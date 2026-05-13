Lindsey Vonn razvnela govorice o svoji novi ljubezni

Ameriška smučarska šampionka Lindsey Vonn po hudem padcu, ki ga je doživela na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo, še vedno okreva, toda vsaj v zasebnem življenju ji očitno ne manjka razlogov za dobro voljo. Različni mediji namreč poročajo, da se okoli zvezdnice iz Minnesote plete nova romantična zgodba.

Po pisanju revije People naj bi se 41-letna Američanka v zadnjih tednih zbližala s francoskim alpskim smučarjem Matthieujem Bailetom. Domnevni par so pred dnevi opazili v New Yorku, kjer je bila Vonnova med drugim ena od gostij prestižne prireditve MET Gala.

Francoz Matthieu Bailet naj bi ogrel srce Lindsey Vonn. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Po navedbah vira, ki ga povzema ameriška revija, se športnika »še spoznavata«, a naj bi skupaj preživela precej časa. Fotografi so ju ujeli med nakupovanjem v četrti Soho, pozneje pa še med vožnjo z newyorško podzemno železnico. Skupaj sta obiskala tudi muzikal The Outsiders, kjer sta pozirala fotografom.

Želi si preživeti lepo poletje

Lindsey Vonn je žarela na nedavni gali v New Yorku. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Dodaten val govoric o njunem ljubezenskem razmerju je sprožila tudi sama, ko je na družbenem omrežju Instagram pod fotografijo 30-letnega Francoza med pranjem avtomobila brez majice objavila pomenljiv smešek z očmi.

Vonnova je pred kratkim v enem od pogovorov poudarila, da si želi preživeti lepo poletje in se predvsem odpočiti od napornega obdobja. »V načrtih imam veliko stvari, ki se jih zares veselim,« je povedala ameriška šampionka. Po poročanju tamkajšnjih medijev bi lahko bil del teh načrtov tudi omenjeni smučar iz Nice.

Bailet, nekdanji mladinski svetovni prvak v superveleslalomu, se je doslej v svetovnem pokalu petnajstkrat prebil med najboljšo deseterico (najvišje z 2. mestom na superveleslalomu v Saalbach-Hinterglemmu 2021), medtem ko je Vonnova ena od najuspešnejših smučark v zgodovini. Olimpijska prvakinja v smuku iz Vancouvra 2010 se po poškodbi trenutno posveča okrevanju, v zadnjih tednih pa se vse pogosteje pojavljajo ugibanja o njeni morebitni vrnitvi na bele strmine.