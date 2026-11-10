Lindsey Vonn prestala že deveto operacijo: Molim, da je ta zadnja

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn je doma v ZDA prestala že deveto operacijo po hudih poškodbah leve noge, ki jih je utrpela ob padcu na februarskih olimpijskih igrah v Italiji. Dvainštiridesetletnica je pred posegom priznala, da je precej živčna, obenem pa izrazila upanje, da je bil to njen zadnji obisk operacijske dvorane.

»To bo moja deveta operacija. Ta videoposnetek snemam pred posegom, ker sem v resnici precej živčna,« je v videoposnetku na Instagramu povedala Vonn. Ob objavi je zapisala: Molim, da bo to moja zadnja operacija.

Američanka je pred posegom pojasnila, da bodo zdravniki odstranili ploščice in vijake iz leve noge ter ji rekonstruirali sprednjo križno vez. Zaradi obsežnih poškodb in vstavljenega materiala posega na vezi doslej niso mogli opraviti. Z operacijo je počakala devet mesecev, da bi se kost lahko zacelila. Kot je sporočila, se je kost zacelila, vendar se bodo morale po odstranitvi vijakov zaceliti še luknje v njej.

Vonn je pričakovala, da bo okrevanje trajalo od šest do devet mesecev. Ob tem je opozorila, da se lahko med operacijo še kaj spremeni, zato bo o poteku okrevanja obveščala svoje sledilce. Pred posegom je izrazila optimizem in se zahvalila prijateljem ter družini za podporo.

Uvrščena na seznam članov reprezentance, a nastop ni zagotovljen

Štirikratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala si je sprednjo križno vez strgala 30. januarja na tekmi svetovnega pokala v Crans Montani. Kljub poškodbi je nastopila na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo, kjer je 8. februarja grdo padla in utrpela zapleten zlom leve golenice. Zaradi hudih poškodb je morala na osem operacij, deveti poseg pa je prestala v ponedeljek.

Vonn je že večkrat poudarila, da si želi znova smučati, vendar še ni odločena, ali se bo vrnila tudi na tekmovanja. Ameriška smučarska zveza U.S. Ski & Snowboard jo je 7. oktobra uvrstila na seznam 49 članov reprezentance za sezono 2026/27. Vonn je med članicami ženske ekipe A, kar pa še ne pomeni, da bo v prihajajoči sezoni tudi tekmovala.

V karieri je osvojila 84 zmag v svetovnem pokalu, kar jo uvršča na tretje mesto večne lestvice. Pred njo sta le Šved Ingemar Stenmark s 86 zmagami in Američanka Mikaela Shiffrin s 110. Z rekordnimi 45 zmagami v smuku in 28 v superveleslalomu je najuspešnejša smučarka v zgodovini svetovnega pokala v obeh hitrih disciplinah.