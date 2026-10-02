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PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Luka Steiner: Eno težavo moramo nujno rešiti

Luka Steiner se eno leto po izvolitvi na mesto predsednika ambiciozno ozira k novim nalogam.
Luka Steiner ohranja optimizem pred prihajajočo prvo sezono po zimskih olimpijskih igrah v Italiji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Galerija
Luka Steiner ohranja optimizem pred prihajajočo prvo sezono po zimskih olimpijskih igrah v Italiji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Siniša Uroševič
2. 10. 2026 | 18:01
14:25
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Prihajajoči hladnejši dnevi usmerjajo misli tudi k tekmovalni smučarski zimi. Ta bo kot prva po olimpijski sezoni posebna, za domačo smučarsko zvezo kot krovno organizacijo pa polna izzivov. O teh kot tudi stanju v slovenskem smučarskem športu, dolgoročni prihodnosti, tekmovanjih najvišje ravni pri nas in infrastrukturi smo se pogovarjali z Luko Steinerjem, predsednikom Smučarske zveze Slovenije. Za slednjo bo velik dan tudi prihajajoča sreda, ko se bo na tradicionalnem letnem srečanju na Brdu pri Kranju predstavila s selekcijami v vseh svojih panogah. Gospod Steiner, v kakšnem stanju se nahaja Smučarska zveza Slovenije, ko gre za tekmovalno in organizacijsko pričakovanje poolimpijske zime? V dobri kondiciji vstopamo ambiciozno z novo strategijo, s številnimi motiviranimi tekmovalci ter ...

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Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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