Avstrijka se ne da Niki Prevc in Niki Vodan, blesti tudi Ema Klinec

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je na tekmi poletne velike nagrade v romunskem Rasnovu zasedla tretje mesto. S tem je povišala prednost pred najbližjo zasledovalko v skupnem seštevku VN. Še drugič zapovrstjo je zmagala Poljakinja Anna Twardosz.

Ema je v obeh serijah dosegla tretji izid, na koncu pa je za drugouvrščeno Kitajko Zeng Ping zaostala 2,2 točke. Prepričljivo najboljša je bila Poljakinja, ki je zbrala še deset točk več od Kitajke. Med deseterico se je od Slovenk uvrstila še Maja Kovačič s sedmim mestom. Do točk so prišle 13. Lucija Jurgec, 18. Katra Komar, 22. Taja Bodlaj in 27. Taja Terbovšek.

Ema Klinec FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

V skupnem seštevku ima po treh postajah oziroma šestih tekmah Ema Klinec 345 točk oziroma 67 več od drugouvrščene Japonke Yuki Ito. Slednja na tekmah v Rasnovu ni nastopila. Tretja je Twardosz z 274 točkami. Klinec za slavje v skupnem seštevku na zadnji postaji v Klingenthalu med 24. in 25. oktobrom, ko bo na sporedu še zadnja tekma, potrebuje ne glede na nastope tekmic najmanj sedmo mesto. Ob 16. uri se bo začela še tekma posameznikov s štirimi Slovenci.

Uspešni tudi NIka Vodan in Nika Prevc

Nika Vodan in Nika Prevc pa sta tudi na drugi tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Stamsu skočili na zmagovalni oder. Vodanova je bila druga, Prevčeva, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo zmagala domačinka Lisa Eder.

Avstrijka je bila najboljša v obeh serijah in skupaj zbrala 282,8 točke. Vodan je za njo zaostala 14,2 točke, Nika Prevc, najboljša skakalka pretekle zimske sezone, pa 15,5 točke. Enak vrstni red na vrhu je bil že dan prej, ko sta Slovenki prav tako zasedli drugo in tretje mesto za Ederjevo.

Sledi še preizkušnja fantov

Do točk medcelinskega pokala so od Slovenk prišle še Ajda Košnjek s 15., Taja Sitar z 18., Jerica Jesenko z 22. in Živa Andrič s 24. mestom.

V Stamsu bo ob 13. uri še druga moška preizkušnja. Po sobotnem ponesrečenem prvem skoku in nato rekordu skakalnice v drugem poskusu se bo znova predstavil najboljši skakalec pretekle zime Domen Prevc. Ob njem bo na startu še pet Slovencev. V Rasnovu v Romuniji ta konec tedna potekajo tekme velike nagrade.