Luka Steiner: Eno težavo moramo nujno rešiti

Prihajajoči hladnejši dnevi usmerjajo misli tudi k tekmovalni smučarski zimi. Ta bo kot prva po olimpijski sezoni posebna, za domačo smučarsko zvezo kot krovno organizacijo pa polna izzivov. O teh kot tudi stanju v slovenskem smučarskem športu, dolgoročni prihodnosti, tekmovanjih najvišje ravni pri nas in infrastrukturi smo se pogovarjali z Luko Steinerjem, predsednikom Smučarske zveze Slovenije. Za slednjo bo velik dan tudi prihajajoča sreda, ko se bo na tradicionalnem letnem srečanju na Brdu pri Kranju predstavila s selekcijami v vseh svojih panogah. Gospod Steiner, v kakšnem stanju se nahaja Smučarska zveza Slovenije, ko gre za tekmovalno in organizacijsko pričakovanje poolimpijske zime? V dobri kondiciji vstopamo ambiciozno z novo strategijo, s številnimi motiviranimi tekmovalci ter ...