Uvodni konec tedna nove biatlonske sezone v Kontiolahtiju se je za slovensko reprezentanco končal spodbudno. Na sprinterski preizkušnji sta se med dobitnice točk uvrstili dve Slovenki, ob 32. mestu Lene Repinc pa je za najlepšo slovensko zgodbo dneva poskrbela dvajsetletna Manca Caserman, ki je z 38. mestom osvojila prve točke v svetovnem pokalu. Zmagala je Švedinja Elvira Öberg.

»Za mano je solidna tekma. Veseli me, da je moj tek konkurenčen – ko bom še odstreljala dobro, bom lahko dosegala še boljše rezultate,« je po tekmi povedala Lena Repinc, ki se je skupaj z reprezentančnimi kolegi in kolegicami razveselila prvih točk mlajše sotekmovalke.

Presenečena, da je prišla do točk

Mlada Cerkničanka Manca Caserman je na prvem strelskem postanku podrla vseh pet tarč, v stoječem položaju pa si je prislužila en kazenski krog. Čeprav je v zadnjem tekaškem krogu v primerjavi s tekmicami nekoliko izgubljala, si je že na drugi preizkušnji svoje prve polne sezone med elito priborila tri točke svetovnega pokala. »Na progi se nisem počutila najbolje, a sem z dobrim streljanjem in dobrim tekom prišla do točk,« je povedala.

Gre za pomemben mejnik v karieri mlade biatlonke, ki je na tekaške smuči prvič stopila šele pred šestimi leti. Nekdanja nogometašica je v minuli sezoni postala mladinska evropska prvakinja v sprintu in dočakala krstni nastop na olimpijskih igrah v Anterselvi, zdaj pa je hitro opozorila nase tudi v svetovnem pokalu.

Brez pričakovanj, a že na drugi tekmi v točkah

»V sezono vstopam brez posebnih pričakovanj. Precej sem mlada, to pa bo moja prva sezona, v kateri bom zares tekmovala v svetovnem pokalu. Dobro smo trenirali, zdaj pa me zanima, kaj mi bo sezona prinesla,« je v pogovoru za Delo povedala pred odhodom na Finsko.

Še toliko bolj spodbudno je, da ima po lastnih besedah precej rezerv tako na tekaški progi kot na strelišču. Pod vodstvom novega glavnega trenerja Armina Auchentallerja in njegovega pomočnika Roka Tršana ima pred seboj še veliko prostora za napredek.

Lena Repinc je bila naša najboljša. Videti je, da je sposobna priti še višje in letos bo zagotovo tja tudi posegla. FOTO: Matej Družnik

Najboljša Slovenka je bila sicer tri leta starejša Lena Repinc, ki je kljub dvema kazenskima krogoma osvojila devet točk svetovnega pokala. Precej slabše sta se na strelišču odrezali Polona Klemenčič in Ela Sever, ki sta podrli le polovico tarč ter zasedli 77. oziroma 86. mesto.

Švedinja potrdila odlično pripravljenost

Švedska biatlonka Elvira Öberg je po petkovi zmagi na posamični preizkušnji dobila še sprint. Kljub enemu zgrešenemu strelu je v zadnjem tekaškem krogu nadoknadila zaostanek za Francozinjama Justine Braisaz-Bouchet in Océane Michelon. Prvo je ugnala za vsega sekundo in pol, na tretjo stopničko pa se je z brezhibnim streljanjem povzpela Poljakinja Kamila Żuk. Na razplet preizkušnje je vplivalo tudi močno sneženje, ki je otežilo delo tekmovalkam s poznejšimi štartnimi številkami.

Biatlonska karavana se bo prihodnji teden preselila v avstrijski Hochfilzen.