  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Lindsey Vonn razvnela govorice o svoji novi ljubezni

Ameriško smučarsko zvezdnico so po težkem obdobju večkrat videli v družbi francoskega kolega.
Lindsey Vonn naj bi bila spet srečna v ljubezni. FOTO: Daniel Cole/Reuters
Galerija
Lindsey Vonn naj bi bila spet srečna v ljubezni. FOTO: Daniel Cole/Reuters
Miha Šimnovec
13. 5. 2026 | 09:42
13. 5. 2026 | 10:05
2:24
A+A-

Ameriška smučarska šampionka Lindsey Vonn po hudem padcu, ki ga je doživela na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo, še vedno okreva, toda vsaj v zasebnem življenju ji očitno ne manjka razlogov za dobro voljo. Različni mediji namreč poročajo, da se okoli zvezdnice iz Minnesote plete nova romantična zgodba.

image_alt
Legendarna Anja Pärson razkrila travmatično izkušnjo iz začetka kariere

Po pisanju revije People naj bi se 41-letna Američanka v zadnjih tednih zbližala s francoskim alpskim smučarjem Matthieujem Bailetom. Domnevni par so pred dnevi opazili v New Yorku, kjer je bila Vonnova med drugim ena od gostij prestižne prireditve MET Gala.

Francoz Matthieu Bailet naj bi ogrel srce Lindsey Vonn. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Francoz Matthieu Bailet naj bi ogrel srce Lindsey Vonn. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Po navedbah vira, ki ga povzema ameriška revija, se športnika »še spoznavata«, a naj bi skupaj preživela precej časa. Fotografi so ju ujeli med nakupovanjem v četrti Soho, pozneje pa še med vožnjo z newyorško podzemno železnico. Skupaj sta obiskala tudi muzikal The Outsiders, kjer sta pozirala fotografom.

Želi si preživeti lepo poletje

Lindsey Vonn je žarela na nedavni gali v New Yorku. FOTO: Daniel Cole/Reuters
Lindsey Vonn je žarela na nedavni gali v New Yorku. FOTO: Daniel Cole/Reuters
 Dodaten val govoric o njunem ljubezenskem razmerju je sprožila tudi sama, ko je na družbenem omrežju Instagram pod fotografijo 30-letnega Francoza med pranjem avtomobila brez majice objavila pomenljiv smešek z očmi.

Vonnova je pred kratkim v enem od pogovorov poudarila, da si želi preživeti lepo poletje in se predvsem odpočiti od napornega obdobja. »V načrtih imam veliko stvari, ki se jih zares veselim,« je povedala ameriška šampionka. Po poročanju tamkajšnjih medijev bi lahko bil del teh načrtov tudi omenjeni smučar iz Nice.

Bailet, nekdanji mladinski svetovni prvak v superveleslalomu, se je doslej v svetovnem pokalu petnajstkrat prebil med najboljšo deseterico (najvišje z 2. mestom na superveleslalomu v Saalbach-Hinterglemmu 2021), medtem ko je Vonnova ena od najuspešnejših smučark v zgodovini. Olimpijska prvakinja v smuku iz Vancouvra 2010 se po poškodbi trenutno posveča okrevanju, v zadnjih tednih pa se vse pogosteje pojavljajo ugibanja o njeni morebitni vrnitvi na bele strmine.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Belgijski pustolovci izboljšali rekord v skokih, podprl jih je tudi Van Aert

Več kot sto navdušenih gledalcev je v Hinzenbachu pospremilo podvig neustrašnih bratov Haven in Verstappna.
Miha Šimnovec 12. 5. 2026 | 11:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Vetrovnik v Žirovnici

Peter Prevc: Izkušnja, ki je ne moreš dobiti nikjer drugje

Peter Prevc predstavil napredni vetrovnik Inclined v Žirovnici. Primeren tako za otroke kot tudi za dedke in babice. Kdo namesto Roberta Kranjca?
Miha Šimnovec 8. 5. 2026 | 19:10
Preberite več
Šport  |  Drugo
Tekvondo

Znani lovec iz televizijskega kviza hitro postal plen

Vrhunskemu slovenskemu tekvondoistu Ivanu Trajkoviču se nastop na evropskem prvenstvu v Münchnu ni izšel po željah.
Miha Šimnovec 11. 5. 2026 | 14:50
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Legendarna Anja Pärson razkrila travmatično izkušnjo iz začetka kariere

Nekdanja švedska smučarska zvezdnica je zaupala, kaj se ji je zgodilo pri rosnih 18 letih.
Miha Šimnovec 6. 5. 2026 | 13:09
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Domnom Prevcem

Prevc: Za nazaj zagotovo ne bom udrihal po njem; Peter? Nisem še rekel zadnje

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc o sanjski olimpijski zimi, dopustu, švicarskem kontrolorju Hubertu Mathisu, legendarnem Fincu Mattiju Nykänenu ...
Miha Šimnovec 24. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Športni svet ima nov zvezdniški par: Brignonejeva predstavila svojega velikana

Italijanska smučarska šampionka je nedavni podelitvi nagrad Laureus v Madridu na rdeči preprogi kar sijala od silne sreče.
Miha Šimnovec 23. 4. 2026 | 19:45
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Pogovor z Urško Žolnir Jugovar

Urška Žolnir Jugovar: Sčasoma so privreli na dan spomini izpred 17 let

Urška Žolnir Jugovar o spominih na svoj naslov evropske prvakinje v judu, turnirju v Tbilisiju, slovenskih nastopih v glavnem mestu Gruzije ...
Miha Šimnovec 20. 4. 2026 | 19:07
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Gorazdom Pogorelčnikom

Med Nikinim poletom je stopil korak nazaj, o pogodbah s Hrgoto in Tepešem pa ...

Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke pri SZS, o uspehih, pogajanjih s pokrovitelji ter glavnima trenerjema Robertom Hrgoto in Jurijem Tepešem.
Miha Šimnovec 30. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Reportaža

Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Bo Janša iz Bruslja vpoklical Romano Tomc?

Še največ neznank je, koga od strankarskih tovarišev bo na ministrske položaje postavil prvak SDS.
Uroš Esih 12. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vreme

Veter in toča razdejala Slovenijo, pestro tudi na Hrvaškem

Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je snežilo na višje ležečih območjih, ponekod na severu, tudi v Zgornji Dravski dolini, pa celo do nižin.
12. 5. 2026 | 08:41
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Neizpolnjevanje zavez?

Golobova vlada očitno ni prepričala zavezništva: Nato dvomi o naših izdatkih

Nato dvomi, da je Slovenija za obrambo res namenila dva odstotka BDP. Borut Sajovic: Če se ne morejo gibati državljani, se ne more premikati niti tehnika.
Peter Žerjavič 12. 5. 2026 | 19:13
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 08:33
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
INTERNET

Ko internet odpove, mnogi naredijo veliko napako

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
13. 5. 2026 | 10:43
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Sašo Šmigić, Generali Investments

Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

alpsko smučanjeLindsey VonnMatthieu BailetNew Yorkšport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Grozljive razmere: v hiši našli več deset izstradanih in poginulih psov

Moški, ki se je predstavljal kot reševalec psov, je imel doma okoli 50 psov, ki so živeli v grozljivih razmerah. Pristojni so našli tudi več deset trupel.
13. 5. 2026 | 11:04
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Nabiralništvo brez znanja lahko ubija: katere rastline so najbolj tvegane

Nabiralništvo ni nedolžno: podlesek, mišjak in volčja češnja so med najnevarnejšimi. Že nekaj jagod lahko pomeni smrt, opozarja strokovnjakinja.
13. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
13. 5. 2026 | 10:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Klubska legenda si Mourinha ne želi pri Realu

Nekdanji španski vratar Iker Casillas je na družbenih omrežjih zapisal, da si ne želi Joseja Mourinha na klopi Madridčanov, saj so drugi trenerji bolj primerni.
13. 5. 2026 | 10:36
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Jason Collins

Zvezdnik lige NBA je izgubil boj s pošastjo

Bil je pri športnik v katerikoli ameriški profesionalni ligi, ki je javno razkril, da je gej.
Agata Rakovec Kurent 13. 5. 2026 | 10:25
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
13. 5. 2026 | 10:43
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Klubska legenda si Mourinha ne želi pri Realu

Nekdanji španski vratar Iker Casillas je na družbenih omrežjih zapisal, da si ne želi Joseja Mourinha na klopi Madridčanov, saj so drugi trenerji bolj primerni.
13. 5. 2026 | 10:36
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Jason Collins

Zvezdnik lige NBA je izgubil boj s pošastjo

Bil je pri športnik v katerikoli ameriški profesionalni ligi, ki je javno razkril, da je gej.
Agata Rakovec Kurent 13. 5. 2026 | 10:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Na vlak tudi s kolesom? Vse, kar morate vedeti pred odhodom (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
LJUBLJANSKI GRAD

Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
24. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Digitalni svet se ne ustavlja. Ste pripravljeni?

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

V Portorožu o prihodnosti digitalne suverenosti in umetne inteligence

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj je karpalni kanal in kako ga uspešno zdraviti

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
Promo Delo 27. 5. 2025 | 08:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
12. 5. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:04
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo