Zimski športi

Lindsey Vonn pokazala kup vijakov, še bolj navdušila njena sestra (VIDEO)

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn se je oglasila iz bolnišnice v ZDA. Sestra Karin Kildow je razkrila lepoto (moškega) osebja na urgenci v Italiji.
Lindsey Vonn je imela v ZDA peto operacijo. FOTO: instagram
Galerija
Lindsey Vonn je imela v ZDA peto operacijo. FOTO: instagram
Peter Zalokar
20. 2. 2026 | 17:23
20. 2. 2026 | 17:47
3:09
A+A-

Tragična junakinja zimskih olimpijskih iger Milano – Cortina 2026 Lindsey Vonn je sporočila, da je bila njena zadnja operacija, ki je trajala šest ur, uspešna in da okreva kljub bolečinam. To je bila prva operacija 41-letnice v ZDA, potem ko je imela štiri posege v italijanski bolnišnici po padcu na smuku, v katerem je utrpela zahtevni zlom noge.

image_alt
Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

»Operacija je za mano … trajala je nekaj več kot 6 ur. Kot lahko vidite, je bilo potrebnih veliko ploščic in vijakov, da so vse skupaj ponovno sestavili, vendar je dr. Hackett opravil izjemno delo. Glede na obseg poškodbe se po operaciji nekoliko mučim in me še niso mogli odpustiti iz bolnišnice … skoraj sem tam. Počasi, korak za korakom,« je zapisala na instagramu, kjer je objavila video in fotografije.

Vonnova, olimpijska prvakinja iz leta 2010 in druga najuspešnejša smučarka v zgodovini svetovnega pokala, je v ZDA odletela  v nedeljo, potem ko so jo odpustili iz bolnišnice Ca' Foncello v Trevisu.

image_alt
Lindsey Vonn: Ležim v postelji in se ne morem premikati, toda ... (VIDEO)

Sestra: Pozabite na strani za zmenke

Italijansko združenje zdravnikov pa je pohvalilo sestro Lindsey Vonn, ker je prepoznala »lepoto« italijanskega zdravstva, potem ko je na družbenih omrežjih objavila nekaj duhovitih nasvetov. V kratkem videu, ki mu je bila dodana ljubezenska pesem, je mlajša sestra Vonnove, Karin Kildow, svojim sledilcem svetovala, naj »izbrišejo aplikacije za zmenke in preprosto odidejo na italijansko urgenco«.

Ob tem je dodala objavo iz italijanske bolnišnice, kjer je Vonnova prestala štiri operacije noge. Na posnetku je videti več moških zdravnikov ali medicinskih tehnikov v zelenih haljah. »Rekla sem, da bo tudi kaj dobrega ... Resno pa še en velik poklon vsem resnično prijaznim in skrbnim zdravnikom ter medicinskim sestram, ki so pomagali Lindsey,« je zapisala Kildowova.

Predsednik Italijanskega društva za urgentno medicino Alessandro Riccardi je navdušen, ker je sestra Lindsey Vonn prepoznala lepoto, ki obstaja v urgentnih oddelkih. »Toda še bolj smo veseli, da je prepoznala tisto, kar je za nas resnično pomembno: strokovnost, profesionalnost in globok pomen urgentne oskrbe ter našega javnega zdravstvenega sistema.«

image_alt
Lindsey Vonn zapustila bolnišnico: Počasi se vračam v življenje

Obenem je naslovil tudi poziv na 75.000 sledilcev njenega profila na instagramu. »Zdaj, ko je novica o privlačnosti naših strokovnjakov razkrita, vas prosimo za uslugo: prosimo, ne navalite v urgentne ambulante!«

Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Fak bi si želel več pice, Vonnova žaluje za psom

Slovenski biatlonci so razkrili, kdo je pravi kapetan ekipe, Jakov Fak pa je pojasnil, da za preizkušnje potrebuje več hrane.
19. 2. 2026 | 07:38
Preberite več
Premium
Magazin  |  Potovanja
Milano-Cortina 2026

Ko je vsem zastal dih: 13. sekunda številke 13

Cortini pravijo tudi kraljica Dolomitov – in ko ste v središču mesta ter se ozrete naokoli, hitro ugotovite, zakaj.
Mitja Felc 18. 2. 2026 | 09:24
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Lindsey Vonn zapustila bolnišnico: Počasi se vračam v življenje

Ameriška superzvezdnica Lindsey Vonn je po več operacijah končno zapustila bolnišnico v Italiji. Čaka jo pot domov čez Atlantik.
16. 2. 2026 | 21:07
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Lindsey Vonn po četrti operaciji: Še enkrat bom stala na vrhu gore

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je zaradi kompliciranega zloma noge prestala že štiri operacije, zdaj se bo lahko vrnila domov.
15. 2. 2026 | 07:40
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Okrevanje

Lindsey Vonn: Ležim v postelji in se ne morem premikati, toda ... (VIDEO)

»Počutim se veliko bolj sebi podobno,« je v video izjavi iz bolniške postelje dejala Vonnova: »A dejstvo je, da me čaka še dolga pot okrevanja.«
14. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Tretja operacija

Lindsey Vonn se je oglasila iz bolnišnice; znano, kdaj bi se lahko vrnila

Gre za kompleksen zlom, ki lahko ne glede na starost konča športnikovo kariero, a tudi Federica Brignone je imela resen zlom in si je opomogla do domačih OI.
Peter Zalokar 11. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Ni šla v zasebno kliniko

Zakaj so Lindsey Vonn operirali v Trevisu?

Ameriška zvezdnica je imela dva posega, enega za stabilizacijo zloma golenice in drugega za preprečevanje zapletov, povezanih z otekanjem in pretokom krvi.
Peter Zalokar 10. 2. 2026 | 14:41
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Lindsey Vonn kljub hudi poškodbi ničesar ne obžaluje

Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, ki je na nedeljskem smuku padla in je v Trevisu prestala več operacij, se je oglasila iz bolnišnice.
10. 2. 2026 | 07:33
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila golenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Zlom noge sloviti Američanki odnesel sanje

Ameriška zvezdnica nastopila poškodovana in že kmalu po štartu smuka hudo padla, utrpela je zlom noge. Ilka Štuhec v slogu te sezone.
Siniša Uroševič 9. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Lindsey Vonn

Tina Maze o grozljivem padcu: Zelo je težko za vse, Lindsey je preveč tvegala

Vsi dobro vemo, kakšne težave je prestajala Lindsey v zadnjih dneh, da si je naložila veliko breme, da je preveč tvegala, in potem se zgodijo takšni padci.
8. 2. 2026 | 19:49
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Šok v Cortini: Lindsey Vonn si je zlomila levo nogo

Nova olimpijska prvakinja v smuku je Američanka Breezy Johnson. Tekmo je zaznamoval grd padec Lindsey Vonn, Ilka Štuhec v ozadju.
Nejc Grilc 8. 2. 2026 | 10:41
Preberite več
Lindsey Vonnalpsko smučanjeolimpijske igreMilano Cortina 2026poškodbaItalijaoperacijazdravniki

