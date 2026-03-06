Lindsey Vonn presenetila sledilce: Edini cilj ... (VIDEO)

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn je znova pokazala svojo borbenost, saj se je le nekaj tednov po zlomu noge na zimskih olimpijskih igrah v Italiji vrnila v telovadnico. Ameriški junakinji so se sanje o kolajni v Milanu – Cortini 2026 razblinile po grozljivem padcu na smuku.

Utrpela je zapleten zlom leve noge, pri čemer so bile poškodovane golenica, glavica mečnice in golenična ploščad, obenem pa si je zlomila še desni gleženj. Od sprejema v bolnišnico 41-letnica na družbenih omrežjih redno deli novice o svojem stanju, pri čemer ji na tisoče zvestih navijačev izkazuje podporo.

Trikratna dobitnica kolajn na ZOI se je prejšnji teden po vrsti operacij, s katerimi so preprečili amputacijo, vrnila domov. In neverjetno, manj kot mesec dni po nesreči 8. februarja je že spet na treningu v telovadnici. Objavila je videoposnetek, na katerem stopnjuje svojo rehabilitacijo z dvigovanjem uteži in krepitvijo nog tako, da vstaja brez pomoči stola.

Pogumna Vonnova je objavo pospremila z zapisom: »Zagotovo težki časi, a še vedno sem hvaležna … še vedno trdo delam. Edini cilj je, da ozdravim. Korak za korakom. Zmorem.«