Zimski športi

Tina Maze o grozljivem padcu: Zelo je težko za vse, Lindsey je preveč tvegala

Vsi dobro vemo, kakšne težave je prestajala Lindsey v zadnjih dneh, da si je naložila veliko breme, da je preveč tvegala, in potem se zgodijo takšni padci.
Vonn je po 16 letih želela ponoviti podvig. Vrnila se je po upokojitvi leta 2019 po skoraj šestletnem premoru prav s ciljem osvojiti zlato medaljo na OI v Cortini, kjer je v svetovnem pokalu zbrala rekordnih 12 zmag. FOTO: AFP
Vonn je po 16 letih želela ponoviti podvig. Vrnila se je po upokojitvi leta 2019 po skoraj šestletnem premoru prav s ciljem osvojiti zlato medaljo na OI v Cortini, kjer je v svetovnem pokalu zbrala rekordnih 12 zmag. FOTO: AFP
STA
8. 2. 2026 | 19:49
8. 2. 2026 | 20:56
3:54
Najuspešnejša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze je v živo kot strokovna komentatorka medijske mreže Eurosport spremljala nedeljski ženski olimpijski smuk. V neposrednem prenosu je komentirala dogajanje in pospremila tudi grozljiv padec ameriške šampionke Lindsey Vonn, ki je z novo poškodbo predčasno končala olimpijske sanje.

Gre za Lindsey, gre za njeno odločitev. To je hotela narediti ne glede na vse, in to je tu naredila. Zelo je težko za vse, za vse tukaj, ko gledamo te grozljive prizore, je dejala Tina Maze. FOTO: Voranc Vogel
Gre za Lindsey, gre za njeno odločitev. To je hotela narediti ne glede na vse, in to je tu naredila. Zelo je težko za vse, za vse tukaj, ko gledamo te grozljive prizore, je dejala Tina Maze. FOTO: Voranc Vogel

»Vsi dobro vemo, kakšne težave je prestajala Lindsey v zadnjih dneh, da si je naložila veliko breme, da je preveč tvegala, in potem se zgodijo takšni padci, če si ob tem že zdravstveno načet, pa so lahko posledice samo še hujše kot sicer,« je slovenska šampionka dejala v prenosu olimpijskega smuka, ki je potekal na klasični progi Olympia delle Tofane v Cortini d'Ampezzo.

Američanko, ki je po padcu obležala na snegu, v neposrednem televizijskem prenosu je bilo slišati zgolj njene krike, so s proge po približno 15 minutah evakuirali s helikopterjem. FOTO: Reuters
Američanko, ki je po padcu obležala na snegu, v neposrednem televizijskem prenosu je bilo slišati zgolj njene krike, so s proge po približno 15 minutah evakuirali s helikopterjem. FOTO: Reuters

»Gre za Lindsey, gre za njeno odločitev. To je hotela narediti ne glede na vse, in to je tu naredila. Zelo je težko za vse, za vse tukaj, ko gledamo te grozljive prizore, ki so težki, ne le za nas, ampak zlasti za njeno družino, prijatelje, sodelavce, člane njene ekipe,« je povedala v kamero dvakratna olimpijska prvakinja in ob tem komaj zadrževala čustva in solze.

Nika Prevc: Vem, da je kolajna moja, zaslužena in nezamenljiva

Dogajanje je spremljala z Viktorio Rebensburg, nekdanjo tekmico v karavani belega cirkusa. »Je grozno. In kot si povedala, vsi smo se zavedali, da gre Vonn na vse ali nič, tvegati vse - padec ali osvojiti kolajno. Držimo pesti, da ni nič hujšega,« je dejala nekdanja nemška alpska smučarka. »Težek dan,« je pripomnila Maze.

FOTO: AFP
FOTO: AFP

Maze in Rebensburg sta trenutno sodelavki, a sta bili na tekmovalnih progah veliki tekmici. Nemka je leta 2010 za zlato na igrah v Whistlerju za štiri stotinke sekunde premagala Maze, ki je na tekmi v veleslalomu osvojila srebro. To je bilo drugo srebro za Slovenko na igrah v Kanadi po superveleslalomu, ko je bila v boju za srebrno kolajno boljša od bronaste Vonn. Američanka je bila pred tem na smuku zlata.

Vonn je po 16 letih želela ponoviti podvig. Vrnila se je po upokojitvi leta 2019 po skoraj šestletnem premoru prav s ciljem osvojiti zlato medaljo na OI v Cortini, kjer je v svetovnem pokalu zbrala rekordnih 12 zmag.

Nastopila je s titanovo protezo v skorajda v celoti kirurško obnovljenem desnem kolenu ter z opornico, s katero je skušala stabilizirati levo koleno, s popolnoma strgano sprednjo križno vezjo, poškodbo, ki jo je utrpela v padcu na kasneje odpovedanem zadnjem ženskem smuku pred OI v Crans Montani.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Zlom leve noge

Lindsey Vonn si je na današnji olimpijski smukaški tekmi zlomila levo nogo, so potrdili v bolnišnici v Trevisu, kjer so 41-letno smučarsko zvezdnico že operirali, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Da gre po grdem padcu Vonn najverjetneje za zlom, je pred tem dejal trener ameriške smukaške reprezentance Alex Hödlmoser.

Predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry je nekaj ur po padcu smučarko označila za »neverjetno inspiracijo«, še poroča AFP.

Američanko, ki je po padcu obležala na snegu, v neposrednem televizijskem prenosu je bilo slišati zgolj njene krike, so s proge po približno 15 minutah evakuirali s helikopterjem.

Novice  |  Svet
ZDA

Super bowl: Desnica protestira Bad Bunnyju s Kid Rockom

Nocoj se bosta na finalu ameriške lige NFL pomerila Seattle Seahawks in New England Patriots.
8. 2. 2026 | 20:01
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Lindsey Vonn

Tina Maze o grozljivem padcu: Zelo je težko za vse, Lindsey je preveč tvegala

Vsi dobro vemo, kakšne težave je prestajala Lindsey v zadnjih dneh, da si je naložila veliko breme, da je preveč tvegala, in potem se zgodijo takšni padci.
8. 2. 2026 | 19:49
Preberite več
