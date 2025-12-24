Ljubno piše 15 let ženske skakalne zgodovine

Ljubno bo namreč 10. in 11. januarja 2026 v središču svetovnega pokala, celoten dogodek pa bo še posebej slovesen, saj bo FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem praznoval 15-letnico tekem. Ljubno je v tem času preraslo v enega najbolj prepoznavnih zimskih športnih dogodkov pri nas. V zimski sezoni 2025/26 bo Slovenija sicer gostila šest vrhunskih svetovnih zimskošportnih dogodkov pod okriljem Smučarske zveze Slovenije, a Ljubno ostaja posebnost, ki jo potrjujejo številke in nepozabna izkušnja v živo. Prizorišče, kjer so Slovenke v zadnjih 15 letih zbrale sedem zmag in 17 uvrstitev na stopničke, bo januarja prihodnje leto še enkrat potrdilo svoje posebno mesto v zgodbi ženskih skokov.

Petnajst let, ki jih merijo rezultati in množice

V petnajstih letih se je na Ljubnem zvrstilo 25 posamičnih tekem in štiri ekipne preizkušnje, prireditelji pa so izpeljali tudi dva novoletna svetovna pokala. Dogodek je doslej v živo obiskalo skoraj 150.000 navijačev, ki so z bučnim navijanjem in dobro energijo ustvarili tisto prepoznavno vzdušje, zaradi katerega Ljubno slovi kot najbolj obiskana ženska tekma v svetovnem pokalu.

Tekmovalna plat prinaša prav tako močan pečat slovenskih barv: domače skakalke so v tem obdobju zbrale sedem zmag in 17 uvrstitev na stopničke. Na Ljubnem je že nastopilo 758 tekmovalk iz 20 držav, kar potrjuje, da gre za prizorišče, ki ga pozna in spoštuje celoten skakalni svet.

Posebno mesto v spominu domačih navijačev pa ima 13. februar 2016, ko je na Ljubnem slavila prva Slovenka. Zmagala je Maja Vtič, ki se letos poslavlja, zato bo po sobotni tekmi predvidena tudi krajša zahvala.

Najmanjše prizorišče z največjim srcem

Najmanjše prizorišče za tekme v svetovnem pokalu za smučarske skoke za ženske vsako leto gosti največje število obiskovalcev. FOTO: Jure Makovec

Ljubno velja za najmanjše prizorišče v svetovnem pokalu ženskih smučarskih skokov, a prav vsako leto ima največ obiskovalcev. Ta kontrast je bistvo ljubenskega fenomena. Na eni strani domače okolje ob skakalnici, na drugi strani množica, ki zna ustvariti navijaško kuliso, ki jo tekmovalke pogosto izpostavijo kot nekaj posebnega.

K temu svoje doda neomajna podpora lokalne skupnosti. Ljubno in Zgornja Savinjska dolina dogodek razumeta kot skupen projekt, zato je v ozadju ogromno dela in usklajevanja. Neprecenljive ure prostovoljcev so vsako leto tisti motor, ki poskrbi, da obiskovalci na prizorišču vidijo predvsem doživetje, ne logistike.

Tekmovalni vikend: 10. in 11. januarja 2026 Tekmovalni program bo oba dneva z uradnimi skakalnimi serijami in spremljevalnimi dogodki. V soboto so na sporedu poskusna serija, odprtje, prva in finalna serija ter podelitev, nedelja prinaša kvalifikacije, odprtje, prvo in finalno serijo ter podelitev. KUPITE SI SVOJO VSTOPNICO

Doživetje za družine in navijače

Ljubno že tradicionalno stavi na dogajanje, ki presega zgolj tekmo. V prireditvenem šotoru je predviden spremljevalni program z glasbenimi nastopi in pestro kulinarično ponudbo, za najmlajše pa Otroški park veselja v ogrevanem šotoru, kjer jih čakajo animacije in snežne vragolije, skakalnica mini Planica ter brezplačen praženec.

V soboto, 10. januarja 2026, bo po tekmi dogajanje dobilo še posebej zabavno, saj bosta v prireditvenem šotoru nastopila skupina Bepop in Ansambel Zupan.

Pridite brez skrbi: organiziran avtobusni prevoz

Ob 15-letnici organizatorji posebej poudarjajo tudi možnost organiziranega avtobusnega prevoza, ki navijačem olajša prihod in zmanjša prometno obremenitev na območju prizorišča.

Za 10. in 11. januar 2026 je vzpostavljenih pet linij prevozov (Celje–Žalec–Ljubno, Ljubljana BTC City pri Atlantisu–Ljubno, Prevalje–Ravne na Koroškem–Slovenj Gradec–Velenje–Mozirje–Ljubno, Kranj–Ljubljana–Lukovica–Ljubno, Maribor–Ljubno).

Za otroke do 7. leta je prevoz brezplačen, vendar potrebujejo vavčer, nakup je mogoč prek Eventima, rok za nakup pa je 7. januar 2026 do polnoči. Povratni avtobusi z Ljubnega odpeljejo v soboto ob 15.30 in v nedeljo ob 14.30.

Ko navijamo tudi odgovorno

Pomemben del identitete dogodka je tudi trajnostna usmeritev. Pod iniciativo ODGOVORNO LJUBNO organizatorji poudarjajo, da želijo vplive na okolje in družbo zmanjševati z jasnimi cilji in ukrepi, hkrati pa k odgovornemu ravnanju vabijo tudi obiskovalce.

Navijajmo glasno, a tudi odgovorno, sporočajo organizatorji. Velik športni dogodek prinese več prometa, obremenitev parkirišč, več odpadkov in večjo porabo virov. Z nekaj preprostimi koraki lahko skupaj poskrbimo, da bo Ljubno ostalo prijazno do narave in ljudi.

Kako lahko prispevate k temu, da bo dogodek odgovoren tudi do okolja, družbe in ljudi, ki skrbijo za prireditev:

Na prizorišče pridite skupaj: zapolnite sedeže v avtomobilu, uporabite skupen prevoz ali pridite peš, če je mogoče.

zapolnite sedeže v avtomobilu, uporabite skupen prevoz ali pridite peš, če je mogoče. Zmanjšajte količino odpadkov in jih dosledno odlagajte v označene koše, mi pa bomo poskrbeli za reciklažo.

in jih dosledno odlagajte v označene koše, mi pa bomo poskrbeli za reciklažo. Dogodek nastaja v tesni povezavi z lokalnim okoljem. Pomemben del zgodbe so prostovoljci iz lokalne skupnosti.

Pomemben del zgodbe so prostovoljci iz lokalne skupnosti. Z vključevanjem mladih in starejših spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje.

spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje. Organizacija temelji na transparentnosti: trajnostni odbor bo nadzoroval in usmerjal trajnostne aktivnosti.



Visoki jubilej potrjuje, da je Ljubno več kot tekma

V 15 letih se je na Ljubnem zvrstilo 25 posamičnih in 4 ekipne tekme svetovnega pokala, tudi dva novoletna spektakla, ob tem pa je skoraj 150.000 navijačev v živo ustvarilo najbolj obiskano žensko postajo sezone. FOTO: Jure Makovec

Petnajst let tekem na Ljubnem je zgodba o ljubezni do športa, povezane skupnosti in navijaške pripadnosti. Najmanjše prizorišče je skupaj z vrhunskimi športnicami, predanimi prostovoljci in zvestim občinstvom postalo eno največjih zimskih športnih dogodkov pri nas.

Vikend 10. in 11. januarja 2026 bo nova postaja svetovnega pokala in velik jubilej, ki ga je vredno doživeti v živo.

Naročnik oglasne vsebine je Smučarsko skakalni klub Ljubno​