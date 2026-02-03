Strgane vezi? Ni problema, še vedno verjame v olimpijski nastop

Ameriška zvezdnica alpskega smučanja Lindsey Vonn je na novinarski konferenci v Cortini d'Ampezzo dejala, da bo po njenem lahko nastopila na bližnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, čeprav si je v petek ob padcu na smuku svetovnega pokala v Crans Montani strgala kolensko vez, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

»V petek sem si popolnoma strgala križno vez v levem kolenu v Crans Montani,« je povedala Vonn in nadaljevala: »Danes sem smučala in se počutim stabilno in močno. Koleno ni oteklo in menim, da bom s pomočjo opornice lahko tekmovala tudi v nedeljo.«

V nedeljo tekmovalke čaka smukaška preizkušnja na olimpijskih igrah na severu Italije, ki se bodo uradno začele v petek, končale pa 22. februarja. Prvi uradni trening tekmovalke v olimpijskem smuku čaka v četrtek.

V petek si je popolnoma strgala križno vez v levem kolenu v Crans Montani. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

»Naredila bom vse, da bom na startu,« je odločna Vonn, ki je imela v karieri številne poškodbe. »Ne jokam, imam visoko dvignjeno glavo. Sem en teden od tega, kar se je zdelo nemogoče. To je češnja na torti in izjemna priložnost za konec kariere. Nočem ničesar obžalovati. Tu sem in se bom trudila, dokler se bom lahko,« je dejala olimpijska prvakinja v smuku leta 2010.

»Vem, kako sem se počutila ob prejšnjih poškodbah kolena. Lahko rečem, da se zdaj počutim veliko bolje kot v preteklosti. Tudi bolje kot leta 2019, ko sem na SP 2019 brez križne vezi in z drugimi poškodbami v kolenu vseeno prišla do kolajne," je dodala Vonn, ki na OI načrtuje tudi tekmovanje v superveleslalomu.

»Seveda to ni to, na kar sem upala. Vem, kakšne so bile moje možnosti pred petkovim padcem, in vem, da danes niso takšne. Toda dokler so možnosti, bom poskušala,« je še povedala Američanka, ki ima 84 zmag v svetovnem pokalu in osem kolajn s SP.

Enainštiridesetletna Vonn se je lani vrnila v svetovni pokal po petletni odsotnosti. Normalno je tekmovala in dosegala vidne uspehe, brez kakršnih koli bolečin in težav z delno zamenjanim umetnim desnim kolenom. Zimske igre so zadnji večji cilj Američanke.

To sezono je Vonn že zmagala na dveh smukaških tekmah in v posebnem smukaškem seštevku svetovnega pokala prepričljivo vodi.