Lindsey Vonn napovedala boj za zmago, Ilka Štuhec 18.

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je na prvem uradnem treningu smuka na smučišču Corviglia v St. Moritzu dosegla najhitrejši čas pred dvema tekmama svetovnega pokala v petek in soboto, v nedeljo sledi še superveleslalom. Edina Slovenka Ilka Štuhec je na prizorišču svojega prvega naslova svetovne prvakinje iz leta 2017 zasedla 18. mesto.

Izkušena 41-letna ameriška prvakinja je s časom 1:30,95 premagala Norvežanko Kajso Lie na drugem mestu za 59 stotink sekunde. Sofia Goggia in Francozinja Laura Gauche sta si delili tretje mesto, zaostali sta za 71 stotink.

Ilka Štuhec je za najhitrejšo nabrala 1,38 sekunde zaostanka. Največ je izgubila v prvem sektorju, kjer je izgubila 49 stotink, dobro pa je smučala v drugem in zadnjem sektorju. Jutri je na sporedu še en trening, v soboto dopoldne pa bodo dekleta končno odprla sezono tudi v hitrih disciplinah.