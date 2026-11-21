Hokejisti Olimpije bodo ostali brez enega svojih ključnih igralcev. Po treh sezonah se od ljubljanskega kluba poslavlja vratar Lukaš Hoak, ki se je odločil za vrnitev v domovino. Češki čuvaj mreže, ki je med igranjem v Sloveniji pridobil tudi slovensko državljanstvo in postal reprezentant, bo zadnjič v zelenem dresu nastopil v nedeljo ob 19. uri, ko bo Olimpija v Tivoliju gostila Pustertal.

»Lukaš se je odločil, da se vrne domov na Češko k svoji družini. Gre za njegovo osebno odločitev, ki jo v klubu razumemo in spoštujemo. Družina je na prvem mestu in veseli smo, da je bil v zadnjih treh letih del naše športne poti,« je ob slovesu povedal predsednik Olimpije Miha Butara.

Horak se je Ljubljančanom pridružil leta 2023 in v treh sezonah zbral 132 nastopov ter osvojil tri naslove slovenskega prvaka. S številnimi odličnimi obrambami je postal ljubljenec domačega občinstva, ki ga je s tribun pogosto spremljalo z vzkliki »Horak's on fire!«.

V Ljubljano je prišel kot češki vratar, od nje pa se poslavlja kot slovenski državljan in reprezentant. Nedeljski obračun s Pustertalom bo tako tudi priložnost, da se mu navijači še zadnjič zahvalijo za prispevek k uspehom Olimpije v zadnjih treh sezonah.