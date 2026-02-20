Lindsey Vonn pokazala kup vijakov, še bolj navdušila njena sestra (VIDEO)

Tragična junakinja zimskih olimpijskih iger Milano – Cortina 2026 Lindsey Vonn je sporočila, da je bila njena zadnja operacija, ki je trajala šest ur, uspešna in da okreva kljub bolečinam. To je bila prva operacija 41-letnice v ZDA, potem ko je imela štiri posege v italijanski bolnišnici po padcu na smuku, v katerem je utrpela zahtevni zlom noge.

»Operacija je za mano … trajala je nekaj več kot 6 ur. Kot lahko vidite, je bilo potrebnih veliko ploščic in vijakov, da so vse skupaj ponovno sestavili, vendar je dr. Hackett opravil izjemno delo. Glede na obseg poškodbe se po operaciji nekoliko mučim in me še niso mogli odpustiti iz bolnišnice … skoraj sem tam. Počasi, korak za korakom,« je zapisala na instagramu, kjer je objavila video in fotografije.

Vonnova, olimpijska prvakinja iz leta 2010 in druga najuspešnejša smučarka v zgodovini svetovnega pokala, je v ZDA odletela v nedeljo, potem ko so jo odpustili iz bolnišnice Ca' Foncello v Trevisu.

Sestra: Pozabite na strani za zmenke

Italijansko združenje zdravnikov pa je pohvalilo sestro Lindsey Vonn, ker je prepoznala »lepoto« italijanskega zdravstva, potem ko je na družbenih omrežjih objavila nekaj duhovitih nasvetov. V kratkem videu, ki mu je bila dodana ljubezenska pesem, je mlajša sestra Vonnove, Karin Kildow, svojim sledilcem svetovala, naj »izbrišejo aplikacije za zmenke in preprosto odidejo na italijansko urgenco«.

Ob tem je dodala objavo iz italijanske bolnišnice, kjer je Vonnova prestala štiri operacije noge. Na posnetku je videti več moških zdravnikov ali medicinskih tehnikov v zelenih haljah. »Rekla sem, da bo tudi kaj dobrega ... Resno pa še en velik poklon vsem resnično prijaznim in skrbnim zdravnikom ter medicinskim sestram, ki so pomagali Lindsey,« je zapisala Kildowova.

Predsednik Italijanskega društva za urgentno medicino Alessandro Riccardi je navdušen, ker je sestra Lindsey Vonn prepoznala lepoto, ki obstaja v urgentnih oddelkih. »Toda še bolj smo veseli, da je prepoznala tisto, kar je za nas resnično pomembno: strokovnost, profesionalnost in globok pomen urgentne oskrbe ter našega javnega zdravstvenega sistema.«

Obenem je naslovil tudi poziv na 75.000 sledilcev njenega profila na instagramu. »Zdaj, ko je novica o privlačnosti naših strokovnjakov razkrita, vas prosimo za uslugo: prosimo, ne navalite v urgentne ambulante!«