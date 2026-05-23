Mahkovec: Končni izid ne kaže realne podobe

Po porazu Slovenije z Dansko smo na svetovnem prvenstvu v Švici zbrali nekaj odmevov.

Velika sobotna želja se slovenski hokejski reprezentanci na svetovnem prvenstvu ni uresničila: ostala je brez danskega skalpa in zdaj jo čaka odločilna tekma za obstanek v elitnem razredu v ponedeljek zvečer z Italijo. Po dvoboju Slovenije in Danske (0:4), ki jo je s tribun spremljalo prek 500 privržencev risov, kar je njihov rekordni obisk na tekmi tega SP, smo se pogovarjali z nekaterimi akterji živahne predstave. Edo Terglav, selektor Slovenije: »Veliko smo poskušali, škoda seveda uvodnega razveljavljenega gola in nato strela v vratnico, pozneje pa so se fantje navzlic izjemni bojevitosti soočili tudi z utrujenostjo. To prvenstvo smo začeli zadnji in doslej zbrali že šest tekem v osmih dneh. Nekje se nam preprosto to mora poznati in zdaj je res za nas dobro, da imamo poldrugi dan brez ...