Lindsey Vonn razkrila, da so ji skoraj amputirali nogo

Olimpijske igre Milano Cortina 2026 so se za ameriško zvezdnico Lindsey Vonn končale tragično. Po 13 sekundah smukaškega nastopa je padla in utrpela kompleksen zlom noge. Nedavno je 41-letna smučarka v domačih Združenih državah Amerike prestala že peto operacijo, potem ko je imela prve štiri posege v Italiji.

Včeraj je Vonnova na instagramu objavila video, v katerem je dejala, da je to »najbolj ekstremna, boleča in zahtevna« poškodba njenega življenja. Razložila je tudi, da bi ji morali zdravniki zaradi kompartmentnega sindroma – stanje nevarnega povišanja tlaka v zaprtih mišičnih prostorih, ki lahko ovira pretok krvi – amputirati nogo.

»Dr. Tom Hackett mi je rešil nogo, rešil jo je pred amputacijo, je povedala nesrečna ameriška smučarka in pojasnila: »Odprl mi je obe strani noge, tako da je bila odprta in je tako rekoč dihala. Rešil me je.« Dobitnica zlate olimpijske kolajne v smuku leta 2010 je dejala, da Hacketta, ortopedskega kirurga in zdravnika ameriške ekipe za deskanje na snegu, v drugačnih okoliščinah morda ne bi bilo na prizorišču olimpijskih iger. »Če si ne bi strgala križne vezi, ki bi si jo tako ali tako strgala ob tej nesreči, če tega ne bi storila, Toma ne bi bilo tam. Ne bi mi mogel rešiti noge,« je zatrdila Vonnova, ki je na olimpijskem smuku nastopila z opornico zaradi strgane križne vezi v levem kolenu. Vezi si je pretrgala pri padcu na smuku svetovnega pokala v Crans Montani.

Po zadnji operaciji je Vonnova zapustila bolnišnico in se preselila v hotel. V padcu si je, kakor je povedala v posnetku, zlomila tudi desni gleženj in je trenutno nepokretna. »Pot bo dolga, zdaj sem na invalidskem vozičku, zelo nepremična. Upam, da bom lahko čez nekaj časa že hodila z berglami, vendar bomo videli in bom na njih vsaj dva meseca,« je razložila in dodala, da bi se lahko kosti zacelile v enem letu.