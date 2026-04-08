Lindsey Vonn razmišlja o tekmovalni vrnitvi

Ameriško zvezdnico alpskega smučanja Lindsey Vonn po hudem padcu februarja na zimskih olimpijskih igrah v Cortini čaka še dolgo okrevanje. Kot je dejala 41-letna smučarka v pogovoru za NBC, pa si še ne želi zapreti vrat za morebitno novo vrnitev. Vonnova kljub grozljivemu padcu, v katerem je utrpela hude poškodbe kolena in spodnjega dela noge, še vedno omenja možnost vrnitve k tekmovalnemu smučanju.

Ameriška zvezdnica je po padcu prestala številne operacije, v svojih objavah na družbenih omrežjih, s katerimi dokumentira pot okrevanja, smučarka pripisuje zasluge impresivnemu delu svoje zdravniške ekipe pri »reševanju« njene noge, pri čemer je poudarila, da je bila ena od možnosti tudi amputacija.

Vonnova je v pogovoru za NBC povedala, da bi kljub katastrofalnemu koncu olimpijskih iger in morebitnemu koncu kariere »vse vnovič ponovila«. »Bila sem močna ne glede na starost in bila sem dobro pripravljena,« je dejala. »Naredila sem majhno napako in to je cena, ki sem jo plačala, a če bi imela še eno priložnost, bi takoj vse ponovila. Čeprav mi je trenutno težko in je bilo nekaj zelo, zelo slabih trenutkov, ničesar ne obžalujem.«

Američanka, ki je leta 2019 enkrat že končala tekmovalno pot, je še povedala, da se je v prejšnji sezoni sicer zelo zabavala. »Nikoli nisem dobila poslovilne tekme,« je pojasnila olimpijska prvakinja in zmagovalka 84 tekem svetovnega pokala. »To pušča vrata nekoliko odprta. Morda bom opravila še eno tekmo, da se poslovim, ali pa bom morda spet tekmovala. Morda bi bilo zabavno opraviti še eno tekmo. Bomo videli.«

Na neposredno vprašanje, ali razmišlja o tekmovalni vrnitvi, je Vonnova, ki se je leta 2024 vrnila v svetovni pokal, odgovorila: »Mislim, na veliko razočaranje moje družine, da.« V Italiji ni imela sanjske olimpijske izkušnje in zdaj se med rehabilitacijo počuti zelo osamljeno.

»Moram iti ven, biti v javnosti in živeti življenje. To mi bo dalo drugačno perspektivo,« je še poudarila Vonnova. Trenutno ne more povedati, kaj ji prinaša prihodnost, ker se preprosto še ne more osredotočiti nanjo.