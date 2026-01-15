Lindsey Vonn v Trbižu v težavah, izgubila je pomemben del opreme

Najboljše alpske smučarke se pripravljajo na nam najbližjo tekmo svetovnega pokala v hitrih disciplinah v Trbižu. Ilka Štuhec je prvi trening na progi na Svetih Višarjah končala na 21. mestu in na nobenem odseku ni bila konkurenčna najboljši Nini Ortlieb iz Avstrije. Med hitrejšimi je bila tudi vodilna v skupnem seštevku Lindsey Vonn, a 41-letna Američanka se je v Italiji spopadla z nekoliko drugačnimi težavami.

»Danes mi je na parkirišču v Trbižu nekdo sunil smučarsko palico. Če ste jo kje videli, me prosim obvestite,« je zapisala globalna zvezdnica belih strmin. Mnogi so se spraševali, zakaj tako zavzeto išče palico, saj mora imeti tekmovalka njenega kova na zalogi več kot le en par.

»Par palic je star deset let in mi je zelo drag,« je še pojasnila na svojem profilu na družabnem omrežju X. Nedvomno bo legendarna Američanka tudi z rezervnim parom palic še vedno ena glavnih kandidatk za zmago na prizorišču, ki tekme svetovnega pokala gosti prvič po petnajstih letih.

Ilka Štuhec je na prvem treningu nastopila nekoliko zadržano. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Miha Hrobat si želi v Wengnu ponoviti lanski rezultat

V Wengnu so smukači opravili drugi trening pred sobotnim smukom. Še drugič je bil najboljši Italijan Giovanni Franzoni, Miha Hrobat in Martin Čater pa sta bila 25. oziroma 26. Na torkovem prvem treningu sta oba končala med prvo dvajseterico. Jutri je na kultnem prizorišču v Švici na sporedu superveleslalom, v soboto smuk, v nedeljo pa slalom.