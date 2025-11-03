Lindsey Vonn ogorčena: »Hvala, ker mi želiš smrt«

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn je na družbenem omrežju Instagram javno razkrila sovražni komentar, ki ji ga je poslal eden od uporabnikov. V sporočilu ji je neznanec med drugim zaželel poškodbo in celo smrt, ob čemer je 41-letna Američanka izrazila ogorčenje ter opozorila na razsežnost sovražnega govora na medmrežju.

»Eden od slabih vidikov družbenih omrežij. Hvala, da mi želiš smrt, Brad …« je zapisala Vonnova v zgodbi na svojem Instagramovem profilu, na katerem je objavila posnetek zaslona prejete žaljive vsebine. V sporočilu, ki ga je prejela, je bilo med drugim zapisano: »Ti si popolnoma ogabna. Nisi zgled. Vesel sem, ko se poškoduješ. Upam, da se ne boš uvrstila na olimpijske igre. Zaleti se v drevo.«

Ameriška smučarska šampionka je opozorila na razsežnost sovražnega govora na medmrežju. FOTO: Dustin Satloff/AFP

Ameriška šampionka je ob tem poudarila, da se na žalost številni športniki dnevno soočajo s tovrstnimi napadi, sama pa poskuša ostati osredotočena na pozitivne stvari. S takšnimi objavami želi opozoriti na širši družbeni problem. Kljub negativnim sporočilom ostaja osredotočena na dosego svojih športnih ciljev. Potem ko je leta 2019 že končala kariero, se je lani znova vrnila v svetovni pokal. Njena zadnja velika športna želja je nastopiti še na olimpijskih igrah prihodnje leto v Cortini d'Ampezzo, ki bi bile simboličen zaključek njene uspešne kariere.