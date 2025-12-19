Po Jakovu Faku ima težave še Lovro Planko: Morda je bila to moja zadnja tekma

Šprintersko tekmo biatlonskega svetovnega pokala v Annecy-Le Grand Bornardu je dobil Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen. Za 3,5 sekunde je premagal rojaka Johannesa Dale-Skjevdala, tretji je bil Francoz Emilien Jacquelin, ki je zaostal pet sekund. Med Slovenci je točko svetovnega pokala osvojil le Lovro Planko na 40. mestu.

A tudi on je bil po tekmi razočaran, saj bi z dobrim streljanjem (zgrešil je le eno tarčo) lahko končal veliko višje. Zaustavila ga je bolezen, zaradi katere bi lahko izpustil jutrišnjo zasledovalno tekmo, ki se začne ob 14.45.

Lovro Planko je imel na šprinterski preizkušnji težave z blečino v pljučih. FOTO: Olivier Chassignole/AFP

»Za nami je prva tekma v Franciji in močno sumim, da tudi moja zadnja, saj se ne počutim najboljše. Očitno sem ujel bolezen in sem že danes pred tekmo vedel, da bo zelo težko, saj sem imel bolečino v pljučih. Na progi je bilo tako danes počutje daleč od optimalnega, čeprav sem imel ugodno startno številko,« je povedal 24-letnik.

Na zasledovalni tekmi bi tako lahko imeli le enega tekmovalca, Miha Dovžan je šprint kljub brezhibnem streljanju končal na 52. mestu. Za mesti, ki prinašajo točke, zaostaja le slabih dvajset sekund, zato bi ob dobrem streljanju lahko pridobil veliko mest. V začetku sezone ima nepričakovano veliko težav Anton Vidmar, ki zavoljo slabega streljanja še nima točk, bolezen pa je zaustavila tudi Matica Bradeška.

Jakov Fak ima prav tako težave, zaradi katerih ga še nekaj čaka ne bo na tekmah najvišje ravni. »Prestal bom manjši operativni poseg, ki bo zahteval približno dva tedna mirovanja, nato pa bom nadaljeval z aktivno rehabilitacijo. Upam, da se bom na sneg vrnil v drugi polovici januarja. Ostajam motiviran, nazaj se bom vrnil, ko bo zdravstveno stanje to omogočalo,« je priljubljeni biatlonec zapisal na facebooku.

Polona Klemenčič bo spet napadala petnajsterico

Polona Klemenčič je letos zelo hitra, zato lahko ob dobrem streljanju venomer cilja na deseterico. FOTO: Matej Družnik/Delo

Jutri bodo še pred fanti na delu biatlonke, ob 12.15 se bodo podale na zasledovalno tekmo, ki jo bo na 21. mestu začela Polona Klemenčič. Na štartu bosta tudi 33. Anamarija Lampič in 53. Lena Repinc, zmago pa bo branila Švedinja Hanna Öberg.