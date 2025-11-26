Ljubljanski zmaji spet na vrhu lestvice v ligi ICE

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v 23. krogu lige ICE na domačem ledu premagali Pustertal s 6:3 (1:1, 3:1, 2:1). Za zmaje so pred okoli 3300 gledalci gole dosegli Brennan, Simšič (2), Kumanovič, MacWilliam in Petan, za goste so bili natančni Tičar, Zanatta in Ierullo.

Ljubljančani so bili precej oslabljeni, manjkali so namreč Zach Boycuk, Evan Polei, Nate Halbert, Rok Kapel, Tian Hebar in tudi prvi strelec lige Nicolai Meyer, a so vseeno na kolena spravili Pustertal in ga na vrhu razpredelnice s tem tudi prehiteli. Olimpija ima po 22 odigranih tekmah zdaj 43 točk, Pustertal pa s tekmo manj eno manj.

Zmaji so se po treh tednih razveselili vrnitve vratarja Lukaša Horaka (33 obramb), ki je zadnjič branil 1. novembra. Takoj je imel v dvoboju vodilnih ekip veliko dela, potem ko je italijanska zasedba precej več streljala proti vratom tekmeca (24:36).

Vseeno se je mreža večkrat tresla na drugi strani, saj so bili varovanci Bena Cooperja precej bolj učinkoviti, še posebej v drugi tretjini. Za vodstvo je po dobrih devetih minutah prve tretjine sicer zadel TJ Brennan, izenačil pa je Rok Tičar v 15. minuti.

V obračunu vodilnih ekip je bilo na tribunah Hale Tivoli več kot 3000 gledalcev. FOTO: Črt Piksi

V drugem delu so hokejisti Olimpije zadeli trikrat v razmaku 172 sekund. Dvakrat je bil v vsega 21 sekundah natančen Nik Simšič, prvič ob igralcu več na ledu.

Pri obeh Simšičevih zadetkih sta bila med podajalci Brennan in Bine Mašič. Slednji je bil nato med asistenci še v 31. minuti, ko je bilo po zadetku Lovra Kumanoviča na semaforju 4:1. Gosti so premoč pri strelih na vrata (v drugi tretjini 14:6) kronali z golom Luce Zanatte v 33. minuti.

V zadnjem delu igre so gosti po boljšem začetku Olimpije zadeli prek Alexandra Ierulla in malce vznemirili dobrih 3000 gledalcev na tribunah hale Tivoli. Že tri minute kasneje pa je branilec Andrew MacWilliam znova vzpostavil prednost dveh zadetkov. Za piko na i je minuto pred koncem v prazno mrežo zadel še Alex Petan za nov komplet treh točk.

Olimpija bo v petek v 24. krogu gostila ekipo Graz99ers, ki je po zmagi proti Salzburgu v gosteh (5:2) napredovala na tretje mesto.