Lindsey Vonn vsaj še enkrat pod nož, a še nima dovolj

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn še vedno okreva po hudem padcu na februarskih zimskih olimpijskih igrah. Enainštiridesetletnica je razkrila, da jo čaka še operacija strgane sprednje križne vezi, po kateri bo za popolno okrevanje potrebovala približno devet mesecev.

Vonnova si je križno vez levega kolena strgala 30. januarja ob padcu na tekmi svetovnega pokala v Crans-Montani. Kljub poškodbi se je odločila nastopiti na olimpijskih igrah Milano Cortina, a se je njen nastop v smuku 8. februarja končal že po 13 sekundah.

Američanka je silovito padla in utrpela zapleten zlom golenice. S helikopterjem so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je ostala osem dni, zaradi poškodbe pa je prestala več operacij.

»Čaka me še ena operacija, zato se zdaj trudim postati čim močnejša. Ko bodo operirali križno vez, bo pred menoj še ena dolga pot,« je ob obisku teniškega OP ZDA povedala za TNT Sports.

S tribun si je ogledala tudi poraz Novaka Đokovića. FOTO: Charly Triballeau/AFP

Poseg bi lahko opravila novembra oziroma pozimi, nato pa naj bi rehabilitacija trajala še približno devet mesecev. To pomeni, da popolnega okrevanja ne pričakuje pred poletjem ali jesenjo 2027.

Ali bo po rehabilitaciji še nadaljevala tekmovalno kariero, za zdaj ne ve. Vonnova se je po prvi upokojitvi leta 2019 presenetljivo vrnila v svetovni pokal konec leta 2025. Povratek je bil izjemno uspešen, saj se je znova povzpela na zmagovalni oder in nato dosegla še dve zmagi v smuku. Svojo zbirko je povečala na 84 zmag v svetovnem pokalu.

»Ne vem, kaj prinaša prihodnost. Hvaležna sem predvsem za to, kje sem danes,« je dejala Vonnova.