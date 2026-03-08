Zmaji v četrtfinalu z Bolzanom

Ugank ni več, znani so pari četrtfinala končnice razširjene avstrijske hokejske lige: Bolzano – Olimpjja, Salzburg – Pustertal, Graz 99ers – VSV, KAC – Fehervar.

Fehervar je sicer zadnji udeleženec končnice regionalne hokejske lige ICE. V odločilni tekmi kvalifikacij je na tujem premagal Vienno z 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) in si z 2:1 v zmagah zagotovil končnico. V kvalifikacijah je bil uspešen še VSV, v rednem delu so si končnico že prej zagotovili Graz99ers, KAC, Salzburg, Bolzano, Olimpija in Pustertal.

Mesto med osmerico si je že v petek na drugi tekmi kvalifikacij zagotovila zasedba beljaškega VSV, ki je s 5:1 premagala Black Wings Linz in slavila z 2:0 v zmagah.

Na dvoboju med Fehervarjem in Dunajem je tako odločila današnja tretja tekma; prvo so doma dobili Dunajčani (5:1), drugo pa Fehervar (7:3). Danes je tretji dvoboj gostil Dunaj. Slavili pa so Madžari, potem ko je edini gol celo z igralcem manj v prvi tretjini dosegel Trevor Cheek.

Olimpija Ljubljana je redni del lige po 48 odigranih tekmah končala na 6. mestu. Tako kot Graz99ers, celovški KAC, Salzburg, Bolzano in Pustertal si je nastope v končnici priborila neposredno.