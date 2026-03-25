Malo drame, na koncu pa je Mikaela Shiffrin brez težav ujela slavno Avstrijko

Mikaela Shiffrin je zmagovalka skupnega seštevka sezone 2025/26 svetovnega pokala alpskih smučark. Američanka je šesti veliki kristalni globus dokončno osvojila na zadnji ženski tekmi sezone v Hafjellu na Norveškem.

V zgodovini svetovnega pokala v alpskem smučanju je pred Shiffrin le Avstrijka Annemarie Moser-Pröll šestkrat osvojila skupni naslov (1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979). Od 25. marca 2026 si obe lastita ta mejnik.

Olimpijska prvakinja v slalomu Shiffrin je skupni seštevek zime osvojila s popolno prevlado na slalomskih tekmah.

Američanka je sezono kronala z zmagoslavjem v slalomskem seštevku, devetič v karieri. Njena prevlada je bila izjemna. Na desetih slalomih v tej sezoni je zbrala skorajda popoln izkupiček 980 točk. Dvajset točk ji je odškrnila Camille Rast, ki je za edino slalomsko zmago sezone slavila na podkorenski strmini v Kranjski Gori. Shiffrin, druga pod Vitrancem, je osvojila slalomsko krono sezone s prednostjo velikanskih 442 točk.

Čeprav v veleslalomu ni bila tako dobra kot pred hudo poškodbo, si je že pred finalno tekmo sezone v boju za šesti veliki kristalni globus zagotovila 85 točk prednost pred letos odlično Emmo Aicher, ki so se ji po izpadu ameriška šampionske Lindsey Vonn odprla vrata do velike lovorike.

Mlada 22-letna Nemka bi postala komaj četrta nemška zmagovalka skupnega seštevka svetovnega po Marii Höfl-Riesch (2010/11), Katji Seizinger (1995/96 in 1997/98) in Rosi Mittermaier (1975/76), če bi zmagala na zadnjem veleslalomu, Shiffrin pa bi izpadla iz prve petnajsterice in ne bi osvojila točke. Šlo je za scenarij, ki ga ameriška šampionka ni dovolila, da bi se zgodil.

Aicher je prvo vožnjo končala kot tretja z zaostankom 26 stotink sekunde. Najboljša na prvi postavitvi je bila Kanadčanka Valerie Grenier, ki je za zgolj dve stotinki sekunde Švedinjo Saro Hector potisnila na drugo mesto. Shiffrin je bila 17.

Emma Aicher je bila v tejs ezoni blizu ameriški šampionski. FOTO: Pontus Lundahl/Via Reuters

Nemka klonila pod teža pritiska

Finale se je odvil po kanadsko-ameriških in ne nemških notah. Aicher je klonila pod težo pritiska ter je naskok na prvo veleslalomsko zmago med elito končala na 12. mestu. Pred Nemko se je na 11. mesto uvrstila Shiffrin, ki je v finalu pritisnila na plin in bila boljša na tekmi in v seštevku sezone. Tega je dobila s prednostjo 87 točk pred Aicher in 361 točk pred Rast.

Grenier je po dveh letih znova zmagala na tekmi v veleslalomu, Norvežanka Mina Fürst Holtmann je bila druga na zadnji tekmi sezone (+0,43), zmagovalka veleslalomskega seštevka Avstrijka Julia Scheib (+0,57) je končala kot tretja pred Hector (+0,74), ki je z drugega po prvi vožnji zdrsnila na četrto mesto.

Nobena od Slovenk si ni zagotovila finalnih tekem v tehničnih disciplinah. V seštevku veleslaloma je bila Ana Bucik Jogan 41., poškodovana Neja Dvornik pa 56.

Najboljši Slovenki sta v svojih zadnjih sezonah v aktivni smučarski karieri končali na 32. mestu Ilka Štuhec (293 točk) in na 66. mestu Bucik Jogan (86 točk). Točke, svoje prve, je v sezoni osvojila tudi Nika Tomšič.