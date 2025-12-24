  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zimski športi

    Ljubno piše 15 let ženske skakalne zgodovine

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    V Ljubnem bo 10. in 11. januarja 2026 potekal FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske Ljubno 2026. FOTO: Jure Makovec
    Galerija
    V Ljubnem bo 10. in 11. januarja 2026 potekal FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske Ljubno 2026. FOTO: Jure Makovec
    Promo Delo
    24. 12. 2025 | 08:03
    6:51
    A+A-

    Ljubno bo namreč 10. in 11. januarja 2026 v središču svetovnega pokala, celoten dogodek pa bo še posebej slovesen, saj bo FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem praznoval 15-letnico tekem. Ljubno je v tem času preraslo v enega najbolj prepoznavnih zimskih športnih dogodkov pri nas. V zimski sezoni 2025/26 bo Slovenija sicer gostila šest vrhunskih svetovnih zimskošportnih dogodkov pod okriljem Smučarske zveze Slovenije, a Ljubno ostaja posebnost, ki jo potrjujejo številke in nepozabna izkušnja v živo. Prizorišče, kjer so Slovenke v zadnjih 15 letih zbrale sedem zmag in 17 uvrstitev na stopničke, bo januarja prihodnje leto še enkrat potrdilo svoje posebno mesto v zgodbi ženskih skokov.

    Petnajst let, ki jih merijo rezultati in množice

    V petnajstih letih se je na Ljubnem zvrstilo 25 posamičnih tekem in štiri ekipne preizkušnje, prireditelji pa so izpeljali tudi dva novoletna svetovna pokala. Dogodek je doslej v živo obiskalo skoraj 150.000 navijačev, ki so z bučnim navijanjem in dobro energijo ustvarili tisto prepoznavno vzdušje, zaradi katerega Ljubno slovi kot najbolj obiskana ženska tekma v svetovnem pokalu.

    Tekmovalna plat prinaša prav tako močan pečat slovenskih barv: domače skakalke so v tem obdobju zbrale sedem zmag in 17 uvrstitev na stopničke. Na Ljubnem je že nastopilo 758 tekmovalk iz 20 držav, kar potrjuje, da gre za prizorišče, ki ga pozna in spoštuje celoten skakalni svet.

    Posebno mesto v spominu domačih navijačev pa ima 13. februar 2016, ko je na Ljubnem slavila prva Slovenka. Zmagala je Maja Vtič, ki se letos poslavlja, zato bo po sobotni tekmi predvidena tudi krajša zahvala.

    Najmanjše prizorišče z največjim srcem

    Najmanjše prizorišče za tekme v svetovnem pokalu za smučarske skoke za ženske vsako leto gosti največje število obiskovalcev. FOTO: Jure Makovec
    Najmanjše prizorišče za tekme v svetovnem pokalu za smučarske skoke za ženske vsako leto gosti največje število obiskovalcev. FOTO: Jure Makovec

     

    Ljubno velja za najmanjše prizorišče v svetovnem pokalu ženskih smučarskih skokov, a prav vsako leto ima največ obiskovalcev. Ta kontrast je bistvo ljubenskega fenomena. Na eni strani domače okolje ob skakalnici, na drugi strani množica, ki zna ustvariti navijaško kuliso, ki jo tekmovalke pogosto izpostavijo kot nekaj posebnega.

    K temu svoje doda neomajna podpora lokalne skupnosti. Ljubno in Zgornja Savinjska dolina dogodek razumeta kot skupen projekt, zato je v ozadju ogromno dela in usklajevanja. Neprecenljive ure prostovoljcev so vsako leto tisti motor, ki poskrbi, da obiskovalci na prizorišču vidijo predvsem doživetje, ne logistike.

    Tekmovalni vikend: 10. in 11. januarja 2026

    Tekmovalni program bo oba dneva z uradnimi skakalnimi serijami in spremljevalnimi dogodki.

    V soboto so na sporedu poskusna serija, odprtje, prva in finalna serija ter podelitev, nedelja prinaša kvalifikacije, odprtje, prvo in finalno serijo ter podelitev.

    KUPITE SI SVOJO VSTOPNICO

    Doživetje za družine in navijače

    Ljubno že tradicionalno stavi na dogajanje, ki presega zgolj tekmo. V prireditvenem šotoru je predviden spremljevalni program z glasbenimi nastopi in pestro kulinarično ponudbo, za najmlajše pa Otroški park veselja v ogrevanem šotoru, kjer jih čakajo animacije in snežne vragolije, skakalnica mini Planica ter brezplačen praženec.

    V soboto, 10. januarja 2026, bo po tekmi dogajanje dobilo še posebej zabavno, saj bosta v prireditvenem šotoru nastopila skupina Bepop in Ansambel Zupan.

    Pridite brez skrbi: organiziran avtobusni prevoz

    Ob 15-letnici organizatorji posebej poudarjajo tudi možnost organiziranega avtobusnega prevoza, ki navijačem olajša prihod in zmanjša prometno obremenitev na območju prizorišča.

    Za 10. in 11. januar 2026 je vzpostavljenih pet linij prevozov (Celje–Žalec–Ljubno, Ljubljana BTC City pri Atlantisu–Ljubno, Prevalje–Ravne na Koroškem–Slovenj Gradec–Velenje–Mozirje–Ljubno, Kranj–Ljubljana–Lukovica–Ljubno, Maribor–Ljubno).

    Za otroke do 7. leta je prevoz brezplačen, vendar potrebujejo vavčer, nakup je mogoč prek Eventima, rok za nakup pa je 7. januar 2026 do polnoči. Povratni avtobusi z Ljubnega odpeljejo v soboto ob 15.30 in v nedeljo ob 14.30.

    Ko navijamo tudi odgovorno

    Pomemben del identitete dogodka je tudi trajnostna usmeritev. Pod iniciativo ODGOVORNO LJUBNO organizatorji poudarjajo, da želijo vplive na okolje in družbo zmanjševati z jasnimi cilji in ukrepi, hkrati pa k odgovornemu ravnanju vabijo tudi obiskovalce.

    Navijajmo glasno, a tudi odgovorno, sporočajo organizatorji. Velik športni dogodek prinese več prometa, obremenitev parkirišč, več odpadkov in večjo porabo virov. Z nekaj preprostimi koraki lahko skupaj poskrbimo, da bo Ljubno ostalo prijazno do narave in ljudi.

    Kako lahko prispevate k temu, da bo dogodek odgovoren tudi do okolja, družbe in ljudi, ki skrbijo za prireditev:

    • Na prizorišče pridite skupaj: zapolnite sedeže v avtomobilu, uporabite skupen prevoz ali pridite peš, če je mogoče.
    • Zmanjšajte količino odpadkov in jih dosledno odlagajte v označene koše, mi pa bomo poskrbeli za reciklažo.
    • Dogodek nastaja v tesni povezavi z lokalnim okoljem. Pomemben del zgodbe so prostovoljci iz lokalne skupnosti.
    • Z vključevanjem mladih in starejših spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje.
    • Organizacija temelji na transparentnosti: trajnostni odbor bo nadzoroval in usmerjal trajnostne aktivnosti.
       

    Visoki jubilej potrjuje, da je Ljubno več kot tekma

    V 15 letih se je na Ljubnem zvrstilo 25 posamičnih in 4 ekipne tekme svetovnega pokala, tudi dva novoletna spektakla, ob tem pa je skoraj 150.000 navijačev v živo ustvarilo najbolj obiskano žensko postajo sezone. FOTO: Jure Makovec
    V 15 letih se je na Ljubnem zvrstilo 25 posamičnih in 4 ekipne tekme svetovnega pokala, tudi dva novoletna spektakla, ob tem pa je skoraj 150.000 navijačev v živo ustvarilo najbolj obiskano žensko postajo sezone. FOTO: Jure Makovec

    Petnajst let tekem na Ljubnem je zgodba o ljubezni do športa, povezane skupnosti in navijaške pripadnosti. Najmanjše prizorišče je skupaj z vrhunskimi športnicami, predanimi prostovoljci in zvestim občinstvom postalo eno največjih zimskih športnih dogodkov pri nas.

    Vikend 10. in 11. januarja 2026 bo nova postaja svetovnega pokala in velik jubilej, ki ga je vredno doživeti v živo.

    Naročnik oglasne vsebine je Smučarsko skakalni klub Ljubno​

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nacionalni stanovanjski program

    Dajatve tudi na prazna stanovanja

    V javno obravnavo gre nov dokument, o različnih ukrepih bo potekala razprava.
    Nejc Gole 23. 12. 2025 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izraelski analitik: Ubili smo tisoče otrok in ustvarili tisoče in tisoče sirot

    Nekdanji častnik Jehuda Šaul o slabostih Trumpovega mirovnega načrta in razlogih, zakaj groze v Gazi še zdaleč ni konec.
    Boštjan Videmšek 22. 12. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Ljubnosmučarski skokisvetovni pokalženski skokiFIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženskeSmučarsko skakalni klub Ljubno
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Napoved meteorologov: sneženje se šele dobro začenja

    Sneženje se je najprej začelo v višjih predelih, sedaj pa je doseglo tudi nižine.
    24. 12. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Eksplozija bombe v Moskvi zahtevala tri življenja

    Najnovejša različica načrta za končanje ruske invazije predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih.
    24. 12. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zdravstvo

    Revolucija za bolnike z debelostjo: tableta prinaša enake učinke kot injekcije

    Tablete delujejo kot pogosto uporabljena injekcijska zdravila, ki posnemajo naravni hormon, ki nadzoruje apetit in občutek polnosti.
    24. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odlična okrepitev

    Prišla je prva milijarderka, krivec pa tudi odlični slovenski reprezentant

    Slavna Martha Stewart se je pridružila znanim osebnostim v lastniški strukturi valižanskega kluba, za katerega gole zabija Konjičan Žan Vipotnik.
    24. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Glasbenik

    Gregor Ravnik: Najlepši prazniki so tisti, ki jih preživimo skupaj

    Glasbenik razkriva, zakaj je december zanj eden najlepših mesecev v letu.
    Melita Meršol 24. 12. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več

