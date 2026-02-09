  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška šampionka je prestala operacijo za stabilizacijo zloma noge in verjetno bo potrebovala še eno operacijo, preden zapusti bolnišnico v Trevisu.
Lindsey Vonn je s številko 13 padla po 13 sekundah. FOTO: AFP
Galerija
Lindsey Vonn je s številko 13 padla po 13 sekundah. FOTO: AFP
Peter Zalokar
9. 2. 2026 | 14:46
9. 2. 2026 | 16:00
4:45
A+A-

Upanja Lindsey Vonn, da bi osvojila četrto olimpijsko medaljo v karieri, so se razblinila že ob prvem poskusu v nedeljo po grozljivem padcu v finalu smuka na olimpijskih igrah v Milanu – Cortini 2026, zaradi katerega si je zlomila nogo. Kaj se je zgodilo in kaj čaka 41-letno ameriško smučarsko zvezdo?

image_alt
Tina Maze o grozljivem padcu: Zelo je težko za vse, Lindsey je preveč tvegala

Vonnova se je v nedeljo pripeljala do startnih vrat le devet dni po tem, ko si je na zadnjem smuku svetovnega pokala pred odhodom najboljših smučark v Cortino d'Ampezzo za olimpijske igre strgala sprednjo križno vez v levem kolenu. Ona in njen trener Aksel Lund Svindal sta vztrajala, da se lahko poteguje za kolajne, potem ko je v Italiji opravila dva treninga. Američanka je dejansko dosegla tretji najhitrejši čas na sobotni skrajšani preizkušnji.

Vonnova je bila operirana v Trevisu. FOTO: Andrea Pattaro/AFP
Vonnova je bila operirana v Trevisu. FOTO: Andrea Pattaro/AFP

A tekmovanje je popolnoma druga zgodba in z vodilnim časom končne zmagovalke Breezy Johnson, ki ga je morala doseči, je morala Vonnova pritisniti močneje. Le 13 sekund po začetku vožnje je zadela vratca in se začela vrteti brez nadzora, pristala na snegu z obrazom naprej in nato drsela po progi Olimpia delle Tofane, smučke pa so ostale pritrjene na čevlje. Iz narave padca in njenih krikov bolečine je bilo takoj jasno, da gre za resen padec in da je možnost, da jo bomo še videli na igrah v Milanu – Cortini, zelo majhna.

image_alt
Zlom noge sloviti Američanki odnesel sanje

Njen poskus tekmovanja na olimpijskih igrah se je zdel tvegan glede na obseg njene poškodbe, čeprav je nosila opornico za stabilizacijo poškodovanega kolena. Tekmice so vse govorile o neločljivih tveganjih alpskega smučanja, zlasti smuka, pri katerem smučarji redno dosegajo hitrosti več kot 120 kilometrov na uro.

Olimpijska prvakinja Johnsonova, ki je leta 2022 poskusila in ji ni uspelo smučati po progi Tofane s poškodovano sprednjo križno vezjo, je opisala nagon po tekmovanju tudi v negotovih telesnih razmerah kot obliko »norosti«, skupne vrhunskim smučarjem. »Lahko te tako hudo poškoduje, a se vedno znova vračaš,« je povedala novinarjem.

Nesrečnico so odpeljali s helikopterjem. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Nesrečnico so odpeljali s helikopterjem. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske zveze, je o odločitvi Vonnove za tekmovanje na usodnem smuku dejal: »To mora odločiti posamezna športnica.« »Kar je pomembno tudi za ljudi, da razumejo, je, da je bila pri nesreči, ki jo je imela včeraj, neverjetno nesrečna, ena na tisoč,« je dodal Eliasch. »To je nekaj, kar je del smučarskih dirk, in to je nevaren šport.«

Pierre Ducrey, športni direktor Mednarodnega olimpijskega komiteja, je dejal: »Lahko je trenirala in se odločila z odlično ekipo, ki jo ima, da bo sodelovala. Torej s tega vidika ne mislim, da lahko rečemo, da bi morala ali ne bi smela sodelovati.«

Premajhna hitrost

Luc Alphand, trikratni zmagovalec naslova svetovnega pokala v smuku pri moških, je nakazal, da dejstvo, da se smučke niso odpele, povečuje možnosti dodatne škode na kolenih, ki sta že doživeli dovolj poškodb za vse življenje. Francoz je za agencijo AFP povedal, da je njen padec nastal zaradi tehnične napake, ki bi lahko bila posledica tehničnega spodrsljaja, in se je poslabšal zaradi pomanjkanja hitrosti.

Občinstvo, tudi Snoop Dogg, je obnemelo po padcu Vonnove. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
Občinstvo, tudi Snoop Dogg, je obnemelo po padcu Vonnove. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

»Smuči so vozile pri 80 do 90 kilometrih na uro, kar ni zelo hitro,« je dejal Alphand. »Ker ni dovolj hitrosti, se smučke ne sprostijo popolnoma. Smučke so res tesno pritrjene in njihov vzvod je ogromen. Dolge so 2,15 metra in težke in to povzroča škodo.«

Vonnova je v nedeljo prestala operacijo za stabilizacijo zloma noge in verjetno je, da bo potrebovala še eno operacijo, preden zapusti bolnišnico Ca' Foncello v Trevisu. Ameriška olimpijska ekipa je doslej potrdila le zlom, a bo to verjetno že samo po sebi dovolj, da se konča fenomenalna sezona, v kateri še vedno vodi v skupnem seštevku smuka svetovnega pokala.

Trenutna sezona svetovnega pokala se konča v manj kot dveh mesecih, po tem pa se bo morala Vonnova odločiti, ali bo v petem desetletju starosti spustila zastor nad izjemno kariero.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Zlom noge sloviti Američanki odnesel sanje

Ameriška zvezdnica nastopila poškodovana in že kmalu po štartu smuka hudo padla, utrpela je zlom noge. Ilka Štuhec v slogu te sezone.
Siniša Uroševič 9. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Lindsey Vonn

Tina Maze o grozljivem padcu: Zelo je težko za vse, Lindsey je preveč tvegala

Vsi dobro vemo, kakšne težave je prestajala Lindsey v zadnjih dneh, da si je naložila veliko breme, da je preveč tvegala, in potem se zgodijo takšni padci.
8. 2. 2026 | 19:49
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Šok v Cortini: Lindsey Vonn si je zlomila levo nogo

Nova olimpijska prvakinja v smuku je Američanka Breezy Johnson. Tekmo je zaznamoval grd padec Lindsey Vonn, Ilka Štuhec v ozadju.
Nejc Grilc 8. 2. 2026 | 10:41
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Lindsey Vonn: Za vse je kriva Cortina

Ameriška zvezdnica Lindsey Vonn je neuničljiva, tudi s strganimi križnimi vezmi je postavila tretji čas na drugem treningu smuka. Jutri v boj za kolajno.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 17:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Jutri za medaljo

Lindsey Vonn kljub opornici trening uspešno prestala, Ilka Štuhec padla

Olimpijska prvakinja v smuku iz leta 2010 je trening smuka uspešno končala in dosegla 11. čas. Ilka Štuhec jo je po padcu odnesla brez hujših posledic.
7. 2. 2026 | 10:34
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano-Cortina 2026

V soju žarometov Mikaela in Lindsey

Osrednji zvezdnici belih strmin ambiciozno na olimpijski igre, četudi je Lindsey Vonn pred dnevi ustavila nova poškodba kolena.
Siniša Uroševič 6. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijske igre

Tina Maze ne načrtuje vrnitve v slogu Lindsey Vonn

Nekdanja smučarka Tina Maze je za španski AS, ki jo je primerjal s teniškim igralcem Andyjem Murrayjem, povedala, da nima želje po vrnitvi v karavano.
5. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijske igre

Strgane vezi? Ni problema, še vedno verjame v olimpijski nastop

V nedeljo tekmovalke čaka smukaška preizkušnja na olimpijskih igrah na severu Italije.
3. 2. 2026 | 17:55
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Odpoved zadnje tekme

Lindsey Vonn si je poškodovala koleno: Zelo je težko, a znam se vrniti

Ameriška zvezdnica si je na smuku v Crans Montani le dober teden dni pred začetkom olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo poškodovala koleno.
30. 1. 2026 | 11:35
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Anketa

Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Niko Prevc

Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Nika Prevc z mešanimi občutki po osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje na srednji skakalnici v Predazzu. Vesela, da je led prebit. Dragocena izkušnja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igrealpsko smučanjeLindsey VonnoperacijapadecpoškodbasmukMilano Cortina 2026ZOICortina d'Ampezzo

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Olimpijske kolajne se ena za drugo lomijo, brez ostala tudi prvakinja v smuku

Na OI pri naših zahodnih sosedih imajo nemalo težav z olimpijskimi kolajnami. Več športnikov je poročalo, da so se jim te preprosto zlomile in odpadle.
9. 2. 2026 | 16:14
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Poslovni rezultati

UniCredit začrtal strmo rast dobička do konca desetletja

Dobiček italijanske banke v Sloveniji lani močno zdrsnil zaradi slabitev.
Karel Lipnik 9. 2. 2026 | 16:10
Preberite več
Kultura  |  Film & TV
Festival gorniškega filma

Spomin na pretresljivo zgodbo o mladih planincih, ki so umrli pod Triglavom

Že dvajseto izvedbo festivala bodo odprli s filmom Triglav: Pot odrešitve. Med 34 naslovih kar deset slovenskih.
9. 2. 2026 | 16:08
Preberite več
Novice  |  Svet
Kosovo

Mednarodno tožilstvo: 45 let zapora za nekdanjega predsednika Kosova Thacija

Na 45 let so obtoženi še trije bivši vodilni predstavniki Osvobodilne vojske Kosova.
9. 2. 2026 | 16:01
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Številni brez ogrevanja na obeh straneh

V odziv na ruske napade Kijev okrepil obstreljevanje energetskih tarč.
Boris Čibej 9. 2. 2026 | 15:47
Preberite več
Kultura  |  Film & TV
Festival gorniškega filma

Spomin na pretresljivo zgodbo o mladih planincih, ki so umrli pod Triglavom

Že dvajseto izvedbo festivala bodo odprli s filmom Triglav: Pot odrešitve. Med 34 naslovih kar deset slovenskih.
9. 2. 2026 | 16:08
Preberite več
Novice  |  Svet
Kosovo

Mednarodno tožilstvo: 45 let zapora za nekdanjega predsednika Kosova Thacija

Na 45 let so obtoženi še trije bivši vodilni predstavniki Osvobodilne vojske Kosova.
9. 2. 2026 | 16:01
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Številni brez ogrevanja na obeh straneh

V odziv na ruske napade Kijev okrepil obstreljevanje energetskih tarč.
Boris Čibej 9. 2. 2026 | 15:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo