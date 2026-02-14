  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Lindsey Vonn: Ležim v postelji in se ne morem premikati, toda ... (VIDEO)

»Počutim se veliko bolj sebi podobno,« je v video izjavi iz bolniške postelje dejala Vonnova: »A dejstvo je, da me čaka še dolga pot okrevanja.«
Lindsey Vonn bo imela še eno operacijo v Trevisu. FOTO: instagram
Galerija
Lindsey Vonn bo imela še eno operacijo v Trevisu. FOTO: instagram
P. Z., STA
14. 2. 2026 | 08:51
3:01
A+A-

Ameriška zvezdnica alpskega smučanja Lindsey Vonn je sporočila, da se skoraj teden dni po grdem padcu na olimpijskem smuku počuti precej bolje. Kljub temu jo čaka še precej dolga pot okrevanja. Med drugim bo imela po zlomu golenice še dva operativna posega, prvega že danes v Italiji.

image_alt
Lindsey Vonn se je oglasila iz bolnišnice; znano, kdaj bi se lahko vrnila

Tina Maze o grozljivem padcu: Zelo je težko za vse, Lindsey je preveč tvegala

»Počutim se veliko bolj sebi podobno,« je v video izjavi iz bolniške postelje dejala Vonnova. »A dejstvo je, da me čaka še dolga pot okrevanja,« je dodala v posnetku, ki ga je objavila na družbenem omrežju.

Nastop 41-letne zvezdnice, ki je v tej sezoni prekinila večletno tekmovalno upokojitev, je ena največjih zgodb teh olimpijskih iger. Najprej je odmevala njena odločitev, da se na štart olimpijskega smuka poda kljub strgani križni vezi v kolenu. Ta je bila posledica nesrečnega padca na zadnjem smuku svetovnega pokala v Crans Montani.

Grdo je padla na smuku. FOTO: AFP
Grdo je padla na smuku. FOTO: AFP

Po uspešnih treningih in drznih napovedih ob sicer hudi poškodbi kolena, ki za večino vrhunskih športnikov pomeni skoraj enoletno odsotnost s tekmovanj, pa se je njen olimpijski nastop v nedeljo končal z grdim padcem po zgolj 13 sekundah vožnje.

image_alt
Zakaj so Lindsey Vonn operirali v Trevisu?

V desnem zavoju je ob skoku izgubila ravnotežje, z roko zajela vratca in nato padla ter obležala na progi. Prizor popolne tišine v galeriji gledalcev v ciljni areni ob zvoku njenih krikov bolečine se bo zapisal kot enega osrednjih dogodkov olimpijskih iger Milano-Cortina. V bolnišnico so jo odpeljali s helikopterjem.

V Trevisu so jo zaradi težavnega zloma golenice najprej operirali v nedeljo, nato še dvakrat v naslednjih dneh. Danes jo čaka še četrta operacija. »Upam, da bo ta uspešna in bom lahko nato odpotovala domov, kjer bom morala v nadaljevanju opraviti še eno operacijo,« je pojasnila v posnetku.

image_alt
Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Prepeljali so jo v bolnišnico v Trevisu. FOTO: Andrea Pattaro/AFP
Prepeljali so jo v bolnišnico v Trevisu. FOTO: Andrea Pattaro/AFP

Sicer pa Vonnova ostaja optimistična. »Ležim v postelji in se ne morem premikati, ampak imam veliko prijateljev in članov družine, ki me obiskujejo. Zavedam se, da sem lahko srečna, ker imam toliko ljudi okoli sebe, ki mi pomagajo pri soočanju s tem,« je še dejala.

Vonnova se je v tej sezoni vrnila iz tekmovalnega pokoja s ciljem, da bi osvojila še eno olimpijsko medaljo v smuku. Svojo prvo je osvojila na smuku v Vancouvru leta 2010.

Lindsey Vonn si je obetala kolajno na OI. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
Lindsey Vonn si je obetala kolajno na OI. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

