodal: »Vdaja ni opcija.«