Ljubno ostalo brez silvestrske turneje?

Tehnični direktor nemške smučarske zveze Horst Hüttel je danes za televizijo ARD povedal, da bodo imele smučarske skakalke že prihodnjo sezono zagotovo tekmi svetovnega pokala v Partenkirchnu 29. decembra in Oberstdorfu 1. januarja. Vprašanje je, kaj bo v prihodnje s silvestrsko turnejo; dve tekmi sta bili v Beljaku in dve na Ljubnem. »V organizacijo želimo iti skupaj z avstrijsko smučarsko zvezo. Za tekmovanje smo poslali naše lokacije svetovnega pokala. V Nemčiji bosta zagotovo dve tekmi za ženske: 29. decembra v Partenkirchnu in 1. januarja v Oberstdorfu,« navajajo Hüttla.

Ženska novoletna turneja bi sicer morala potekati pozimi 2023/24, a je avstrijska smučarska zveza decembra napovedala umik tega datuma in dodala, da bo prestižna ženska turneje šele v sezoni 2024/25. Vendar je nemška zveza zdaj svoji dve postaji za novoletno turnejo že za prihodnjo sezono registrirala pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS).

Trenutno imajo ženske namesto novoletne silvestrsko turnejo, ki se je danes na Ljubnem ob Savinji končala s skupno zmago Avstrijke Eve Pinkelnig. Ta je tudi prejela zlato sovo. Hüttel je še dejal, da bo ženska turneja, vsaj v Nemčiji, potekala po obratnem vrstnem redu kot moška; se pravi najprej Garmisch-Partenkirchen, nato Oberstdorf. Po tem vzorcu bi ženska novoletna turneja zaradi logističnih izzivov potekala v obratnem vrstnem redu: Garmisch, Oberstdorf, nato Bischofshofen in Innsbruck.