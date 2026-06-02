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Zimski športi

Nekdanji zvezdnik Olimpije bo vodil ekipo v NHL

Vancouver, ki je bil v minuli sezoni najslabši po številu prejetih zadetkov in pri igri z igralcem manj, bo na letošnjem naboru NHL izbiral kot tretji po vrsti.
Manny Malhotra bo vodil Vancouver: FOTO: wikipedia/VC
Galerija
Manny Malhotra bo vodil Vancouver: FOTO: wikipedia/VC
Peter Zalokar
2. 6. 2026 | 21:41
2:28
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Manny Malhotra, nekdanji hokejist Olimpije, ki je pred začetkom trenerske kariere v ligi NHL odigral 18 sezon, se je pridružil moštvu Vancouver Canucks, ki se od uvrstitve v finale Stanleyjevega pokala leta 2011 spopada s slabimi rezultati, je poročala agencija AFP.

Šestinštiridesetletni Kanadčan je zamenjal Adama Foota, ki je bil odpuščen pred dvema tednoma, potem ko je Vancouver pod njegovim vodstvom v 82 tekmah dosegel najslabši izkupiček v ligi NHL – 25 zmag. Malhotra je po štiri sezone opravljal vlogo pomočnika trenerja v Vancouvru in Torontu, nato pa je pred dvema sezonama s prvo razvojno ekipo Canucks osvojil naslov prvaka lige.

Malhotra je igral 18 sezon v NHL. FOTO: wikipedia/VC
Malhotra je igral 18 sezon v NHL. FOTO: wikipedia/VC

»Z Mannyjem sva že prej bila skupaj v boju, zato iz prve roke vem, kako dober učitelj, vodja in kakšna kakovostna oseba je,« je ob naznanitvi spremembe dejal generalni direktor Canucks Ryan Johnson. »Povezanost, doslednost in vzpostavitev pravega temelja bodo ključni za našo ekipo v prihodnje. Manny je odličen trener, ki ima pravo kombinacijo znanj in miselnosti, da pomaga igralcem pri razvoju in napredku iz dneva v dan.«

Malhotra je kot center v ligi NHL dosegel 116 golov na 991 tekmah za New York Rangers, Dallas, Columbus, San Jose, Vancouver, Carolino in Montreal. Canucks so v zadnjih šestih sezonah petkrat zgrešili končnico in se od poraza proti Bostonu v finalu lige NHL leta 2011 niso uvrstili dlje od drugega kroga. Vancouver, ki je bil v minuli sezoni najslabši po številu prejetih zadetkov in pri igri z igralcem manj, bo na letošnjem naboru NHL izbiral kot tretji po vrsti.

Med stavko v ligi NHL v sezoni 2004/05 se je Malhotra pridružil Olimpiji. Z ljubljansko ekipo je podpisal oktobra 2004 in del sezone odigral tako v slovenski ligi kot v razširjenem avstrijskem prvenstvu.

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