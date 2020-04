Lindsey Vonn hvaležna karanteni, da je lahko s svojim zaročencem

Ljubljana – Med redkimi, ki uživajo v karanteni, je Lindsey Vonn. Ameriška smučarska šampionka, ki je pred dobrim letom svoje smuči postavila v kot, v zadnjih dneh na družbenih omrežjih redno objavlja fotografije, kako doma uživa s svojim zaročencem Pernellom Karlom »P. K.« Subbanom, hokejistom moštva New Jersey Devils v NHL.



»Rada bi le povedala, kako sem hvaležna, da sem lahko v karanteni s tem moškim. Ljubim te,« je Vonnova, zmagovalka 82 tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju, na instagramu zapisala pod fotografijo, na kateri jo 30-letni Kanadčan ljubeče drži v naročju.



Ameriška zvezdnica tudi v obdobju novega koronavirusa izkoristi sleherno priložnost, da pohvali svojega srčnega izvoljenca in pokaže, kako zelo ga ima rada. Če je karantena – kakor pravijo – za mnoge pare velika preizkušnja, to vsaj za Vonnovo in Subbana očitno ne drži, kot je mogoče soditi po njunih objavljenih fotografijah in zapisih na družbenih omrežjih.