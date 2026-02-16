  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Lindsey Vonn zapustila bolnišnico: Počasi se vračam v življenje

Ameriška superzvezdnica Lindsey Vonn je po več operacijah končno zapustila bolnišnico v Italiji. Čaka jo pot domov čez Atlantik.
Zaradi ameriške zvezdnice je pred dnevi zastal ves smučarski svet. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Zaradi ameriške zvezdnice je pred dnevi zastal ves smučarski svet. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
M. Ru., STA
16. 2. 2026 | 21:07
Ameriška smučarka Lindsey Vonn, ki se je prejšnjo nedeljo hudo poškodovala na olimpijskem smuku, je že zapustila bolnišnico v Trevisu. Po štirih operacijah leve noge se je vrnila v ZDA, kjer jo čakajo še dodatne operacije. Pred odhodom je 41-letna smučarska zvezdnica otroškemu oddelku bolnišnice podarila plišaste igračke, ki jih je v zadnjih dneh prejela za darilo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Lindsey Vonn po četrti operaciji: Še enkrat bom stala na vrhu gore

Po navedbah tiskovne agencije je bolnišnico Ca' Foncello v Trevisu zapustila v nedeljo ob 9.30. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali na letališče Marco Polo v Benetkah, od koder je poletela proti domu.

Vonn je tudi sama na Instagramu objavila videoposnetek s prizori iz bolnišnice in utrinki iz svojega zasebnega življenja. Na njem med drugim prikazuje, kako si v postelji umiva lase in kako je. »Počasi se vračam v življenje, nazaj k osnovam in preprostim stvarem, ki so v življenju najpomembnejše. Nasmeh. Smeh. Ljubezen,« je zapisala ter se zahvalila družini, prijateljem, ekipi in zdravstvenemu osebju.

Olimpijska prvakinja iz leta 2010 je 8. februarja v smuku v Cortini d'Ampezzo nastopila kljub strgani sprednji križni vezi v levem kolenu. Pri padcu je utrpela kompleksno poškodbo goleni in je v Italiji prestala štiri operacije, še dodatne pa jo čakajo v ZDA.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Spored

Danes na olimpijskih igrah (14. februar): skakalci v boj za drugo zlato odličje

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah, vrhunec sporeda bodo moški smučarski skoki.
14. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Lindsey Vonn po četrti operaciji: Še enkrat bom stala na vrhu gore

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je zaradi kompliciranega zloma noge prestala že štiri operacije, zdaj se bo lahko vrnila domov.
15. 2. 2026 | 07:40
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Okrevanje

Lindsey Vonn: Ležim v postelji in se ne morem premikati, toda ... (VIDEO)

»Počutim se veliko bolj sebi podobno,« je v video izjavi iz bolniške postelje dejala Vonnova: »A dejstvo je, da me čaka še dolga pot okrevanja.«
14. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

Lindsey Vonnalpsko smučanjepoškodba

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Lindsey Vonn zapustila bolnišnico: Počasi se vračam v življenje

Ameriška superzvezdnica Lindsey Vonn je po več operacijah končno zapustila bolnišnico v Italiji. Čaka jo pot domov čez Atlantik.
16. 2. 2026 | 21:07
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
ZDA

Razkritje Epsteinovih dosjejev ni odpravilo dvomov

Mnogi so upali na dokaze o vpletenosti predsednika Trumpa, a se morajo bolj zagovarjati vidni demokrati in njihovi privrženci.
Barbara Kramžar 16. 2. 2026 | 20:09
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V Piranu poplavlja morje, opozarjajo na dodatno povišanje gladine (VIDEO)

Na Občini Piran razmere spremljajo v sodelovanju s pristojnimi službami. Občane pozivajo k previdnosti na območjih, kjer lahko pride do zastajanja vode.
16. 2. 2026 | 19:33
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Slovo

Umrl je legendarni igralec Robert Duvall

Pri 95 letih je umrl večkrat nagrajeni igralec, znan po filmih Boter in Apokalipsa zdaj.
16. 2. 2026 | 19:26
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Tema dneva

Prihod Vzajemne na borzo bo dobrodošel

Povpraševanje se je vzpostavilo, ponudba pa je omejena, zato je logično, da se cene zvišujejo.
Janez Tomažič 16. 2. 2026 | 19:12
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V Piranu poplavlja morje, opozarjajo na dodatno povišanje gladine (VIDEO)

Na Občini Piran razmere spremljajo v sodelovanju s pristojnimi službami. Občane pozivajo k previdnosti na območjih, kjer lahko pride do zastajanja vode.
16. 2. 2026 | 19:33
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Slovo

Umrl je legendarni igralec Robert Duvall

Pri 95 letih je umrl večkrat nagrajeni igralec, znan po filmih Boter in Apokalipsa zdaj.
16. 2. 2026 | 19:26
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Tema dneva

Prihod Vzajemne na borzo bo dobrodošel

Povpraševanje se je vzpostavilo, ponudba pa je omejena, zato je logično, da se cene zvišujejo.
Janez Tomažič 16. 2. 2026 | 19:12
Preberite več
