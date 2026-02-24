  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Lindsey Vonn razkrila, da so ji skoraj amputirali nogo

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je objavila posnetek, v katerem je pojasnila, da ji je ameriški ortopedski kirurg rešil nogo pred amputacijo.
Po zadnji operaciji je Lindsey Vonn zapustila bolnišnico in se preselila v hotel. FOTO: Instagram
Galerija
Po zadnji operaciji je Lindsey Vonn zapustila bolnišnico in se preselila v hotel. FOTO: Instagram
Tim Erman
24. 2. 2026 | 09:50
24. 2. 2026 | 09:57
2:34
A+A-

Olimpijske igre Milano Cortina 2026 so se za ameriško zvezdnico Lindsey Vonn končale tragično. Po 13 sekundah smukaškega nastopa je padla in utrpela kompleksen zlom noge. Nedavno je 41-letna smučarka v domačih Združenih državah Amerike prestala že peto operacijo, potem ko je imela prve štiri posege v Italiji.

Včeraj je Vonnova na instagramu objavila video, v katerem je dejala, da je to »najbolj ekstremna, boleča in zahtevna« poškodba njenega življenja. Razložila je tudi, da bi ji morali zdravniki zaradi kompartmentnega sindroma – stanje nevarnega povišanja tlaka v zaprtih mišičnih prostorih, ki lahko ovira pretok krvi – amputirati nogo.

»Dr. Tom Hackett mi je rešil nogo, rešil jo je pred amputacijo, je povedala nesrečna ameriška smučarka in pojasnila: »Odprl mi je obe strani noge, tako da je bila odprta in je tako rekoč dihala. Rešil me je.« Dobitnica zlate olimpijske kolajne v smuku leta 2010 je dejala, da Hacketta, ortopedskega kirurga in zdravnika ameriške ekipe za deskanje na snegu, v drugačnih okoliščinah morda ne bi bilo na prizorišču olimpijskih iger. »Če si ne bi strgala križne vezi, ki bi si jo tako ali tako strgala ob tej nesreči, če tega ne bi storila, Toma ne bi bilo tam. Ne bi mi mogel rešiti noge,« je zatrdila Vonnova, ki je na olimpijskem smuku nastopila z opornico zaradi strgane križne vezi v levem kolenu. Vezi si je pretrgala pri padcu na smuku svetovnega pokala v Crans Montani.

image_alt
Lindsey Vonn pokazala kup vijakov, še bolj navdušila njena sestra (VIDEO)

Po zadnji operaciji je Vonnova zapustila bolnišnico in se preselila v hotel. V padcu si je, kakor je povedala v posnetku, zlomila tudi desni gleženj in je trenutno nepokretna. »Pot bo dolga, zdaj sem na invalidskem vozičku, zelo nepremična. Upam, da bom lahko čez nekaj časa že hodila z berglami, vendar bomo videli in bom na njih vsaj dva meseca,« je razložila in dodala, da bi se lahko kosti zacelile v enem letu.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Šesturna operacija

Lindsey Vonn pokazala kup vijakov, še bolj navdušila njena sestra (VIDEO)

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn se je oglasila iz bolnišnice v ZDA. Sestra Karin Kildow je razkrila lepoto (moškega) osebja na urgenci v Italiji.
Peter Zalokar 20. 2. 2026 | 17:23
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Lindsey Vonn zapustila bolnišnico: Počasi se vračam v življenje

Ameriška superzvezdnica Lindsey Vonn je po več operacijah končno zapustila bolnišnico v Italiji. Čaka jo pot domov čez Atlantik.
16. 2. 2026 | 21:07
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Lindsey Vonn po četrti operaciji: Še enkrat bom stala na vrhu gore

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je zaradi kompliciranega zloma noge prestala že štiri operacije, zdaj se bo lahko vrnila domov.
15. 2. 2026 | 07:40
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Okrevanje

Lindsey Vonn: Ležim v postelji in se ne morem premikati, toda ... (VIDEO)

»Počutim se veliko bolj sebi podobno,« je v video izjavi iz bolniške postelje dejala Vonnova: »A dejstvo je, da me čaka še dolga pot okrevanja.«
14. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Boksarski legendi Mayweather in Pacquiao znova v ringu

Septembra se bosta v Las Vegasu pomerila Floyd Mayweather in Manny Pacquiao, ki sta leta 2015 uprizorila enega najboljših dvobojev v zgodovini.
24. 2. 2026 | 08:28
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Neusmiljeni Šeško napreduje in razveseljuje trenerja

Manchester United se je veselil nove zmage, potem ko je Benjamin Šeško dosegel zmagoviti gol. Trener po tekmi odgovarjal o Šeškovi vrnitvi v prvo enajsterico.
Tim Erman 24. 2. 2026 | 08:11
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Ljubljana

Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
23. 2. 2026 | 15:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Za 223 milijonov evrov

Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
23. 2. 2026 | 20:25
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

»Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Brezkončna afera Epstein

Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

Kdo je Karina Šuljak, beloruska zobozdravnica, ki je dedovala pravljično bogastvo?
23. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Lindsey Vonnalpsko smučanjepoškodbaoperacijazdravniki

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Po umoru Roba Reinerja

Sin slavnega režiserja trdi, da ni umoril staršev

Sojenje Nicku Reinerju, obtoženem umora staršev, ki so ju decembra našli mrtva v njunem domu, se nadaljuje.
24. 2. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Huda poškodba

Lindsey Vonn razkrila, da so ji skoraj amputirali nogo

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je objavila posnetek, v katerem je pojasnila, da ji je ameriški ortopedski kirurg rešil nogo pred amputacijo.
Tim Erman 24. 2. 2026 | 09:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Mestna občina Ljubljana

Nadzorni svet stanovanjskega sklada predlagal razrešitev direktorja Rinka

Sašo Rink je na položaju direktorja ljubljanskega stanovanjskega sklada četrti mandat. Prvič je bil imenovan leta 2013.
24. 2. 2026 | 09:26
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Intervju

Kirurginja Katarina Vujkovac Mahmutović: S tem posegom zares pomagaš ženskam

Specialistka plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije pravi, da so jo od nekdaj zelo zanimali posegi na obrazu.
Teja Roglič 24. 2. 2026 | 09:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sanitetni prevozi

V Ljubljani vendarle slišali stisko ledvičnih bolnikov

Sicer kratkoročna rešitev je zdravstvenim domovom kupila nekaj časa. V marsikateri občini bodo koncesionarja težko dobili.
Anja Intihar 24. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Mestna občina Ljubljana

Nadzorni svet stanovanjskega sklada predlagal razrešitev direktorja Rinka

Sašo Rink je na položaju direktorja ljubljanskega stanovanjskega sklada četrti mandat. Prvič je bil imenovan leta 2013.
24. 2. 2026 | 09:26
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Intervju

Kirurginja Katarina Vujkovac Mahmutović: S tem posegom zares pomagaš ženskam

Specialistka plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije pravi, da so jo od nekdaj zelo zanimali posegi na obrazu.
Teja Roglič 24. 2. 2026 | 09:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Sanitetni prevozi

V Ljubljani vendarle slišali stisko ledvičnih bolnikov

Sicer kratkoročna rešitev je zdravstvenim domovom kupila nekaj časa. V marsikateri občini bodo koncesionarja težko dobili.
Anja Intihar 24. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Očarala vas bo njena oblika in luneta

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo