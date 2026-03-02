Lindsey Vonn zaupala, zakaj ji je bilo ob vrnitvi domov tako hudo

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn se je po hudi poškodbi, ki jo je staknila na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo, vrnila domov. Med okrevanjem se je oglasila svojim sledilcem na družbenem omrežju Instagram in razkrila »številne težke stvari«, s katerimi se mora zdaj soočiti. Med njimi je tudi boleča izguba njenega psa Lea.

»Lepo je spet spati v svoji postelji,« je zapisala ob vrnitvi domov, ki pa ni minila brez grenkega priokusa. »Hudo se je bilo zapeljati skozi vhodna vrata, ne da bi me doma pričakal Leo. To je bilo zelo težko sprejeti,« je zaupala Vonnova.

Njen pes Leo je februarja poginil zaradi pljučnega raka in srčnega popuščanja – le malo po padcu ameriške šampionke na olimpijskem smuku. Po nesreči so jo hospitalizirali v Italiji, kjer so ji zdravili kompleksni zlom glave golenice. Njeno stanje je bilo sprva tako resno, da so zdravniki razmišljali celo o amputaciji noge.

Prikovana je na invalidski voziček

Vonnova je trenutno še vedno prikovana na invalidski voziček, vso energijo pa si želi usmeriti v okrevanje. »To bo težka in boleča pot, vendar vanjo vlagam vso svojo energijo,« je zapisala 41-letna Američanka, ki je približno 3,6 milijona sledilcem, kolikor jih ima na Instagramu, je obljubila, da jih bo, kadar bo le mogoče, obveščala o napredku. »Trenutno sem osredotočena na to, da poskrbim zase,« je dodala in se ob koncu zapisa zahvalila vsem za podporo in številna sporočila spodbude: »Hvala za ljubezen in podporo!«