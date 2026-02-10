  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Lindsey Vonn kljub hudi poškodbi ničesar ne obžaluje

Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, ki je na nedeljskem smuku padla in je v Trevisu prestala več operacij, se je oglasila iz bolnišnice.
Lindsey Vonnje nastopila s številko 13 in padla po le 13 sekundah vožnje, potem ko je na progi zadela vratca, smuči pa so ji ostale pritrjene na smučarske čevlje, ko jo je zalučalo na sneg. FOTO: AFP
Galerija
Lindsey Vonnje nastopila s številko 13 in padla po le 13 sekundah vožnje, potem ko je na progi zadela vratca, smuči pa so ji ostale pritrjene na smučarske čevlje, ko jo je zalučalo na sneg. FOTO: AFP
T. E., STA
10. 2. 2026 | 07:33
10. 2. 2026 | 08:25
4:09
A+A-

Američanka Lindsey Vonn se je iz bolnišnice v Trevisu prvič oglasila po hudi poškodbi noge, potem ko je olimpijske sanje končala v nedeljo po grdem padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo. Kot je povedala, ne obžaluje ničesar. V padcu je utrpela »kompleksen zlom golenice« in bo potrebovala »več operacij«.

image_alt
Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

»Čeprav olimpijskih iger nisem končala tako, kot sem upala, in kljub hudi fizični bolečini, ki jo je povzročil padec, ne obžalujem ničesar,« je poudarila 41-letna ameriška šampionka v prvi izjavi po padcu v nedeljo v Cortini d'Ampezzo, ki je brutalno končal njeno sicer spektakularno olimpijsko vrnitev v tekmovalno karavano alpskega smučanja. Američanka vztraja, da pretrgana sprednja križna vez v levem kolenu, ki jo je utrpela pri padcu na kasneje odpovedani zadnji tekmi svetovnega pokala v smuku pred igrami Milano-Cortina, "»nima nobene zveze s padcem v Cortini«.

»Preprosto sem bila dobrih 12 centimetrov zunaj prave smeri, ko se je moja desna roka zataknila v vratcih, zaradi česar me je obrnilo in povzročilo padec,« je dodala v zapisu na družbenih omrežjih iz bolnišnice v italijanskem mestu Treviso, kjer je na zdravljenju in kamor so jo prepeljali po drami na olimpijski progi.

Vonnova je nastopila s številko 13 in padla po le 13 sekundah vožnje, potem ko je na progi zadela vratca, smuči pa so ji ostale pritrjene na smučarske čevlje, ko jo je zalučalo na sneg. »Utrpela sem kompleksen zlom golenice, ki je trenutno stabilen, vendar bo potrebnih več operacij, da se pravilno pozdravi,« je zapisala. »Moje olimpijske sanje se niso končale tako, kot sem si predstavljala. Ni bil konec, kot bi ga želeli brati v knjigi s srečnim koncem ali v pravljici, šlo je preprosto za življenje. Drznila sem si sanjati in tako trdo delala, da bi to dosegla. Ker tekmujem v smuku alpskega smučanja, razlika med idealno smerjo in katastrofalno poškodbo lahko znaša le 12 centimetrov.«

image_alt
Tina Maze o grozljivem padcu: Zelo je težko za vse, Lindsey je preveč tvegala

Američanka ni dala nobenih namigov, ali namerava končati kariero, zaradi katere je postala eden najbolj prepoznavnih obrazov v svetovnem športu. Po poročilih iz Italije je že imela dve operaciji, s katero so ji kirurgi stabilizirali zlom leve noge. Ameriška šampionka je pri 41 letih želela ponoviti dosežek izpred 16 let, ko je bila zlata na OI v Whistlerju. A se tveganje ni izšlo. Po spektakularni vrnitvi po skoraj šestletni upokojitvi ji je bil ta podvig skorajda na dosegu rok. Ta izziv pa je postal tvegan po še eni hudi poškodbi, ki jo je utrpela med smukom v Crans Montani, le teden dni pred igrami.

Po padcu so Američanko odpeljali v bolnišnico v Trevisu. FOTO: Felice De Sena/AFP
Po padcu so Američanko odpeljali v bolnišnico v Trevisu. FOTO: Felice De Sena/AFP

Tekmovala je že s titanovo protezo v obnovljenem desnem kolenu, po novi poškodbi v Crans Montani pa je v Cortini na obeh treningih in nato na tekmi uporabljala opornico, s katero si je skušala utrditi in stabilizirati levo koleno, na katerem si je na smuku pred OI v Crans Montani strgala sprednjo križno vez.

Vonnova je ena najboljših smučark v zgodovini. Vsega skupaj je osvojila 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108). Do dveh zmag je prišla to zimo po vrnitvi v beli cirkus po tekmovalni upokojitvi leta 2019. Je najuspešnejša smučarka v obeh hitrih disciplinah, upoštevajoč dosežke žensk in moških, in je rekorderka s 45 zmagami na smukih za svetovni pokal ter 71 stopničkami v kraljevski disciplini ter z 49 stopničkami in 28 zmagami v superveleslalomu.

Več iz teme

olimpijske igre Milano Cortina 2026 Lindsey Vonn alpsko smučanje padec operacija poškodba

