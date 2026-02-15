  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Lisa Vittozzi z brezhibnim streljanjem do olimpijske krone

Italijanka s petega mesta začela zasledovalno tekmo, vodstvo pa je prevzela po drugem streljanju. Slovenki Polona Klemenčič in Lena Repinc hitri, a nenatančni
Lisa Vittozzi je bila izvrstna v streljanju, s aj ni zgrešila niti eenega strela. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Lisa Vittozzi je bila izvrstna v streljanju, s aj ni zgrešila niti eenega strela. FOTO: Franck Fife/AFP
Š. R., STA
15. 2. 2026 | 16:06
15. 2. 2026 | 16:22
3:21
A+A-

Italija je na olimpijskih igrah dočakala tudi prvo biatlonsko zlato. V zasledovanju ga je osvojila ena najboljših tekmovalk v zadnjih letih Lisa Vittozzi. Naziv olimpijske prvakinje si je priborila z brezhibnim streljanjem.

Od samega začetka so bile v boju za kolajno zmagovalka sprinta Norvežanka Maren Kirkeeide, tretjeuvrščena Francozinja Lou Jeanmonnot in petouvrščena s sprinta Vittozzi, ki je vodstvo prevzela po drugem streljanju, ko je Norvežanka morala v kazenski krog.

Ko je Lou Jeanmonnot na tretjem postanku drugič zavila v kazenski krog, sta se za zlato borilki le še dve. In na domačem strelišču je imela v finišu mirnejšo roko Vittozzi, ki si je pri 31 letih ob zlatu priborila prvo posamično olimpijsko kolajno, v Anterselvi pa je že bila srebrna z mešano štafeto.

Kirkeeidejeva je dala tekmicam priložnost, da jo prehitijo, ko je na zadnjem streljanju še dvakrat zavila v kazenski krog, kar je izkoristila Finka Suvi Minkkinen, ki se je s strelsko ničlo v zadnji krog podala s tremi sekundami prednosti, a je bila Norvežanka v zadnjih dveh kilometrih močnejša. Lou Jeanmonnot je kolajno izgubila prav na zadnjem streljanju, ko je zgrešila še tretjič in bila četrta.

Polona Klemenčič je boljšo uvrstitev zapravila s slabšim streljanjem. FOTO: Franck Fife/AFP
Polona Klemenčič je boljšo uvrstitev zapravila s slabšim streljanjem. FOTO: Franck Fife/AFP

Slovenski biatlonki sta nastop v skupinskem startu zastreljali. Vnovič je bila v smučini zelo hitra Polona Klemenčič, ki pa je zgrešila kar pet tarč in s 25. nazadovala na 28. mesto. Lena Repinc, ki je tekmo začela kot 21., se je po štirih napakah na strelišču uvrstila na 32. mesto.

»Na drugem streljanju sem morala popravljati nastanitev na puški na tisti iz prvega postanka. Nato se mi ni sprožil strel in sem morala uporabiti rezervni naboj, ki je šel mimo tarče. Dva zgrešena strela sta bila preveč za današnjo tekmo. Na progi sem se sicer počutila dobro, najtežji del je bil pri izhodi iz strelišča. Sem dobro pripravljena za tek, gre mi dobro, a v biatlonu je tudi streljanje, ki mi ne gre,« je dejala Klemenčič.

Tako kot Repinc se že veseli štafetne tekme, s katero bodo Slovenke končale OI. »Upam, da bom prav na zadnji tekmi teh OI popravila streljanje stoje, ki mi tu povzroča največ težav,« je dodala Klemenčič.

Repinc je imela pred OI tiho željo, da bi nastopila še na tekmi s skupinskim startom. »To se mi ni izšlo. Bilo je preveč zgrešenih strelov, sploh na prvem postanku sem imela serijo previsokih strelov. Med tekom sem se dobro počutila, le z zadnjo ravnino nisva prijateljici in sem izgubila tam eno mesto. Tudi smuči so bile konkurenčne, vendarle z nastopom nisem najbolj zadovoljna,« je dodala Repinc.

Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Izjemni Johannes Klaebo je zdaj najboljši olimpijec vseh časov

Norveški smučarski tekač Johannes Klaebo je v štafeti še devetič postal olimpijski prvak in je zdaj najboljši olimpijec vseh časov.
15. 2. 2026 | 13:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Najboljša uvrstitev Faka, francoska kapitulacija na zadnjem streljanju

Martin Ponsiluoma je osvojil zlato odličje na zasledovalni tekmi. Srebro Laegreidu, bron Jacquelinu. Jakov Fak do najboljše uvrstitve na zasledovanjih.
15. 2. 2026 | 11:53
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Anterselva

Lena Repinc in Polona Klemenčič solidni, slavje Norvežanke

Za biatlonkami na olimpijskih igrah je šprinterska preizkušnja. Lena Repinc je zasedla 21. mesto, Polona Klemenčič je bila 25., Anamarija Lampič zadaj.
Matic Rupnik 14. 2. 2026 | 15:56
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
biatlonLena RepincLisa VittozziMilano Cortina 2026Polona Klemenčič

Novice  |  Svet
Slovaška

Ameriški državni sekretar na Slovaškem: Evropa naj ne bo vazal ZDA

Rubio bo v ponedeljek obiskal tudi Madžarsko, kjer se bo dva meseca pred parlamentarnimi volitvami med drugim sešel s premierjem Viktorjem Orbanom.
15. 2. 2026 | 16:16
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Prvo biatlonsko zlato

Lisa Vittozzi z brezhibnim streljanjem do olimpijske krone

Italijanka s petega mesta začela zasledovalno tekmo, vodstvo pa je prevzela po drugem streljanju. Slovenki Polona Klemenčič in Lena Repinc hitri, a nenatančni
15. 2. 2026 | 16:06
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Domen Novak: Nujno se mi zdi iskati dobro v svetu

Pred premiero Voranca je igralec spregovoril o boleči izgubi, koncu športnih sanj in o tem, kako živeti med ljudmi, ki te hočejo požreti.
Agata Rakovec Kurent 15. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Ukrajina

Rusija trdi, da je v dveh tednih februarja zavzela 12 ukrajinskih vasi

Rusija zahteva, da se Kijev umakne iz Doneške regije, drugače ni pripravljena na dogovor o končanju vojne, a to so pogoji, ki so za Ukrajino nesprejemljivi.
15. 2. 2026 | 15:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
ZOI 2026

Po slovesu od Berganta le še redki presežki

Želje našega najboljšega alpskega smučarja so na olimpijskem prizorišču v Bormiu ostale neuslišane.
Siniša Uroševič 15. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Domen Novak: Nujno se mi zdi iskati dobro v svetu

Pred premiero Voranca je igralec spregovoril o boleči izgubi, koncu športnih sanj in o tem, kako živeti med ljudmi, ki te hočejo požreti.
Agata Rakovec Kurent 15. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Ukrajina

Rusija trdi, da je v dveh tednih februarja zavzela 12 ukrajinskih vasi

Rusija zahteva, da se Kijev umakne iz Doneške regije, drugače ni pripravljena na dogovor o končanju vojne, a to so pogoji, ki so za Ukrajino nesprejemljivi.
15. 2. 2026 | 15:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
ZOI 2026

Po slovesu od Berganta le še redki presežki

Želje našega najboljšega alpskega smučarja so na olimpijskem prizorišču v Bormiu ostale neuslišane.
Siniša Uroševič 15. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
