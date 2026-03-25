Zimski športi

Malo drame, na koncu pa je Mikaela Shiffrin brez težav ujela slavno Avstrijko

Američanka je na zadnjem slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju na prvi progi podkurila Emmo Aicher. Z Annemarie Moser-Pröll imata po šest skupnih zmag.
Mikaela Shiffrin si je prismučala že šesti globus za najboljšo alpsko smučarko sezone. FOTO: Cornelius Poppe/Ntb Via Reuters
Mikaela Shiffrin si je prismučala že šesti globus za najboljšo alpsko smučarko sezone. FOTO: Cornelius Poppe/Ntb Via Reuters
Š. R., STA
25. 3. 2026 | 14:30
25. 3. 2026 | 14:30
Mikaela Shiffrin je zmagovalka skupnega seštevka sezone 2025/26 svetovnega pokala alpskih smučark. Američanka je šesti veliki kristalni globus dokončno osvojila na zadnji ženski tekmi sezone v Hafjellu na Norveškem.

V zgodovini svetovnega pokala v alpskem smučanju je pred Shiffrin le Avstrijka Annemarie Moser-Pröll šestkrat osvojila skupni naslov (1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979). Od 25. marca 2026 si obe lastita ta mejnik.

Olimpijska prvakinja v slalomu Shiffrin je skupni seštevek zime osvojila s popolno prevlado na slalomskih tekmah.

Američanka je sezono kronala z zmagoslavjem v slalomskem seštevku, devetič v karieri. Njena prevlada je bila izjemna. Na desetih slalomih v tej sezoni je zbrala skorajda popoln izkupiček 980 točk. Dvajset točk ji je odškrnila Camille Rast, ki je za edino slalomsko zmago sezone slavila na podkorenski strmini v Kranjski Gori. Shiffrin, druga pod Vitrancem, je osvojila slalomsko krono sezone s prednostjo velikanskih 442 točk.

Čeprav v veleslalomu ni bila tako dobra kot pred hudo poškodbo, si je že pred finalno tekmo sezone v boju za šesti veliki kristalni globus zagotovila 85 točk prednost pred letos odlično Emmo Aicher, ki so se ji po izpadu ameriška šampionske Lindsey Vonn odprla vrata do velike lovorike.

Mlada 22-letna Nemka bi postala komaj četrta nemška zmagovalka skupnega seštevka svetovnega po Marii Höfl-Riesch (2010/11), Katji Seizinger (1995/96 in 1997/98) in Rosi Mittermaier (1975/76), če bi zmagala na zadnjem veleslalomu, Shiffrin pa bi izpadla iz prve petnajsterice in ne bi osvojila točke. Šlo je za scenarij, ki ga ameriška šampionka ni dovolila, da bi se zgodil.

Aicher je prvo vožnjo končala kot tretja z zaostankom 26 stotink sekunde. Najboljša na prvi postavitvi je bila Kanadčanka Valerie Grenier, ki je za zgolj dve stotinki sekunde Švedinjo Saro Hector potisnila na drugo mesto. Shiffrin je bila 17.

Emma Aicher je bila v tejs ezoni blizu ameriški šampionski. FOTO: Pontus Lundahl/Via Reuters
Emma Aicher je bila v tejs ezoni blizu ameriški šampionski. FOTO: Pontus Lundahl/Via Reuters

Nemka klonila pod teža pritiska

Finale se je odvil po kanadsko-ameriških in ne nemških notah. Aicher je klonila pod težo pritiska ter je naskok na prvo veleslalomsko zmago med elito končala na 12. mestu. Pred Nemko se je na 11. mesto uvrstila Shiffrin, ki je v finalu pritisnila na plin in bila boljša na tekmi in v seštevku sezone. Tega je dobila s prednostjo 87 točk pred Aicher in 361 točk pred Rast.

Grenier je po dveh letih znova zmagala na tekmi v veleslalomu, Norvežanka Mina Fürst Holtmann je bila druga na zadnji tekmi sezone (+0,43), zmagovalka veleslalomskega seštevka Avstrijka Julia Scheib (+0,57) je končala kot tretja pred Hector (+0,74), ki je z drugega po prvi vožnji zdrsnila na četrto mesto.

Nobena od Slovenk si ni zagotovila finalnih tekem v tehničnih disciplinah. V seštevku veleslaloma je bila Ana Bucik Jogan 41., poškodovana Neja Dvornik pa 56.

Najboljši Slovenki sta v svojih zadnjih sezonah v aktivni smučarski karieri končali na 32. mestu Ilka Štuhec (293 točk) in na 66. mestu Bucik Jogan (86 točk). Točke, svoje prve, je v sezoni osvojila tudi Nika Tomšič.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Veleslalom

Avstrijka vrnila globus domov prvič po desetih letih

Končana je tekma najboljših veleslalomistk na Švedskem. Avstrijka Julia Scheib je v Åreju potrdila veleslalomsko prevlado.
14. 3. 2026 | 14:25
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Shiffrinova razkrila šokantna sporočila: Ti si ničvreden kos smeti

Ameriška smučarska zvezdnica je objavila brutalne komentarje, ki jih je prejela med nedavnimi olimpijskimi igrami v Italiji.
Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 13:18
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Za konec velika zgodba sijajne Američanke

Mikaela Shiffrin po čudovitem slalomu za slovo od Cortine osvojila zlato kolajno. Ana Bucik Jogan razočarana domov.
Siniša Uroševič 18. 2. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Slalom

Michaela Shiffrin je za tretje zlato pometla s tekmicami

Američanka je bila v Cortini d'Ampezzo daleč najhitrejša slalomistka. Najboljša Slovenka Ana Bucik Jogan s 27. mesta na prvi progi na drugi napredovala na 24.
18. 2. 2026 | 12:05
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Med mladimi volivci nesporna zmaga SDS in trojčka NSi, kaj pravijo psihologi?

S psihologom dr. Žanom Lepom o obračanju mladih volivcev k desnim strankam.
24. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Parlamentarne volitve

Koalicija ne bo ponovila mandata, prav tako ne bo nove pomladi

Ne levosredinski ne desnosredinski programski trojček nima zadostne večine za oblikovanje vlade. Resnica jeziček na tehtnici.
Uroš Esih 23. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Po volitvah

Logarjevi Demokrati se bodo odzvali vabilu Svobode

Premier in predsednik Svobode Robert Golob je včeraj začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije. Podrobnosti o začetih pogovorih niso predstavili.
24. 3. 2026 | 06:54
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Sestavljanje koalicije v senci manevra z volilno prevaro

V političnem besednjaku prvaka SDS Janeza Janše beseda poraz ne obstaja. Prav tako ne pozna pomena besedne zveze prevzemanje odgovornosti.
Uroš Esih 25. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Biometan – domač obnovljiv vir za zanesljivo razogljičenje ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Delo 25. 3. 2026 | 11:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Od merjenja do upravljanja: kako podatki spreminjajo trajnost v industriji

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 15:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Obratovalni zastoji

S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

V pričakovanju naslednjega preboja

Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Fergie, najbolj znana pogrešana oseba v Veliki Britaniji

Nekdanja vojvodinja Yorška Sarah Ferguson je bila nazadnje v javnosti decembra lani.
25. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Nogometna reprezentanca

Tudi Cesar bi bil kot Guardiola, Vipotnik ne zapira vrat premier lige

Na Brdu pri Kranju sproščeno vstopajo v zaključne priprave za tekmo z Madžarsko. Žan Vipotnik želi angleško formo unovčiti tudi v reprezentanci.
Nejc Grilc 25. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Pričakovan razplet

Malo drame, na koncu pa je Mikaela Shiffrin brez težav ujela slavno Avstrijko

Američanka je na zadnjem slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju na prvi progi podkurila Emmo Aicher. Z Annemarie Moser-Pröll imata po šest skupnih zmag.
25. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Novice  |  Okolje
Urban Future

Ne dovoli, da ti rečejo, česa ne moreš izpeljati

Nič se ni premaknilo, pa so ulico prebarvali v rožnato, mestne oblasti so jo prvič počistile, drugič pa ugotovile, da na ulici ni bilo nobenih nesreč.
Borut Tavčar 25. 3. 2026 | 14:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sin kot oče

Real Madrid, prihaja Cristiano Ronaldo ml.

Najstarejši sin slovitega portugalskega nogometnega zvezdnika bi lahko šel po stopinjah slavnega očeta. Poteguje se za preboj v Realovo akademijo La Fábrica.
25. 3. 2026 | 14:15
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Pričakovan razplet

Malo drame, na koncu pa je Mikaela Shiffrin brez težav ujela slavno Avstrijko

Američanka je na zadnjem slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju na prvi progi podkurila Emmo Aicher. Z Annemarie Moser-Pröll imata po šest skupnih zmag.
25. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Novice  |  Okolje
Urban Future

Ne dovoli, da ti rečejo, česa ne moreš izpeljati

Nič se ni premaknilo, pa so ulico prebarvali v rožnato, mestne oblasti so jo prvič počistile, drugič pa ugotovile, da na ulici ni bilo nobenih nesreč.
Borut Tavčar 25. 3. 2026 | 14:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sin kot oče

Real Madrid, prihaja Cristiano Ronaldo ml.

Najstarejši sin slovitega portugalskega nogometnega zvezdnika bi lahko šel po stopinjah slavnega očeta. Poteguje se za preboj v Realovo akademijo La Fábrica.
25. 3. 2026 | 14:15
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
24. 3. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Koliko časa dnevno namenimo gospodinjskim opravilom?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 11:13
Preberite več

