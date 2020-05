Marcel Hirscher zablestel v novi vlogi pred TV kamerami

Salzburg

Podkorenska veleslalomska proga mu je bila med najljubšimi v sezoni. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Kako močno smučarska Avstrija pogreša, kar osemkratnega skupnega zmagovalca sezone svetovnega pokala, je bilo jasno v zadnji zimi, ko je reprezentanca naših severnih sosedov bolj kot kadarkoli v zadnjih desetletjih pogrešala vrhunske uvrstitve. Skupno je v moški in ženski konkurenci alpskega smučanja dosegla osem zmag, kar je krepko manj od dosežkov v prejšnjih sezonah. Pa še polovico teh, torej štiri, je zbral, Korošec iz Šentvida ob Glini.Priljubljenost Hirscherja, 31-letnika s Solnograškega, pa je navzlic njegovi športni upokojitvi še naprej izjemna, kar je potrdila tudi gledanost nove oddaje na ORF – Poletje v Avstriji, dopust v rdeče-belo-rdečem. As belih strmin se je tokrat prvič preizkusil v vlogi moderatorja, več kot 1,2 milijona sodržavljanov pa je pospremilo njegovo predstavitev lepe avstrijske narave, kjer je mogoče preživljati imenitne počitnice. Obenem bo predstavljal tudi skrite znamenitosti posameznih mest, sleherni zvezni deželi bo namenil dva dela, Sloveniji najbližje pa sta Koroška in Štajerska. Pri prvi si je izbral Vrbsko jezero in gorsko cesto na Veliki Klek, na Štajerskem pa prikazuje kulturno dediščino dežele ter Vinsko cesto.