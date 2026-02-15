Lindsey Vonn po četrti operaciji: Še enkrat bom stala na vrhu gore

Kalvarija ameriške zvezdnice se počasi bliža koncu, po četrti operaciji zlomljene noge se je Lindsey Vonn znova oglasila iz bolniške postelje, tokrat z dobrimi novicami. »Zdaj se bom končno lahko vrnila domov v ZDA,« je 41-letnica sporočila navijačem in obljubila, da bo v prihodnjih dneh delila več informacij o poškodbah in trajanju rehabilitacije.

Zahvalila se je za številna sporočila podpore: »Prebrala sem veliko sporočil in komentarjev, ki pravijo, da jih to, kar se mi je zgodilo, žalosti. Prosim, ne bodite žalostni. Sočutje, ljubezen in podporo sprejemam z odprtim srcem, vendar prosim, ne žalosti ali usmiljenja. Upam, da vam bo to dalo moč, da se boste še naprej borili, ker to počnem in to bom počela vedno.«

Nagovor je kriptično zaključila s stavkom, da komaj čaka, da bo znova stala na vrhu gore. Metaforično ali ne, bo pokazal čas, le redki verjamejo, da bi se lahko še enkrat vrnila v smučarski svet, a pri zelo odločeni zvezdnici, ki izjemno skrbi za telesno pripravo, tudi to ni povsem nemogoče.