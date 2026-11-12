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Zimski športi

Lindsey Vonn se je odzvala po deveti operaciji, odstranili so vse vijake

Legendarna ameriška alpska smučarka je delila fotografije po že deveti operaciji poškodovane leve noge.
Lindsey Vonn je prestala novo operacijo. FOTO: instagram/zajem zaslona
Galerija
Lindsey Vonn je prestala novo operacijo. FOTO: instagram/zajem zaslona
M. Ru.
12. 11. 2026 | 20:40
12. 11. 2026 | 20:41
2:15
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Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn še naprej okreva po hudi poškodbi, ki jo je februarja utrpela na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Na družbenih omrežjih se je odzvala po že deveti operaciji, ki je bila uspešna. 

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Lindsey Vonn prestala že deveto operacijo: Molim, da je ta zadnja

Vonnova je na olimpijskem smuku grdo padla že po 14 sekundah nastopa in utrpela zapleten zlom leve noge. Poškodba je zahtevala številne operativne posege, okrevanje pa se je zavleklo vse do jeseni. Dvainštiridesetletna Američanka je na Instagramu sedaj objavila fotografije zadnjega posega, med katerim so ji zdravniki odstranili kovinske ploščice in vijake, s katerimi so pred tem stabilizirali poškodovano nogo. Obenem so ji rekonstruirali sprednjo križno vez v kolenu.

»Operacija je potekala dobro! Trajala je več kot pet ur, da so odstranili vse ploščice in vijake iz moje noge ter zamenjali sprednjo križno vez,« je zapisala nekdanja olimpijska prvakinja.

Vonnova je po posegu že zapustila bolnišnico in se vrnila domov, kjer bo nadaljevala rehabilitacijo. »Zdaj sem doma in hvaležna, da sem končno na zadnji poti do popolnega okrevanja,« je sporočila ter se zahvalila zdravnikom, zdravstvenemu osebju, ameriški smučarski reprezentanci in bližnjim, ki ji pomagajo v zahtevnem obdobju.

Objava, ki jo je pospremila z nazornimi fotografijami operacije, je sprožila številne odzive njenih sledilcev. Ti so ji zaželeli čim hitrejše okrevanje in izrazili občudovanje nad njeno vztrajnostjo.

Ameriška smučarka, ki se je pred olimpijsko sezono vrnila v tekmovalno smučanje, se tako še naprej spoprijema s posledicami februarskega padca. Za zdaj ni znano, koliko časa bo trajala nadaljnja rehabilitacija.

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