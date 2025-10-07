Luka Steiner novi predsednik Smučarske zveze Slovenije

Luka Steiner je novi predsednik Smučarske zveze Slovenije. Člani zveze so ga na skupščini na Brdu pri Kranju izvolili za naslednika Enza Smrekarja, ki je letos poleti odstopil zaradi osebnih razlogov. Steiner je bil edini kandidat. Dosedanji podpredsednik zveze je deveti prvi mož SZS v zgodovini. Izvolili so ga brez glasu proti.

Nacionalna panožna športna zveza in edina organizacija s področja smučanja, včlanjena v Olimpijski komite Slovenije, je morala voliti predsednika po nepričakovanem odstopu dolgoletnega prvega moža organizacije. Smrekar je neprekinjeno opravljal naloge predsednika SZS od oktobra 2013.

Devetintridesetletni Steiner je bil od leta 2019 podpredsednik smučarske zveze, od leta 2021 pa je tudi predsednik uprave Športne loterije, v kateri ima SZS 20-odstotni lastniški delež.

Po koncu sezone nove volitve

Po Smrekarjevem odstopu ga je izvršilni odbor 1. julija pooblastil za opravljanje dolžnosti predsednika do volilne skupščine. Steinerjev mandat bo prehoden in precej kratek.

Smučarsko zvezo čaka pestro olimpijsko in volilno dogajanje. Po koncu sezone bodo na sporedu nove volitve predsednika za nov štiriletni mandat od 2026 do 2030.

»Mandat bo časovno omejen, ne glede na to, ali odgovornost prevzameš za šest dni, šest tednov ali pa šest mesecev je v mojih očeh treba delovati enako motivirano, enako odgovorno in disciplinirano. Pred nami je pomembna olimpijska sezona, naše moči bodo usmerjene v to, da zagotovimo trajne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj smučarske zveze,« je še pred skupščino po vloženi kandidaturi napovedal edini današnji kandidat za predsednika.

Steiner bo kot predsednik vodil eno največjih športnih organizacij v državi, ki za sezono 2025/26 načrtuje rekorden proračun v višini več kot 14 milijonov evrov.