Kultna tivolska dvorana je v dobrih šestih desetletjih doživela že marsikaj. Tudi večere, ki so bili močno nabiti s čustvi. In takšen je bil prav ta na četrto letošnjo novembrsko nedeljo, ko se je od hokejske Olimpije in njenih najzvestejših navijačev poslovil vratar Lukaš Horak. Tudi na tej zadnji tekmi je branil odlično in veliko prispeval k zmagi zmajev s Pustertalom z 2:1 (Boychuk 11., Lawrence 62.; Deluca 24.) Zaradi družinskih zadev se vrača v češko domovino, tam bo nadaljeval športno pot. Ker pa ima slovensko državljanstvo, bo še naprej branil za rise. Lukaš, kako je bilo glede vaše odločitve, da se vrnete domov na Češke? To je bila najtežja odločitev doslej, odkar sem v hokeju, ker sem vzljubil to mesto, ekipo, res sem odlično počutil med soigralci. Toda ker gre za družino, menim, ...