Lindvik šokiral konkurenco podobno kot prireditelji norveškega trenerja Stöckla (VIDEO)

V našem taboru niso najbolj zadovoljni z doseženim

Peter Prevc tudi na novega leta ni prikazal dveh enako dobrih skokov; precej boljši mu je znova uspel v finalu. FOTO: AFP

Nemški organizatorji so se opravičili

Alexander Stöckl, glavni trener norveške skakalne vrste, je okrcal prireditelje tekme v Garmisch-Partenkirchnu. »Navzven dobro organizirano, to pa je tudi vse. Predskakalci v hotelu spijo na hodniku, majhne reprezentance nimajo zabojnikov,« je čivknil 46-letni Avstrijec in v pogovoru za norveški časnik VG pribil, da je to škandal in malo profesionalno. Nemški organizatorji so se nemudoma opravičili in obljubili, da se to ne bo več zgodilo.

Innsbruck – Podobno kot so nemški prireditelji spektakla v Garmisch-Partenkirchnu šokirali trenerja norveške reprezentance, ko so predtekmovalce namestili kar na hodnik enega od hotelov, je njegov mladi varovanecna prvo dan novega leta presenetil konkurenco s krstno zmago. Vzhajajoči zvezdnik iz Søruma 30 kilometrov vzhodno od Osla po treningu in kvalifikacijah (35.) ni bil niti v širšem krogu favoritov.»V torek sem se boril s skakalnico; imel sem težave, ki pa sem jih – ko sem spoznal, kako je treba na njej skakati – uspešno rešil. Bolje res ne bi mogel začeti novega leta,« je od silne sreče žarel Lindvik, ki si je pot do prvega mesta tlakoval v uvodni seriji, v kateri je s 143,5 metra izenačil deset let star rekord naprave Švicarja. »Čeprav sem že takoj po odskoku vedel, da me bo odneslo daleč, nisem pričakoval rekordne daljave,« je priznal 21-letni Norvežan, potem ko je zasenčil favorizirane Nemca(2.), Japonca(4.) in Avstrijca(13.) ter postal 164. zmagovalec tekme za svetovni pokal.Kot novinec na novoletni turneji je moral imeti na silvestrski večer (na)govor pred vsemi reprezentančnimi kolegi, trenerji in preostalimi člani ekipe, po besedah(9.) pa je Lindvik s krstom opravil zelo dobro. Med drugim je razkril svoje visokoleteče cilje v sezoni, ki pa se še niso nanašali na Garmisch-Partenkirchen. »Čeprav za tokratno tekmo nisem imel nobenih pričakovanj, sem vedel, da sem dobro pripravljen. Že nekaj časa skačem na visoki ravni, zdaj so se mi vendarle pokrili vsi dejavniki,« je bil nasmejan mladinski svetovni prvak iz Kanderstega '18.V skupni razvrstitvi za svetovni pokal se je povzpel na peto mesto, v seštevku turneje na četrto, pri čemer ga od vodilnega Rjojuja Kobajašija loči 18,9 točke, od tretjeuvrščenega Poljakapa 10,4. »Moja zdajšnja forma je prava, na to, kako skače konkurenca, pa nimam vpliva,« je Lindvik diplomatsko odgovoril na vprašanje, kako ocenjuje svoje možnosti v boju za prestižnega »zlatega orla«.Slovenski skakalci so že izpadli iz boja za odmevnejšo skupno uvrstitev na 68. novoletni turneji, potem ko so v Ga-Pa tekmovali v podobnem slogu kot v Oberstdorfu. V finale se je uvrstila ista četverica kot na uvodni postaji, najvišje pa je tokrat z 12. mestom segel. Toda znova je imel – če sodimo po odličnem nastopu v kvalifikacijah, v katerih je delil tretje mesto z Rjojujem Kobajašijem – v nogah več, kot je na koncu iztržil. Boljši dosežek je spet zapravil v uvodni seriji, v kateri je doskočil na 19. mesto. Z osmim dosežkom finala je nato pridobil sedem mest.»Pravzaprav niti sam ne vem dobro, zakaj se mi dogaja, da v prvi seriji ne ponovim zelo dobrih skokov s treninga, kvalifikacij in poskusnih serij. Zato nisem najbolj zadovoljen z doseženim; glede na dosedanji potek sezone bi bilo lahko vse skupaj bolje,« je poudaril 27-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih.(17.) in(18.) sta v Garmischu zadržala izhodišči iz prvega polčasa,(21.) je v finalu preskočil pet tekmecev,pa je zasedel 34. mesto.S tem, kar so njegovi izbranci doslej prikazali na prvem vrhuncu sezone, ni zadovoljen niti trener naše skakalne vrste. »Če odmislimo deveto mesto Domna Prevca v Oberstdorfu, kar je zanj v tem trenutku dober rezultat, na tej turneji še nismo dosegli vrhunske uvrstitve. Fantje niso delali večjih napak, se pa vsem po vrsti prikradejo v nastope drobne, te pa jih stanejo preboja med deseterico,« je na srečanju s slovenskimi poročevalci v Innsbrucku dejal 43-letni Kranjčan, ki se nadeja, da bodo naši reprezentanti na Bergislu, na katerem bodo danes (14.00) kvalifikacije, vendarle sestavili po dva vrhunska skoka. Namesto, ki se je vrnil domov, se bo poskušal na jutrišnjo tekmo uvrstiti tudi. Tako bodo po skoraj dveh letih – po Planici '18 – v kvalifikacijah tekme za svetovni pokal spet nastopili vsi trije bratje Prevc.