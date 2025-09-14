Ljubljančani napolnili še mrežo Beljačanov

Hokejisti Olimpije so odlično štartali v novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva. V drugem kolu ICEHL so slavili še drugo zaporedno zmago, potem ko so kar s 7:2 (2:0, 2:2, 3:0) premagali igralce beljaškega kluba VSV.

Zmaji so tako kot v petek, ko so z 8:1 odpihnili z ledu Dunajčane, so vnovič v uvodnih minutah pobudo še prepustili tekmecem. Beljačani so se pokazali za trše tekmece, več dela je imel tudi domači vratar Lukaš Horak. Gostitelji so sčasoma postajali vse nevarnejši, za prvi gol pa je tudi z nekaj sreče, ko se je plošček od njega odbil v mrežo, poskrbel Nik Simšič.

Zeleno-beli so še naprej pritiskali, ob drugi beljaški izključitvi pa je v zadnji minuti prve tretjine odbiti plošček pred vrati za hrbet Joeja Cannate iz bližine pospravil Žiga Pance. V drugi tretjini so domači hokejisti po uigrani akciji izkoristili številčno premoč za vodstvo s 3:0. Toda Beljačani se niso vdali, strnili so vrste in za nekaj minut oblegali Horaka. V tem obdobju so tudi znižali rezultat, nekaj minut zatem pa je bilo že 2:3, čeprav so se gostitelji pritoževali, da so gostje gol dosegli z roko. A VSV si je nato prislužil še eno kazen, za mirnejšo zadnjo tretjino je nato 13 sekund pred sireno pod prečko zadel TJ Brennan.

V zadnjem delu so zmaji še povišali prednost. Najprej je po polprotinapadu zadel Miha Beričič, potem po še eni uigrani akciji celotnega napada Nicolai Meyer. Za piko na i je še enemu odličnemu hokejskemu večeru v Tivoliju za končno sedmico v mreži koroške ekipe do gola s strelom od daleč prišel še Aljoša Crnović.

Olimpija – VSV 7:2 (2:0, 2:2, 3:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 2500, sodniki: Piragić, Zrnić (glavna), Hribar, Jeram. Strelci: 1:0 – Simšič (Halbert, Kapel, 12.), 2:0 – Pance (Sabolič, Boychuk, 20.), 3:0 – Petan (Boychuk, Mašič, 27.), 3:1 – Lindner (Rauchenwald, 33.), 3:2 – Rebernig (Hughes, 38.), 4:2 – Brennan (Meyer, Boychuk, 40.), 5:2 – Beričič (Brennan, 46.), 6:2 – Meyer (Quince, Brennan, 53.), 7:2 – Crnović (Beričič, Quince, 57.). Kazenske minute: Olimpija LJubljana 8, VSV Beljak 12.

V tretjem kolu Ljubljančane čaka prvo gostovanje v novi sezoni, v petek bodo igrali v Gradcu.