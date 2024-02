Lisi Vittozzi zlata kolajna, Polona Klemenčič najboljša Slovenka

Francozinja Julia Simon je po treh zlatih kolajnah na svetovnem prvenstvu v biatlonu v češkem Novem Mestu osvojila še bronasto odličje. Na najdaljši preizkušnji na 15 km je brez zgrešenega strela zmagala Italijanka Lisa Vittozzi, z brezhibnim strelskim nastopom je presenetila drugouvrščena Nemka Janina Hettich-Walz. Najboljša od slovenske trojice je bila s 45. mestom Polona Klemenčič, ki je zgrešila štiri tarče.

Nastopili sta tudi Lena Repinc in Anamarija Lampič. Lampičeva je tako kot na prejšnjih nastopih na Moravskem tudi tokrat izgubila možnost za visoko uvrstitev zaradi slabših strelskih predstav. Po dvakrat je zgrešila že na prvem in drugem postanku, podobno pa ji je šlo tudi v nadaljevanju in nastop je končala z osmimi nepokritimi tarčami oziroma prav toliko minutami pribitka. Z zaostankom 7:04,3 je pristala na 58. mestu.

Lena Repinc, ki se je na prvi posamični tekmi SP izkazala s strelsko ničlo in bila s 30. mestom najboljša Slovenka, je bila precej nenatančna na strelskih postankih. Dvakrat že na prvem, do konca pa si je nabrala šest kazenskih minut. Njen zaostanek je znašal 8:49,9, kar je bilo dovolj za 78. mesto.

Malenkost bolje je nalogo opravila Polona Klemenčič. Že po prvem streljanju je bila z ničlo najboljša Slovenka, a je potem tudi ona na naslednjem dvakrat zgrešila in izpadla iz boja za visoka mesta. Do konca je naredila skupno štiri strelske napake, z zaostankom 5:46,4 pa je končala kot 45., tako da je le dosegla najboljšo slovensko uvrstitev dneva.

V četrtek bo na SP na vrsti še najdaljša moška preizkušnja na 20 km.