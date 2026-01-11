Manj kot mesec dni do OI led prekratek, dvorana pa nedokončana

Hokejski turnir na olimpijskih igrah bo nekaj posebnega, vračajo se igralci iz lige NHL in konkurenca bo najboljša na svetu. Kot je pokazal turnir štirih reprezentanc, ki je v ligi NHL nadomestil tekmo zvezd, so mednarodna rivalstva dovolj močna, da se obetajo vrhunski hokejski boji na nož.

Največ težav imajo Italijani z dvorano v Milanu, ne z udeležbo hokejistov. Za privolitev lige NHL so obljubili, da bo led enak kot v Severni Ameriki, a se mer niso držali in ledena ploskev je za meter krajša kot v ZDA, priznava tudi prvi mož mednarodne zveze. Dvorana Santagiulia v Milanu še vedno ni dokončana, namesto 16.000 gledalcev jih bo sprejela manj kot 12.000, močno okrnjena bo tudi spremljevalna ponudba.

Led so preizkusili hokejisti italijanskih moštev. Foto Claudia Greco/Reuters

Vodstvo lige NHL je grozilo z bojkotom, če Italijani ne uredijo stanja, zadnjo besedo pa imajo igralci. In ti so odločeni, da pridejo na OI in znova pokažejo, kdo je v hokeju najboljši na svetu. »Nisem več čutil lukenj v ledu, vsaj v drugi in tretji tretjini ne, v prvi se mi je drsalka nekajkrat zataknila. Ni bilo popolno, slabo pa tudi ne, ko pridejo NHL-ovci, bo kar v redu,« je po testni tekmi javnost pomiril Tomasso Terzago, ki igra za Varese.

Hokejski turnir bo potekal skozi celotne igre, ki bodo od 6. do 22. februarja.