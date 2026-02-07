Lindsey Vonn: Za vse je kriva Cortina

V slovenski reprezentanci na zimskih olimpijskih igrah je nedelja podčrtana kot dan, ko bi ob idealnem razpletu na smuku Ilka Štuhec lahko prišla do kolajne. Veliko bolj kot slovenska veteranka pa bo pod drobnogledom Lindsey Vonn, ki kljub veliki smoli s poškodbo ni vrgla puške v koruzo in dokazuje, da je še vedno hitra.

»Ker kariere nisem končala takrat, kot bi si želela, za to se je odločilo telo, sem imela nekaj neporavnanih računov. Če ta tekma ne bi bila v Cortini, skoraj zagotovo ne bi bila na štartu. Za vse je kriva ta proga, ki me vedno znova posrka in pritegne nazaj, tukaj je res čudovito tekmovati. Vem, kje sem lahko hitra in kje si lahko privoščim napake,« pojasnjuje Vonnova, ki je drugi trening smuka končala na tretjem mestu, sekundo pred Štuhčevo, ki je bila 12.

Kako se bo odrezala jutri? »Tudi, če ne osvojim odličja, to ne bo neuspeh. Moja kariera ni zgrajena na zmagah, zgrajena je na tem, da vedno poizkusim in dam vse od sebe. In nihče mi ne bo mogel očitati, da tokrat nisem poskusila,« je odločna Američanka.

Velika večina drugih tekmovalk bi po smoli, ki je Američanko doletela v Crans Montani pred tednom dni, obupala, Vonnova pa tekmuje tudi s strganimi križnimi vezmi. »Zanjo je vsak trening kot tekma, velikokrat je na štartu tudi, ko ne bi smela biti,« pa pravi njen trener Aksel Lund Svindal.

Vonnova je v karieri v Cortini slavila že 12 zmag in 20 stala na stopničkah, tri zmage na tej sloviti progi ima tudi Štuhčeva. Smuk se bo jutri začel ob 11.30.