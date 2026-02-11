Znano, kdaj bi se lahko vrnila Lindsey Vonn

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn, ki se je grdo poškodovala na smuku na olimpijskih igrah v Italiji, bi se po zlomu golenice in dveh operacijah lahko vrnila med elito v roku enega leta, vendar bosta ključno vlogo pri tem, ali se bo nekdanja olimpijska prvakinja vrnila na najvišjo raven, igrala starost in psihična moč. Da slednjo ima, je dokazala, ko se je v tej sezoni vrnila po skoraj šestih letih odsotnosti in je vodilna v smukaškem seštevku svetovnega pokala.

Enainštiridesetletna Američanka, ki je od nedeljskega padca v bolnišnici v severnem mestu Treviso, je na instagramu sporočila, da je utrpela »kompleksen zlom golenice« in da bo za njegovo sanacijo potrebnih več operacij.

Italijanski ortopedi so povedali, da podrobna diagnoza ni bila objavljena, kar pomeni, da lahko ponudijo le splošne ocene. Kljub temu so vsi opozorili na primer 35-letne Federice Brignone, najuspešnejše italijanske smučarke, ki je v nedeljo nastopila proti Vonnovi na progi Olympia le deset mesecev po tem, ko je utrpela večkratne zlome noge in pretrgano sprednjo križno vez.

Vonnova si je zlomila golenico. FOTO: AFP

»Vedno je težko podati oceno, ne da bi videli rentgenske posnetke,« je povedal Andrea Panzeri, vodja zdravniške komisije Italijanske zveze zimskih športov (FISI). »Gre za kompleksen zlom, ki lahko ne glede na starost omeji športnikovo kariero. A tudi Brignonejeva je imela resen zlom in si je opomogla,« je dodal Panzeri, ki je bil del ekipe, ki je operirala Italijanko.

Časovni okviri okrevanja po kompleksnem zlomu golenice so dobro uveljavljeni in na elitni ravni podprti s specialističnimi zdravstvenimi ekipami in naprednimi rehabilitacijskimi centri. »Po zlomljeni golenici se je mogoče vrniti na smučarske strmine v osmih do enajstih mesecih, kot je pokazala Brignonejeva, če ni zapletov,« je za Reuters povedal Filippo Pierfrancesco Calanna, ortopedski kirurg v milanskem ortopedskem in travmatološkem centru Gaetano Pini. Calanna, ki je znanstveni koordinator pri Italijanskem ortopedskem in travmatološkem društvu (SIOT), je dodal, da so možnosti za uspešno vrnitev močno odvisne od starosti in motivacije.

Zvezdnica okreva po operaciji. FOTO: Andrea Pattaro/AFP

»Očitno je, da se z višjo starostjo okrevanje upočasnjuje,« je dejal. »Čeprav ima Vonnova izjemne fizične sposobnosti, fizično okrevanje pri njenih letih traja dlje. A veliko je odvisno tudi od motivacije, od duševne naravnanosti.« Ko se zlom razširi v sklep, postane ključen dejavnik za dolgoročno zdravje športnika. »Obstaja tveganje, da se artritis razvije prej, kar sčasoma lahko privede do zmanjšane funkcije sklepa, togosti in bolečin,« je dejal Calanna.

Vonnova je v svoji karieri prestala večje posege na kolenu, vključno z delno vsaditvijo, konec januarja pa je imela tudi pretrgano sprednjo križno vez v isti levi nogi. Arturo Guarino, nekdanji vodja oddelka za športno travmatologijo v milanskem inštitutu Pini, je dejal, da je dejstvo, da je prestala delno nadomestno operacijo na desnem kolenu, še en pomemben element.

»Preveriti bo treba tudi, ali je bila proteza kakorkoli poškodovana pri padcu v Cortini. Če je, bo potreben poseg tudi na vsadku, čas okrevanja pa bi se lahko podaljšal,« je dejal Guarino, ki je bil tudi nekdanji zdravnik nogometne ekipe Inter Milan.

Se bo Lindsey Vonn vrnila? FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Panzeri je še dejal, da je Vonnova edina vrhunska smučarka, ki tekmuje z delno kolensko protezo: »Nejasno je, kako dolgo bo vsadek še zdržal sile, ki nastajajo pri tekmovanju na tej ravni.«