FOTO:Lisička se boji za belo krzno, giljotina pri hitrih disciplinah

Delo Le snežni jezik sodi v zimsko kuliso pohorskega smučišča. FOTO: Mariborinfo

Boštjan Kline in drugi slovenski smukači so visoko leteli, a rezultatsko nizko padli. FOTO: Reuters

Kranjcu 75.000 evrov od nagrad Smučarska zima za Žana Kranjca ni uspešna le rezultatsko, tudi nekaj cvenka od nagrad za dosežke na tekmovališčih se je nabralo. Mož iz Bukovice pri Vodicah si je prismučal 80.125 švicarskih frankov oziroma približno 74.800 evrov. Najboljši veleslalomist sveta je na 12. mestu zaslužkarjev, vodi Norvežan Henrik Kristoffersen (274.597 frankov, 256.443 evrov). Kranjca in Štefana Hadalina konec tedna v Chamonixu za točke svetovnega pokala čakata slalom in paralelni veleslalom (v slednjem je bil Žan denimo v Alta Badii 17.), Ilka Štuhec pa bo v Garmischu v smuku in superveleslalomu spet upala na zasuk na pozitivo.

- Negotovost, ali bodo naslednji konec tedna v Mariboru izvedli tekmovanje za 56. Zlato lisico, se je podaljšalo za dan. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zvezesi je danes ogledal progo za veleslalom in slalom na Pohorju, in upa na čudež narave v kratkem časovnem roku, počilo pa je v slovenski reprezentanci za moške hitre discipline.Pohorska zlatolisičja usoda bo znana jutri. Ob včerajšnji kontroli je direktor za tehnične discipline ženskega svetovnega pokala Mayr zaradi neugodnih vremenskih napovedi za naslednje dni namreč navrgel, da za usodni besedi da ali ne potrebuje še 24 ur. Mayr je tudi omenil, da sneg za zdaj na vseh delih proge še ni dovolj utrjen, da bi bil pripravljen za tekmovanje, ki bi bilo varno. »Kakovost snega trenutno ne zagotavlja, da bi lahko upali, da bo sneg zdržal toplo vreme, ki je napovedano,« je menil.Generalni sekretar organizacijskega odboraje dodal, da je vremenska napoved za naslednji teden zelo slaba, saj naj bi dva ali tri dni spet pihal močan južni veter. Vodja tekmovanjapa je pripomnil: »Ni problematična količina snega na progi, saj je slednja v dobrem stanju. Smo tudi dodatno zasneževali, vendar je težava z vremenom, ki naj bi nastopilo v naslednjih dneh.«Slovenski smukači v letošnji zimi v svetovnem pokalu dričajo nenapadalno, nesamozavestno in kot razvajeni mestni frajerji, edine točke, 11 in 5, sta si namreč za 20. in 26. mesto na smuku v Lake Louisu pribojevalaGre tudi za tipično slovensko malodušnost, ko je treba pri sebi in tudi pri kakšni odgovorni osebi udariti po mizi. Tako pa so slovenski smukači v vseh preostalih dirkah formule 1 belega cirkusa v letošnji sezoni rezultatsko končali pod mizo, izven trideseterice brez osvojenih točk.Ker je v športu lažje zamenjati trenerja, kot ekipo tekmovalcev, je neposredni krivec za polom postala trenerska ekipa. Pa četudi je v njej glavno strokovno vlogo imel, nekdanji trener dvakratne svetovne prvakinje v smukuIgra ironije in usode, Štuhčeva v letošnji zimi v hitrih disciplinah ne zmore na zeleno vejo, švicarski trener, v domači reprezentanci so se ga odkrižali zaradi pretiranega uživanja alkohola, torej v sezoni (še) ni s strokovnim vodenjem dosegel zasuka v predstavah Mariborčanke, Koštomaj pa je z neambicioznimi smukači pogorel na rezultatski črti.Vodja panoge za alpsko smučanjese je tako odločil, da se bodo trenerjem prekinile pogodbe, konec sodelovanja bo začel veljati s 30. aprilom. Koštomaj je to sezono vajeti prevzel po odhodu dolgoletnega glavnega trenerja, ta se je umaknil zaradi bolezni v družini, med člani stroke, ki odhajajo, pa je tudi nekdanji tekmovalec, ta skrbi za analitiko in analizo.Očitno so fantje v ekipi za hitre discipline, njen proračun je 442.000 evrov, preveč sproščeni in brezbrižni, saj se Verdnik tudi priduša, da ni prave osredotočenosti. »O nezadovoljivem trenerskem delu sem se prepričal tudi na terenu. Usmeritev ni prava, skrbi stanje duha, tako je že več sezon. Že prej bi se moral odločiti za rez,« se zaveda Miha Verdnik.Ta naj bi se pri sestavi novega trenerskega vodstva oziral po tujih logih. Tudi tekmovalci, ob Kosiju in Čaterju, še, pa so dobili javno grajo oziroma zadnji opomin, čeprav v superveleslalomu to zimo bolje opravljajo s progami po svetu. »Tekmovalcem sem jasno povedal, da smo vanje vložili veliko, tudi sredstev. Imajo odgovornosti, tudi državne zaposlitve, svoje pogodbe z opremljevalci. Tega se morajo zavedati,« je končal vodja panoge.