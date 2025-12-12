Lindsey Vonn na turbo pogon do zgodovinske zmage

Alpske smučarke so začele sezono v hitrih disciplinah v St. Moritzu, kjer se s 60 tekmicami v velikem slogu pometla 41-letna Američanka Lindsey Vonn. Ilka Štuhec, ki je tem prizorišču osvojila prvega od dveh naslovov svetovne prvakinje, je na prvem smuku sezone storila napako v tehnično najzahtevnejšem delu, zaradi česar je izgubila veliko hitrosti, a je na koncu osvojila zelo solidno 14. mesto z zaostankom 1,99 sekunde za zmagovalko.

Presenečenje je pripravila tudi drugovurščena Avstrijka Magdalena Egger, ki je imela štartno številko 27., tretja je bila njena rojakinja Mirjam Puchner.

Lindsey Vonn je že na prvem treningu pokazala, da je v odlični formi, to pa je potrdila z današnjo izjemno predstavo. Tekmice je pustila za seboj za več kot sekundo.

Vonnova je dosegla že 83. zmago v svetovnem pokalu, 44. v smuku in je postala najstarejša zmagovalka tekme za svetovni pokal.

V St. Moritzu bo v soboto še en smuk, v nedeljo pa še superveleslalom.