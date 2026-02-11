  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Znano, kdaj bi se lahko vrnila Lindsey Vonn

Gre za kompleksen zlom, ki lahko ne glede na starost konča športnikovo kariero, a tudi Federica Brignone je imela resen zlom in si je opomogla do domačih OI.
Lindsey Vonn si je obetala olimpijsko kolajno, toda pristala v bolnišnici. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
Galerija
Lindsey Vonn si je obetala olimpijsko kolajno, toda pristala v bolnišnici. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
Peter Zalokar
11. 2. 2026 | 14:43
11. 2. 2026 | 15:08
4:11
A+A-

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn, ki se je grdo poškodovala na smuku na olimpijskih igrah v Italiji, bi se po zlomu golenice in dveh operacijah lahko vrnila med elito v roku enega leta, vendar bosta ključno vlogo pri tem, ali se bo nekdanja olimpijska prvakinja vrnila na najvišjo raven, igrala starost in psihična moč. Da slednjo ima, je dokazala, ko se je v tej sezoni vrnila po skoraj šestih letih odsotnosti in je vodilna v smukaškem seštevku svetovnega pokala.

VSE O OLIMPIJSKIH IGRAH

image_alt
Zakaj so Lindsey Vonn operirali v Trevisu?

Enainštiridesetletna Američanka, ki je od nedeljskega padca v bolnišnici v severnem mestu Treviso, je na instagramu sporočila, da je utrpela »kompleksen zlom golenice« in da bo za njegovo sanacijo potrebnih več operacij.

Italijanski ortopedi so povedali, da podrobna diagnoza ni bila objavljena, kar pomeni, da lahko ponudijo le splošne ocene. Kljub temu so vsi opozorili na primer 35-letne Federice Brignone, najuspešnejše italijanske smučarke, ki je v nedeljo nastopila proti Vonnovi na progi Olympia le deset mesecev po tem, ko je utrpela večkratne zlome noge in pretrgano sprednjo križno vez.

Vonnova si je zlomila golenico. FOTO: AFP
Vonnova si je zlomila golenico. FOTO: AFP

»Vedno je težko podati oceno, ne da bi videli rentgenske posnetke,« je povedal Andrea Panzeri, vodja zdravniške komisije Italijanske zveze zimskih športov (FISI). »Gre za kompleksen zlom, ki lahko ne glede na starost omeji športnikovo kariero. A tudi Brignonejeva je imela resen zlom in si je opomogla,« je dodal Panzeri, ki je bil del ekipe, ki je operirala Italijanko.

image_alt
Lindsey Vonn kljub hudi poškodbi ničesar ne obžaluje

Časovni okviri okrevanja po kompleksnem zlomu golenice so dobro uveljavljeni in na elitni ravni podprti s specialističnimi zdravstvenimi ekipami in naprednimi rehabilitacijskimi centri. »Po zlomljeni golenici se je mogoče vrniti na smučarske strmine v osmih do enajstih mesecih, kot je pokazala Brignonejeva, če ni zapletov,« je za Reuters povedal Filippo Pierfrancesco Calanna, ortopedski kirurg v milanskem ortopedskem in travmatološkem centru Gaetano Pini. Calanna, ki je znanstveni koordinator pri Italijanskem ortopedskem in travmatološkem društvu (SIOT), je dodal, da so možnosti za uspešno vrnitev močno odvisne od starosti in motivacije.

Zvezdnica okreva po operaciji. FOTO: Andrea Pattaro/AFP
Zvezdnica okreva po operaciji. FOTO: Andrea Pattaro/AFP

»Očitno je, da se z višjo starostjo okrevanje upočasnjuje,« je dejal. »Čeprav ima Vonnova izjemne fizične sposobnosti, fizično okrevanje pri njenih letih traja dlje. A veliko je odvisno tudi od motivacije, od duševne naravnanosti.« Ko se zlom razširi v sklep, postane ključen dejavnik za dolgoročno zdravje športnika. »Obstaja tveganje, da se artritis razvije prej, kar sčasoma lahko privede do zmanjšane funkcije sklepa, togosti in bolečin,« je dejal Calanna.

image_alt
Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Vonnova je v svoji karieri prestala večje posege na kolenu, vključno z delno vsaditvijo, konec januarja pa je imela tudi pretrgano sprednjo križno vez v isti levi nogi. Arturo Guarino, nekdanji vodja oddelka za športno travmatologijo v milanskem inštitutu Pini, je dejal, da je dejstvo, da je prestala delno nadomestno operacijo na desnem kolenu, še en pomemben element.

»Preveriti bo treba tudi, ali je bila proteza kakorkoli poškodovana pri padcu v Cortini. Če je, bo potreben poseg tudi na vsadku, čas okrevanja pa bi se lahko podaljšal,« je dejal Guarino, ki je bil tudi nekdanji zdravnik nogometne ekipe Inter Milan.

Se bo Lindsey Vonn vrnila? FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Se bo Lindsey Vonn vrnila? FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Panzeri je še dejal, da je Vonnova edina vrhunska smučarka, ki tekmuje z delno kolensko protezo: »Nejasno je, kako dolgo bo vsadek še zdržal sile, ki nastajajo pri tekmovanju na tej ravni.« 

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Ni šla v zasebno kliniko

Zakaj so Lindsey Vonn operirali v Trevisu?

Ameriška zvezdnica je imela dva posega, enega za stabilizacijo zloma golenice in drugega za preprečevanje zapletov, povezanih z otekanjem in pretokom krvi.
Peter Zalokar 10. 2. 2026 | 14:41
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Lindsey Vonn kljub hudi poškodbi ničesar ne obžaluje

Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, ki je na nedeljskem smuku padla in je v Trevisu prestala več operacij, se je oglasila iz bolnišnice.
10. 2. 2026 | 07:33
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Zlom noge sloviti Američanki odnesel sanje

Ameriška zvezdnica nastopila poškodovana in že kmalu po štartu smuka hudo padla, utrpela je zlom noge. Ilka Štuhec v slogu te sezone.
Siniša Uroševič 9. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Lindsey Vonn

Tina Maze o grozljivem padcu: Zelo je težko za vse, Lindsey je preveč tvegala

Vsi dobro vemo, kakšne težave je prestajala Lindsey v zadnjih dneh, da si je naložila veliko breme, da je preveč tvegala, in potem se zgodijo takšni padci.
8. 2. 2026 | 19:49
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Šok v Cortini: Lindsey Vonn si je zlomila levo nogo

Nova olimpijska prvakinja v smuku je Američanka Breezy Johnson. Tekmo je zaznamoval grd padec Lindsey Vonn, Ilka Štuhec v ozadju.
Nejc Grilc 8. 2. 2026 | 10:41
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Energetska kriza

Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nadomestilo za invalidnost

Izračun pokojnine v primeru 18.750 oseb »velika sramota«

Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne predvideva ponovnega odmerjanja nadomestila za invalidnost.
10. 2. 2026 | 13:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

Več iz teme

Lindsey Vonnalpsko smučanjeolimpijske igrepadecpoškodbaFederica Brignonevrnitevoperacija

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Posamična tekma biatlonk

Tarča je bila zakleta, Anamarija zgrešila skoraj polovico strelov

Julia Simon je olimpijska prvakinja na posamični tekmi na 15 km. Slovenke so končale v ozadju, najboljša je bila Polona Klemenčič na 38. mestu.
11. 2. 2026 | 16:17
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Superliga

Uefa in Real Madrid zakopala bojno sekiro, superliga preteklost

Ob robu kongresa Uefe v Bruslju je krovna evropska nogometna organizacija sporočila, da so z Realom dosegli dogovor, tožbe glede superlige so preteklost.
11. 2. 2026 | 15:58
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Šutarjev zakon

Varuhinja človekovih pravic zahteva oceno ustavnosti rubeža socialne pomoči

Institucija varuha človekovih pravic ima resne pomisleke glede ustavnosti Šutarjevega zakona, zlasti glede posega v sredstva za osnovno preživetje.
11. 2. 2026 | 15:50
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Nemčija

Huso namesto deportacije od države na mesec prejema 7250 evrov

Bosanski državljan Huso B. z družino prejema 7250 evrov državne pomoči na mesec. Že pred leti bi ga morali deportirati iz Nemčije, a to ni mogoče.
11. 2. 2026 | 15:38
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

Večji delež dobička zaposlenim za povečanje motiviranosti in pripadnosti

Lastniki podjetij bodo po novem zakonu lahko izplačali svojim zaposlenim 33 odstotkov dobička poslovnega leta. Doslej je bil ta delež določen pri 20 odstotkih.
11. 2. 2026 | 15:29
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Šutarjev zakon

Varuhinja človekovih pravic zahteva oceno ustavnosti rubeža socialne pomoči

Institucija varuha človekovih pravic ima resne pomisleke glede ustavnosti Šutarjevega zakona, zlasti glede posega v sredstva za osnovno preživetje.
11. 2. 2026 | 15:50
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Nemčija

Huso namesto deportacije od države na mesec prejema 7250 evrov

Bosanski državljan Huso B. z družino prejema 7250 evrov državne pomoči na mesec. Že pred leti bi ga morali deportirati iz Nemčije, a to ni mogoče.
11. 2. 2026 | 15:38
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

Večji delež dobička zaposlenim za povečanje motiviranosti in pripadnosti

Lastniki podjetij bodo po novem zakonu lahko izplačali svojim zaposlenim 33 odstotkov dobička poslovnega leta. Doslej je bil ta delež določen pri 20 odstotkih.
11. 2. 2026 | 15:29
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo