Marcel Hirscher na prvem treningu ni imel veliko skupnega s smučanjem

Šestintridesetletni avstrijsko-nizozemski alpski smučar Marcel Hirscher se je v smučarski dvorani v Zoetermeerju na Nizozemskem prvič preizkusil na snežni podlagi, potem ko si je pred devetimi meseci na treningu na Reiteralmu strgal križne vezi, je zapisala Mednarodna smučarska zveza (Fis).

»Koleno je zdržalo, veselje do smučanja je še vedno tu, a pot do vrhunskosti bo še dolga,« je po prvem treningu po 277 dneh prisilnega premora med drugim dejal Hirscher in dodal: »Prvi trening ni imel veliko skupnega s smučanjem, ki sem ga vajen. Pred menoj je veliko vprašanj, predvsem me zanima, koliko tveganja sem pripravljen sprejeti in ali lahko še nastopam na vrhunski ravni.«

Hirscher se je upokojil 2019, lani pa se vrnil na bele strmine in zastopal barve Nizozemske, domovine svoje matere.

Na tekmah svetovnega pokala je pod avstrijsko zastavo dosegel 67 zmag, od tega 32 v slalomu, 31 v veleslalomu, tri v paralelnem slalomu in eno v superveleslalomu. Po številu zmag je pred njim le legendarni Šved Ingemar Stenmark, ki je dosegel 86 zmag.

Hirscher je na zimskih olimpijskih igrah v južnokorejskem Pjončangu 2018 osvojil dve zlati kolajni v veleslalomu in kombinaciji ter srebrno na slalomski preizkušnji v ruskem Sočiju 2014, v svoji zbirki ima tudi osem odličij najbolj žlahtnega leska s svetovnih prvenstev v Schladmingu 2013, Beaver Creeku 2015, St. Moritzu 2017 in Aareju 2019.