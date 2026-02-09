Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Upanja Lindsey Vonn, da bi osvojila četrto olimpijsko medaljo v karieri, so se razblinila že ob prvem poskusu v nedeljo po grozljivem padcu v finalu smuka na olimpijskih igrah v Milanu – Cortini 2026, zaradi katerega si je zlomila nogo. Kaj se je zgodilo in kaj čaka 41-letno ameriško smučarsko zvezdo?

Vonnova se je v nedeljo pripeljala do startnih vrat le devet dni po tem, ko si je na zadnjem smuku svetovnega pokala pred odhodom najboljših smučark v Cortino d'Ampezzo za olimpijske igre strgala sprednjo križno vez v levem kolenu. Ona in njen trener Aksel Lund Svindal sta vztrajala, da se lahko poteguje za kolajne, potem ko je v Italiji opravila dva treninga. Američanka je dejansko dosegla tretji najhitrejši čas na sobotni skrajšani preizkušnji.

Vonnova je bila operirana v Trevisu. FOTO: Andrea Pattaro/AFP

A tekmovanje je popolnoma druga zgodba in z vodilnim časom končne zmagovalke Breezy Johnson, ki ga je morala doseči, je morala Vonnova pritisniti močneje. Le 13 sekund po začetku vožnje je zadela vratca in se začela vrteti brez nadzora, pristala na snegu z obrazom naprej in nato drsela po progi Olimpia delle Tofane, smučke pa so ostale pritrjene na čevlje. Iz narave padca in njenih krikov bolečine je bilo takoj jasno, da gre za resen padec in da je možnost, da jo bomo še videli na igrah v Milanu – Cortini, zelo majhna.

Njen poskus tekmovanja na olimpijskih igrah se je zdel tvegan glede na obseg njene poškodbe, čeprav je nosila opornico za stabilizacijo poškodovanega kolena. Tekmice so vse govorile o neločljivih tveganjih alpskega smučanja, zlasti smuka, pri katerem smučarji redno dosegajo hitrosti več kot 120 kilometrov na uro.

Olimpijska prvakinja Johnsonova, ki je leta 2022 poskusila in ji ni uspelo smučati po progi Tofane s poškodovano sprednjo križno vezjo, je opisala nagon po tekmovanju tudi v negotovih telesnih razmerah kot obliko »norosti«, skupne vrhunskim smučarjem. »Lahko te tako hudo poškoduje, a se vedno znova vračaš,« je povedala novinarjem.

Nesrečnico so odpeljali s helikopterjem. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Johan Eliasch, predsednik Mednarodne smučarske zveze, je o odločitvi Vonnove za tekmovanje na usodnem smuku dejal: »To mora odločiti posamezna športnica.« »Kar je pomembno tudi za ljudi, da razumejo, je, da je bila pri nesreči, ki jo je imela včeraj, neverjetno nesrečna, ena na tisoč,« je dodal Eliasch. »To je nekaj, kar je del smučarskih dirk, in to je nevaren šport.«

Pierre Ducrey, športni direktor Mednarodnega olimpijskega komiteja, je dejal: »Lahko je trenirala in se odločila z odlično ekipo, ki jo ima, da bo sodelovala. Torej s tega vidika ne mislim, da lahko rečemo, da bi morala ali ne bi smela sodelovati.«

Premajhna hitrost

Luc Alphand, trikratni zmagovalec naslova svetovnega pokala v smuku pri moških, je nakazal, da dejstvo, da se smučke niso odpele, povečuje možnosti dodatne škode na kolenih, ki sta že doživeli dovolj poškodb za vse življenje. Francoz je za agencijo AFP povedal, da je njen padec nastal zaradi tehnične napake, ki bi lahko bila posledica tehničnega spodrsljaja, in se je poslabšal zaradi pomanjkanja hitrosti.

Občinstvo, tudi Snoop Dogg, je obnemelo po padcu Vonnove. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

»Smuči so vozile pri 80 do 90 kilometrih na uro, kar ni zelo hitro,« je dejal Alphand. »Ker ni dovolj hitrosti, se smučke ne sprostijo popolnoma. Smučke so res tesno pritrjene in njihov vzvod je ogromen. Dolge so 2,15 metra in težke in to povzroča škodo.«

Vonnova je v nedeljo prestala operacijo za stabilizacijo zloma noge in verjetno je, da bo potrebovala še eno operacijo, preden zapusti bolnišnico Ca' Foncello v Trevisu. Ameriška olimpijska ekipa je doslej potrdila le zlom, a bo to verjetno že samo po sebi dovolj, da se konča fenomenalna sezona, v kateri še vedno vodi v skupnem seštevku smuka svetovnega pokala.

Trenutna sezona svetovnega pokala se konča v manj kot dveh mesecih, po tem pa se bo morala Vonnova odločiti, ali bo v petem desetletju starosti spustila zastor nad izjemno kariero.