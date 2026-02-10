  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Zakaj so Lindsey Vonn operirali v Trevisu?

Ameriška zvezdnica je imela dva posega, enega za stabilizacijo zloma golenice in drugega za preprečevanje zapletov, povezanih z otekanjem in pretokom krvi.
Lindsey Vonn so operirali v Trevisu. FOTO: Andrea Pattaro/AFP
Galerija
Lindsey Vonn so operirali v Trevisu. FOTO: Andrea Pattaro/AFP
Peter Zalokar
10. 2. 2026 | 14:41
10. 2. 2026 | 15:48
2:44
A+A-

Mnogi so bili presenečeni nad tem, da so ameriško smučarsko šampionko Lindsey Vonn, ki je grdo padla na smuku na olimpijskih igrah Milano – Cortina 2026, zdravili in dvakrat operirali v splošni bolnišnici v Trevisu, mestecu z manj kot 85.000 prebivalci. Bolj logična bi bila izbira kakšne zasebne klinike v Milanu ali bližnji Avstriji.

image_alt
Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Manj znano je, da je Treviso, približno 130 kilometrov oddaljen od Cortine, eno od sedmih najpomembnejših mest v Benečiji, enem najbolj priznanih območij v Italiji za zdravstveno oskrbo, kamor številni ljudje z juga države potujejo, da prejmejo različne vrste zdravljenja.

Vonnovi se niso odpele smuči. FOTO: AFP
Vonnovi se niso odpele smuči. FOTO: AFP

Enainštiridesetletna Vonnova, ki je v ponedeljkovi objavi na instagramu sporočila, da je utrpela zapleten zlom golenice, je v Trevisu prestala dva kirurška posega – enega za stabilizacijo zloma in drugega za preprečevanje zapletov, povezanih z otekanjem in pretokom krvi.

image_alt
Lindsey Vonn kljub hudi poškodbi ničesar ne obžaluje

Po začetnih pregledih v bolnišnici Codivilla v Cortini se je ameriška ekipa odločila, da jo premesti v edino bolnišnico v Trevisu, pri čemer je upoštevala tudi ustanove v drugih mestih, kot sta Milano in Innsbruck v Avstriji, je dodal neimenovani vir.

Bolnišnica Ca' Foncello je ena od dveh olimpijskih bolnišnic skupaj z milansko Niguardo. Je blizu Cortine in je opremljena s sodobno nevrokirurško enoto. Na tem oddelku, ki ima 28 postelj in deset namenskih postelj intenzivne nege, zdravniki na leto opravijo približno 1500 do 1600 operacij za bolezni in poškodbe možganov ter živčnega sistema.

Prepeljali so jo s helikopterjem. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Prepeljali so jo s helikopterjem. FOTO: Marco Bertorello/AFP

V bolnišnici Ca' Foncello, katere začetki segajo v 13. stoletje, pri vsakem primeru skupaj delujejo nevrokirurgi, nevroradiologi, ortopedi, fiziatri in fizioterapevti, so iz bolnišnice sporočili v današnjem sporočilu za javnost. »Podobno je kot v orkestru, kjer je vsak glasbenik vrhunski solist, toda prav skladnost skupine ustvari najboljši rezultat za bolnika,« so dodali. 

»Vsi želimo Lindsey hitro in popolno okrevanje in upamo, da se bo vrnila na smuči,« je dejal predsednik FIS Johan Eliasch. Vonnova še vedno vodi v smukaškem seštevku svetovnega pokala.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Lindsey Vonn kljub hudi poškodbi ničesar ne obžaluje

Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, ki je na nedeljskem smuku padla in je v Trevisu prestala več operacij, se je oglasila iz bolnišnice.
10. 2. 2026 | 07:33
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Zlom noge sloviti Američanki odnesel sanje

Ameriška zvezdnica nastopila poškodovana in že kmalu po štartu smuka hudo padla, utrpela je zlom noge. Ilka Štuhec v slogu te sezone.
Siniša Uroševič 9. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Lindsey Vonn

Tina Maze o grozljivem padcu: Zelo je težko za vse, Lindsey je preveč tvegala

Vsi dobro vemo, kakšne težave je prestajala Lindsey v zadnjih dneh, da si je naložila veliko breme, da je preveč tvegala, in potem se zgodijo takšni padci.
8. 2. 2026 | 19:49
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Šok v Cortini: Lindsey Vonn si je zlomila levo nogo

Nova olimpijska prvakinja v smuku je Američanka Breezy Johnson. Tekmo je zaznamoval grd padec Lindsey Vonn, Ilka Štuhec v ozadju.
Nejc Grilc 8. 2. 2026 | 10:41
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Lindsey Vonn: Za vse je kriva Cortina

Ameriška zvezdnica Lindsey Vonn je neuničljiva, tudi s strganimi križnimi vezmi je postavila tretji čas na drugem treningu smuka. Jutri v boj za kolajno.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 17:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Jutri za medaljo

Lindsey Vonn kljub opornici trening uspešno prestala, Ilka Štuhec padla

Olimpijska prvakinja v smuku iz leta 2010 je trening smuka uspešno končala in dosegla 11. čas. Ilka Štuhec jo je po padcu odnesla brez hujših posledic.
7. 2. 2026 | 10:34
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijske igre

Tina Maze ne načrtuje vrnitve v slogu Lindsey Vonn

Nekdanja smučarka Tina Maze je za španski AS, ki jo je primerjal s teniškim igralcem Andyjem Murrayjem, povedala, da nima želje po vrnitvi v karavano.
5. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Analiza

Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Blišča manj, več bede

Žan Košir: Imam tri olimpijske kolajne, a tukaj spim, kot bi bil v hlevu

Najuspešnejši slovenski deskar Žan Košir jasno in glasno o slabostih v deskarski ekipi, o nehomogenosti, o nepodpori, o neprimernih ljudeh.
9. 2. 2026 | 11:35
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Sezona ne čaka na kredit: Bančni modeli, ki ne razumejo sezonskega poslovanja

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Lindsey Vonnalpsko smučanjeoperacijapoškodbaMilano-Cortina 2026olimpijske igrepadecTreviso

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

V Moskvi pozdravili Macronovo pobudo o obnovitvi stikov

Možnosti za dialog z Evropo se odpirajo medtem, ko je iz Rusije slišati čedalje več kritik na račun Washintona.
Boris Čibej 10. 2. 2026 | 16:10
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Norvežan na prvi veliki tekmi do prve velike zmage, slovenski trojček soliden

Johan-Olav Botn za 17 sekund dobil dvoboj na moški 20-kilometrski bitalonski olimpijski tekmi. Najboljši naših tekmovalcev je Miha Dovžan na 20. mestu.
10. 2. 2026 | 15:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Dvig minimalne plače

Očitki gospodarstva na dvig minimalne plače, Bratušek: To niso »raznorazni bonbončki«

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je prepričana, da dobre bonitetne ocene in pozitivne ocene javnih financ odražajo ugodno stanje v državi.
10. 2. 2026 | 15:40
Preberite več
Šport  |  Košarka
Ostrostrelec na bolniški

Steph Curry bo izpustil tekmo zvezd, Luka Dončić je še pod vprašajem

Član zlatega sanjskega ameriškega moštva z olimpijskih iger v Parizu še ni zdrav. Čuti bolečine v desnem kolenu, naš zvezdnik pa ima težave s stegensko mišico.
10. 2. 2026 | 15:35
Preberite več
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Sežana

Policija išče moškega, ki je plačal z neponarejenim bankovcem

Aparatura na pošti je bankovec označila za ponarejen, moški je odšel pred prihodom policistov, ti pa so ugotovili, da je bankovec pristen.
10. 2. 2026 | 15:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Dvig minimalne plače

Očitki gospodarstva na dvig minimalne plače, Bratušek: To niso »raznorazni bonbončki«

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je prepričana, da dobre bonitetne ocene in pozitivne ocene javnih financ odražajo ugodno stanje v državi.
10. 2. 2026 | 15:40
Preberite več
Šport  |  Košarka
Ostrostrelec na bolniški

Steph Curry bo izpustil tekmo zvezd, Luka Dončić je še pod vprašajem

Član zlatega sanjskega ameriškega moštva z olimpijskih iger v Parizu še ni zdrav. Čuti bolečine v desnem kolenu, naš zvezdnik pa ima težave s stegensko mišico.
10. 2. 2026 | 15:35
Preberite več
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Sežana

Policija išče moškega, ki je plačal z neponarejenim bankovcem

Aparatura na pošti je bankovec označila za ponarejen, moški je odšel pred prihodom policistov, ti pa so ugotovili, da je bankovec pristen.
10. 2. 2026 | 15:27
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo