Zakaj so Lindsey Vonn operirali v Trevisu?

Mnogi so bili presenečeni nad tem, da so ameriško smučarsko šampionko Lindsey Vonn, ki je grdo padla na smuku na olimpijskih igrah Milano – Cortina 2026, zdravili in dvakrat operirali v splošni bolnišnici v Trevisu, mestecu z manj kot 85.000 prebivalci. Bolj logična bi bila izbira kakšne zasebne klinike v Milanu ali bližnji Avstriji.

Manj znano je, da je Treviso, približno 130 kilometrov oddaljen od Cortine, eno od sedmih najpomembnejših mest v Benečiji, enem najbolj priznanih območij v Italiji za zdravstveno oskrbo, kamor številni ljudje z juga države potujejo, da prejmejo različne vrste zdravljenja.

Vonnovi se niso odpele smuči. FOTO: AFP

Enainštiridesetletna Vonnova, ki je v ponedeljkovi objavi na instagramu sporočila, da je utrpela zapleten zlom golenice, je v Trevisu prestala dva kirurška posega – enega za stabilizacijo zloma in drugega za preprečevanje zapletov, povezanih z otekanjem in pretokom krvi.

Po začetnih pregledih v bolnišnici Codivilla v Cortini se je ameriška ekipa odločila, da jo premesti v edino bolnišnico v Trevisu, pri čemer je upoštevala tudi ustanove v drugih mestih, kot sta Milano in Innsbruck v Avstriji, je dodal neimenovani vir.

Bolnišnica Ca' Foncello je ena od dveh olimpijskih bolnišnic skupaj z milansko Niguardo. Je blizu Cortine in je opremljena s sodobno nevrokirurško enoto. Na tem oddelku, ki ima 28 postelj in deset namenskih postelj intenzivne nege, zdravniki na leto opravijo približno 1500 do 1600 operacij za bolezni in poškodbe možganov ter živčnega sistema.

Prepeljali so jo s helikopterjem. FOTO: Marco Bertorello/AFP

V bolnišnici Ca' Foncello, katere začetki segajo v 13. stoletje, pri vsakem primeru skupaj delujejo nevrokirurgi, nevroradiologi, ortopedi, fiziatri in fizioterapevti, so iz bolnišnice sporočili v današnjem sporočilu za javnost. »Podobno je kot v orkestru, kjer je vsak glasbenik vrhunski solist, toda prav skladnost skupine ustvari najboljši rezultat za bolnika,« so dodali.

»Vsi želimo Lindsey hitro in popolno okrevanje in upamo, da se bo vrnila na smuči,« je dejal predsednik FIS Johan Eliasch. Vonnova še vedno vodi v smukaškem seštevku svetovnega pokala.