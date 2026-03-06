  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Lindsey Vonn presenetila sledilce: Edini cilj ... (VIDEO)

Namesto amputacije rehabilitacija: Lindsey Vonn je po hudih operacijah spet v lovu za popolnim okrevanjem.
Lindsey Vonn že trenira. FOTO: instagram
Lindsey Vonn že trenira. FOTO: instagram
Peter Zalokar
6. 3. 2026 | 14:55
6. 3. 2026 | 15:00
1:43
Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn je znova pokazala svojo borbenost, saj se je le nekaj tednov po zlomu noge na zimskih olimpijskih igrah v Italiji vrnila v telovadnico. Ameriški junakinji so se sanje o kolajni v Milanu – Cortini 2026 razblinile po grozljivem padcu na smuku.

Lindsey Vonn zaupala, zakaj ji je bilo ob vrnitvi domov tako hudo

Utrpela je zapleten zlom leve noge, pri čemer so bile poškodovane golenica, glavica mečnice in golenična ploščad, obenem pa si je zlomila še desni gleženj. Od sprejema v bolnišnico 41-letnica na družbenih omrežjih redno deli novice o svojem stanju, pri čemer ji na tisoče zvestih navijačev izkazuje podporo.

Ronaldo z ganljivim sporočilom za Lindsey Vonn: Gore, ki si jih osvojila ...

Trikratna dobitnica kolajn na ZOI se je prejšnji teden po vrsti operacij, s katerimi so preprečili amputacijo, vrnila domov. In neverjetno, manj kot mesec dni po nesreči 8. februarja je že spet na treningu v telovadnici. Objavila je videoposnetek, na katerem stopnjuje svojo rehabilitacijo z dvigovanjem uteži in krepitvijo nog tako, da vstaja brez pomoči stola.

Lindsey Vonn bi lahko amputirali nogo

Pogumna Vonnova je objavo pospremila z zapisom: »Zagotovo težki časi, a še vedno sem hvaležna … še vedno trdo delam. Edini cilj je, da ozdravim. Korak za korakom. Zmorem.«

Zimski športi
Alpsko smučanje

Lindsey Vonn zaupala, zakaj ji je bilo ob vrnitvi domov tako hudo

Ameriška smučarska zvezdnica se še kako dobro zaveda, da je pred njo težka in boleča pot.
Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 21:27
Preberite več
Zimski športi
Besede podpore

Ronaldo z ganljivim sporočilom za Lindsey Vonn: Gore, ki si jih osvojila ...

Cristiano Ronaldo je navdušen nad odločenostjo, ki jo je po hudi nesreči pokazala ameriška smučarka Lindsey Vonn. Odzval se je tudi Zlatan Ibrahimović.
Peter Zalokar 24. 2. 2026 | 15:11
Preberite več
Zimski športi
Huda poškodba

Lindsey Vonn bi lahko amputirali nogo

Ameriška smučarka je objavila posnetek, v katerem je pojasnila, da ji je ameriški ortopedski kirurg rešil nogo pred amputacijo.
Tim Erman 24. 2. 2026 | 09:50
Preberite več
Zimski športi
Šesturna operacija

Lindsey Vonn pokazala kup vijakov, še bolj navdušila njena sestra (VIDEO)

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn se je oglasila iz bolnišnice v ZDA. Sestra Karin Kildow je razkrila lepoto (moškega) osebja na urgenci v Italiji.
Peter Zalokar 20. 2. 2026 | 17:23
Preberite več
Zimski športi
Alpsko smučanje

Lindsey Vonn zapustila bolnišnico: Počasi se vračam v življenje

Ameriška superzvezdnica Lindsey Vonn je po več operacijah končno zapustila bolnišnico v Italiji. Čaka jo pot domov čez Atlantik.
16. 2. 2026 | 21:07
Preberite več
Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Lindsey Vonn po četrti operaciji: Še enkrat bom stala na vrhu gore

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je zaradi kompliciranega zloma noge prestala že štiri operacije, zdaj se bo lahko vrnila domov.
15. 2. 2026 | 07:40
Preberite več
Zimski športi
Okrevanje

Lindsey Vonn: Ležim v postelji in se ne morem premikati, toda ... (VIDEO)

»Počutim se veliko bolj sebi podobno,« je v video izjavi iz bolniške postelje dejala Vonnova: »A dejstvo je, da me čaka še dolga pot okrevanja.«
14. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Zanimivosti
Evakuacija z Bližnjega vzhoda

Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

»Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
Preberite več
Črna kronika
Ljubljana

Moški na Fužinah umrl pod streli policistov

»Oseba je po uporabi strelnega orožja na kraju dogodka umrla,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Moški naj bi policistom grozil z nožem.
5. 3. 2026 | 17:16
Preberite več
Okolje
Ukinjanje priznanih blagovnih znamk

Slovensko mleko na udaru Hoferja

Nemški trgovec brez odgovora, ali so prekinili pogodbe z več slovenskimi dobavitelji. Krepitev trgovskih blagovnih znamk ni nepoštena praksa.
Maja Prijatelj Videmšek 5. 3. 2026 | 17:28
Preberite več
Svet
Spremljamo dogajanje

Trump želi biti vključen v izbiro novega iranskega voditelja

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
5. 3. 2026 | 06:31
Preberite več
Lindsey Vonnpoškodbaalpsko smučanjeoperacijasvetovni pokal v alpskem smučanjuolimpijske igreMilano Cortina 2026padecsmuk

Črna kronika
Fužine

Policija: Okoliščine niso dopuščale opozorilnega strela

Po zakonu smejo pri opravljanju policijskih nalog policisti uporabiti strelno orožje samo, če ne morejo drugače odvrniti napada, ki ogroža življenje.
6. 3. 2026 | 15:20
Preberite več
Novice
Vredno branja

OTP banka z več kot četrt milijarde dobička

Konec decembra 2025 je bilančna vsota OTP Skupine Slovenija dosegla 15,4 milijarde evrov.
Maja Grgič 6. 3. 2026 | 15:05
Preberite več
Zimski športi
Že v telovadnici

Lindsey Vonn presenetila sledilce: Edini cilj ... (VIDEO)

Namesto amputacije rehabilitacija: Lindsey Vonn je po hudih operacijah spet v lovu za popolnim okrevanjem.
Peter Zalokar 6. 3. 2026 | 14:55
Preberite več
Glasba
Vladno kadrovanje

Petletni mandat direktorja Slovenske filharmonije Nejcu Avblju

Avbelj je kulturni menedžer in violinist z več kot desetletnimi vodstvenimi, poslovnimi in umetniškimi izkušnjami v javnem in zasebnem sektorju.
6. 3. 2026 | 14:23
Preberite več
Svet
Vojna v Iranu

Zakaj je Pedro Sánchez postal glavni evropski kritik Donalda Trumpa

Španski »ne« vojni ne vodi v izolacijo, temveč predvsem poglablja razlike med državami članicami EU.
Gašper Završnik 6. 3. 2026 | 14:15
Preberite več
