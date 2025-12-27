Livigno prvič gostil svetovni pokal, druga zaporedna zmaga Marca Schwarza

Marco Schwarz je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Livignu v Italiji. Avstrijec je za premierno zmago med elito v tej disciplini ugnal švicarsko falango, vključno s prvim superveleslalomistom Marcom Odermattom. Edini Slovenec Miha Hrobat se ni znašel. Kranjčan je po odstopu ostal brez uvrstitve.

Tridesetletni Schwarz je prišel do osme zmage v svetovnem pokalu, prve na superveleslalomih. Pred tem je imel zmage v tehničnih disciplinah in kombinaciji.

Schwarz je izkoristil ugodno startno številko štiri ter konkurenco na dokaj kratki preizkušnji ugnal s časom 1:10,33 minute. Avstrijec je dobil prestižni avstrijsko-švicarski obračun v Livignu, ki je prvič prizorišče svetovnega pokala v alpskem smučanju. Za Avstrijcem so se zvrstili trije Švicarji, Alexis Monney je za drugo mesto zaostal dve desetinki sekunde, Franjo von Allmen je osvojil tretje mesto (+0,25), Odermatt pa je bil četrti (+0,29).

Edini Slovenec Miha Hrobat, ki je pred Livignom zamenjal serviserja smuči, se na kratki progi ni znašel. Njegova pot se je končala zunaj proge že po prvem vmesnem času. Kranjčanove tekme šele prihajajo. Januarja sledita tradicionalni postaji v Wengnu in Kitzbühelu ter februarja olimpijski vrhunec v Bormiu, kjer pričakuje, da bo pustil odmevnejši pečat.

Miha Hrobat je v težkem obdobju. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Sezona se ni ravno začela po naših načrtih, malo se nam je podrlo vse skupaj, ni pa nobena katastrofa,« je bil prvi komentar glavnega trenerja slovenske moške ekipe za hitri disciplini Aleša Brezavščka, ki pa je prepričan v za Slovence ugodnejši drugi del sezone.

»Miha je je zamenjal serviserja, mislim, da je to bila pravilna odločitev, ampak kadar gredo stvari narobe ponavadi potegnejo za sabo še kakšno stvar. Ko začneš nazaj sestavljati stvari ponavadi traja nekaj časa, da se vse te stvari najprej malo umirijo pa, da se usedejo na svoje mesto, da lahko potem spet začneš tekmovati tako, kot Miha zna,« je prepričan trener.

Trener slovenske reprezentance za hitre discipline Aleš Brezavšček še ni pretirano zaskrbljen. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Trenutno je za Mihom zelo težko obdobje, ker mora na pamet verjeti svojim občutkom in stati za tistim, kar ima že v glavi. In te občutke, na smučeh, tehnika, telo, je treba zdaj najti na terenu. Novoletni premor bo prišel ob pravem času, da se malo spočijeta glava in telo, da malo ponovi kakšen suh trening, potem pa nekam na trening na snegu, da ulovi stare občutke, da se najde in da začnemo potem naslednjo polovico sezone z Wengnom tako, kot Miha zna,« napoveduje predstavnik stroke v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije.

»Ni katastrofa, ni pa lepo. Borili se bomo, da pridemo nazaj. Velik plus je v tem, da vemo, kaj delamo, vemo, kje se je podrlo, kaj iščemo in kako priti spet nazaj, ampak rabimo nekaj časa, tako da ne bo se zgodilo čez noč, upam pa, da se bo čim prej,« je razmišljal trener.

To je bila zadnja moška tekma v koledarskem letu 2025. Za alpske smučarje sledi novoletni premor. Moški del belega cirkusa prve preizkušnje v letu 2026 čakajo v Madonni di Campiglio v Italiji z nočnim slalomom pod žarometi 7. januarja ter v Adelbodnu v Švici z veleslalomom in slalomom 10. in 11. januarja.

Slovenski as Žan Kranjec je pred skoraj šestimi leti, 11. januarja 2020, na veleslalomu v Adelbodnu dosegel drugo zmago v konkurenci svetovnega pokala.

Svetovni pokal, skupno: 1. Marco Odermatt (Švi) 855, 2. Marco Schwarz (Avt) 451, 3. Loic Meillard (Švi) 380, 4. Timon Haugan (Nor) 360, 5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra), 358 6. Atle Lie McGrath (Nor) 342 ... 30. Žan Kranjec (Slo) 109 72. Miha Hrobat (Slo) 47 124. Nejc Naraločnik (Slo) 4.

Odermatt po 16 tekmah prepričljivo vodi v seštevku svetovnega pokala z 855 točkami. Schwarz na drugem mestu zaostaja 404 točk. Odermatt vodi tudi v posebnem seštevku superveleslaloma (275 točk) s 66 točkami naskoka pred drugouvrščenim Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem, ki je danes po odstopu vpisal ničlo.

Najboljši Slovenec v seštevku zime je Kranjec na 31. mestu, edine superveleslalomske točke je osvojil Hrobat, ki zaseda 27. mesto v seštevku discipline.