Maja dvakrat na skakalnih stopničkah

Slovenska smučarska skakalka Maja Kovačič je na prvih tekmah medcelinskega pokala v Einsiedelnu v Švici sklenila svojo udeležbo na stopničkah zmagovalnega odra. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka Ping Zeng, Kovačičeva pa je vknjižila drugo in tretje mesto.

Einsiedeln je za slovensko olimpijko očitno srečen kraj, saj je prav na tem prizorišču pred dvema letoma vpisala premierno zmago, so sporočili iz domače krovne zveze. Preostale Slovenke Lucija Jurgec, Ajda Košnjek, Jerica Jesenko in Taja Terbovšek tokrat niso dosegle vidnejšega uspeha.

Medcelinski pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna v avstrijskem Stamsu, kjer bosta nastopili tudi obe najboljši Slovenki, Nika Prevc in Nika Vodan. Na celinskem pokalu v Stamsu se bo prvič to poletje preizkusil tudi najboljši skakalec minule zime, Domen Prevc.