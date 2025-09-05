  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Marcel Hirscher na prvem treningu ni imel veliko skupnega s smučanjem

    Šestintridesetletni avstrijsko-nizozemski alpski smučar se je v smučarski dvorani v Zoetermeerju na Nizozemskem prvič preizkusil na snežni podlagi.
    »Koleno je zdržalo, veselje do smučanja je še vedno tu,« je po prvem treningu po 277 dneh prisilnega premora povedal Marcel Hirscher. FOTO: Joe Klamar/AFP
    Galerija
    »Koleno je zdržalo, veselje do smučanja je še vedno tu,« je po prvem treningu po 277 dneh prisilnega premora povedal Marcel Hirscher. FOTO: Joe Klamar/AFP
    G. N., STA
    5. 9. 2025 | 19:24
    2:04
    A+A-

    Šestintridesetletni avstrijsko-nizozemski alpski smučar Marcel Hirscher se je v smučarski dvorani v Zoetermeerju na Nizozemskem prvič preizkusil na snežni podlagi, potem ko si je pred devetimi meseci na treningu na Reiteralmu strgal križne vezi, je zapisala Mednarodna smučarska zveza (Fis).

    »Koleno je zdržalo, veselje do smučanja je še vedno tu, a pot do vrhunskosti bo še dolga,« je po prvem treningu po 277 dneh prisilnega premora med drugim dejal Hirscher in dodal: »Prvi trening ni imel veliko skupnega s smučanjem, ki sem ga vajen. Pred menoj je veliko vprašanj, predvsem me zanima, koliko tveganja sem pripravljen sprejeti in ali lahko še nastopam na vrhunski ravni.«

    Hirscher se je upokojil 2019, lani pa se vrnil na bele strmine in zastopal barve Nizozemske, domovine svoje matere.

    Na tekmah svetovnega pokala je pod avstrijsko zastavo dosegel 67 zmag, od tega 32 v slalomu, 31 v veleslalomu, tri v paralelnem slalomu in eno v superveleslalomu. Po številu zmag je pred njim le legendarni Šved Ingemar Stenmark, ki je dosegel 86 zmag.

    Hirscher je na zimskih olimpijskih igrah v južnokorejskem Pjončangu 2018 osvojil dve zlati kolajni v veleslalomu in kombinaciji ter srebrno na slalomski preizkušnji v ruskem Sočiju 2014, v svoji zbirki ima tudi osem odličij najbolj žlahtnega leska s svetovnih prvenstev v Schladmingu 2013, Beaver Creeku 2015, St. Moritzu 2017 in Aareju 2019.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Brez slovenskega finalista, Hirscher brez dlake na jeziku

    S slalomsko tekmo za svetovni pokal v Leviju na Finskem je najbolje opravil francoski alpski smučar Clement Noel.
    Miha Šimnovec 17. 11. 2024 | 11:53
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Drzna napoved legendarnega Hermanna Maierja glede Marcela Hirscherja

    Nekdanji avstrijski as verjame, da lahko njegov rojak pod nizozemsko zastavo ulovi celo slovitega Šveda Ingemarja Stenmarka.
    Miha Šimnovec 13. 10. 2024 | 11:41
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Hirscher prekinil priprave: To je bil hud šok za vse nas

    Avstrijsko-nizozemski smučarski zvezdnik je predčasno končal treninge, odpovedal predvidene nastope na tekmah na Novi Zelandiji in se vrnil domov.
    Miha Šimnovec 27. 8. 2024 | 16:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    alpsko smučanjeMarcel HirscherFISNizozemskaAvstrija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Nika Kovač: Ker danes ustvarjamo zgodovino

    Niki Kovač in Inštitutu 8.marec je uspelo v skupnost povezati podobno misleče ljudi v 27 državah EU – in zbrati milijon podpisov. Zdaj je na vrsti Evropa.
    Vesna Milek 5. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Nacionalizacija

    Trump v mojem osebnem računalniku

    Narava kapitalizma na zahodu se spreminja. Politični voluntarizem vdira v globalno tržno ekonomijo.
    Ali Žerdin 5. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Rusija

    Intervizija proti perverznosti Evrovizije

    Glasbeno tekmovanje bo 20. septembra v moskovski Live Areni, sodelovalo bo sedemnajst držav.
    Manca Jagodic 5. 9. 2025 | 19:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

         V živo: Kek razkril karte: Slovencem ni mar za četrt milijarde evrov vreden dvojec

    Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj (20.45) v Stožicah igrala prvo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto, tekmeci so zelo močni Švedi.
    Gorazd Nejedly 5. 9. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Čakal je 277 dni

    Marcel Hirscher na prvem treningu ni imel veliko skupnega s smučanjem

    Šestintridesetletni avstrijsko-nizozemski alpski smučar se je v smučarski dvorani v Zoetermeerju na Nizozemskem prvič preizkusil na snežni podlagi.
    5. 9. 2025 | 19:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Rusija

    Intervizija proti perverznosti Evrovizije

    Glasbeno tekmovanje bo 20. septembra v moskovski Live Areni, sodelovalo bo sedemnajst držav.
    Manca Jagodic 5. 9. 2025 | 19:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

         V živo: Kek razkril karte: Slovencem ni mar za četrt milijarde evrov vreden dvojec

    Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj (20.45) v Stožicah igrala prvo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto, tekmeci so zelo močni Švedi.
    Gorazd Nejedly 5. 9. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Čakal je 277 dni

    Marcel Hirscher na prvem treningu ni imel veliko skupnega s smučanjem

    Šestintridesetletni avstrijsko-nizozemski alpski smučar se je v smučarski dvorani v Zoetermeerju na Nizozemskem prvič preizkusil na snežni podlagi.
    5. 9. 2025 | 19:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo